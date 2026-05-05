Силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в сторону столицы. Сообщение глава города опубликовал в Макс.
На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Сведения о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступали.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что Зеленский ответил Путину на предложенное перемирие 9 мая.
Читайте также: