БПЛА «Орион»: история создания беспилотника, его характеристики, вооружение и боевое применение дрона в зоне СВО
«Орион» — это беспилотный летательный аппарат российского производства, предназначенный для разведки и ударных операций, обладающий длительным временем полета — до 24 часов. Он оборудован системами для радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки. Этот беспилотник может применяться как в военных, так и в гражданских сферах. О его истории создания и использовании в ходе специальной военной операции расскажет «Радио 1».
История создания беспилотника «Орион»Военное руководство России инициировало разработку «Ориона» в 2011 году, следуя общемировой тенденции к созданию многофункциональных средневысотных дронов. Аналогичные проекты в то время активно развивались в Турции, Израиле и США. Исполнителем заказа стало предприятие «Транзас», позже трансформированное в компанию «Кронштадт».
Изначально проект носил наименование «Иноходец». Впоследствии аппарат получил название «Орион» — в честь мифического охотника, образ которого увековечен в звёздном небе. Первый лётный образец был создан в 2015 году. Испытания проходили на аэродроме Протасово и в Лётно-исследовательском институте имени М.М. Громова. В 2020 году первый серийный комплекс поступил на вооружение ВС РФ.
Компания также продвигает беспилотник на экспорт и гражданский рынок. В 2017 году была представлена версия «Орион-Э». А в 2019 году разработчик подал первую в России заявку на сертификацию беспилотной авиационной системы для гражданского применения. Такие дроны уже применяются в мониторинге Арктики, при тушении лесных пожаров и в обеспечении связи в труднодоступных районах.
Технические характеристики «Ориона»Беспилотный авиационный комплекс «Орион», разработанный в России, представляет собой многофункциональную систему, способную вести разведку и наносить удары по наземным целям. В его состав входят от трех до шести средневысотных дронов, наземный пункт управления, радиотехническое оборудование и модуль операторов.
Комплекс предназначен для круглосуточного применения в любых погодных условиях и может контролировать значительные участки фронта.
Основные характеристики БПЛА «Орион»:
- длина: 8 м;
- размах крыльев: 16,3 м;
- высота: 3,2 м;
- взлетная масса (максимальная): 1200 кг;
- полезная нагрузка (максимальная): 200 кг;
- дальность полета: 250 км;
- продолжительность полета: 24 часа;
- скорость: 200 км/ч;
- практический потолок: 7500 м;
- тип двигателя: один поршневой ДВС (Rotax 914);
- мощность двигателя: 86 кВт (115 л.с.)
Конструкция беспилотника «Орион»«Орион» выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Корпус из современных композитных материалов сочетает прочность с лёгкостью. Прямое среднерасположенное крыло оснащено развитой механизацией. Хвостовое оперение — V-образное.
Управление полётом осуществляется через электронную дистанционную систему (ЭДСУ). В составе беспилотного комплекса — до шести летательных аппаратов, система автоматического взлёта и посадки, наземная станция управления, а также радиотехнический модуль связи. Такая структура позволяет круглосуточно контролировать обширный участок местности в любых погодных условиях.
Бортовое радиоэлектронное оборудование включает навигационные системы, информационно-управляющий блок, систему диагностики, а также модуль сопряжения с другими средствами боевого управления.
Боекомплект и вооружение БПЛА «Орион»БПЛА «Орион» — многоцелевая ударная платформа, способная применять как управляемые авиабомбы, так и ракеты класса «воздух‑поверхность». Конфигурация вооружения подбирается под конкретную задачу, однако наиболее распространённый вариант предусматривает одновременное использование нескольких корректируемых бомб КАБ‑20 для поражения легкобронированных целей и живой силы, а также противотанковых ракет «Корнет» для борьбы с тяжёлой техникой.
Управляемые авиабомбы:
- КАБ‑20 и КАБ‑50 — бомбы с лазерным или спутниковым коррекционным контуром, обеспечивающим высокоточечное поражение точечных целей;
- УПАБ‑50 — планирующая бомба, построенная на базе боевой части РСЗО «Град» и оснащённая складными крыльями, что увеличивает дальность сброса и сохраняет требуемую точность;
- ФАБ‑50 — классическая свободнопадающая бомба, применяемая там, где допустима более высокая погрешность поражения.
- Х‑50 — лёгкая крылатая ракета для уничтожения стационарных укреплений и техники на значительной удалённости;
- 9М133‑1 «Корнет» — противотанковая управляемая ракета, предназначенная для вывода из строя основных боевых танков и иной бронированной техники;
- С8000 «Бандероль» — лёгкая крылатая ракета, дополняющая номенклатуру средств поражения наземных объектов.
Беспилотники «Орион» на СВОВ ходе специальной военной операции на Украине российские беспилотники «Орион» активно применяются для разведки, аэрофотосъемки, наведения ударной авиации и корректировки артиллерийского огня. Однако, помимо разведывательных функций, эти аппараты нередко задействуются и в ударном варианте — для поражения небронированной техники и живой силы противника.
«Орион» стал одним из первых современных беспилотников, принятых на вооружение Российской армии, и первым отечественным средневысотным аппаратом большой продолжительности полета (MALE – Medium Altitude Long Endurance). Его ключевые особенности – высокая грузоподъемность и многофункциональность, позволяющие решать как боевые, так и гражданские задачи.
Благодаря мощному комплексу бортового оборудования «Орион» способен:
- вести длительное наблюдение за территорией;
- передавать целеуказания для авиации и артиллерии;
- наносить точечные удары по выявленным объектам.