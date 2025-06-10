10 июня 2025, 13:54

Беспилотники «Орион-Э» (фото: РИА Новости / Павел Бедняков)

«Орион» — это беспилотный летательный аппарат российского производства, предназначенный для разведки и ударных операций, обладающий длительным временем полета — до 24 часов. Он оборудован системами для радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки. Этот беспилотник может применяться как в военных, так и в гражданских сферах. О его истории создания и использовании в ходе специальной военной операции расскажет «Радио 1».





Содержание История создания беспилотника «Орион» Технические характеристики «Ориона» Конструкция беспилотника «Орион» Боекомплект и вооружение БПЛА «Орион» Беспилотники «Орион» на СВО

История создания беспилотника «Орион»

Технические характеристики «Ориона»

длина: 8 м;

размах крыльев: 16,3 м;

высота: 3,2 м;

взлетная масса (максимальная): 1200 кг;

полезная нагрузка (максимальная): 200 кг;

дальность полета: 250 км;

продолжительность полета: 24 часа;

скорость: 200 км/ч;

практический потолок: 7500 м;

тип двигателя: один поршневой ДВС (Rotax 914);

мощность двигателя: 86 кВт (115 л.с.)

Беспилотники «Орион-Э» (фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)



Конструкция беспилотника «Орион»

Боекомплект и вооружение БПЛА «Орион»

КАБ‑20 и КАБ‑50 — бомбы с лазерным или спутниковым коррекционным контуром, обеспечивающим высокоточечное поражение точечных целей;

УПАБ‑50 — планирующая бомба, построенная на базе боевой части РСЗО «Град» и оснащённая складными крыльями, что увеличивает дальность сброса и сохраняет требуемую точность;

ФАБ‑50 — классическая свободнопадающая бомба, применяемая там, где допустима более высокая погрешность поражения.

Х‑50 — лёгкая крылатая ракета для уничтожения стационарных укреплений и техники на значительной удалённости;

9М133‑1 «Корнет» — противотанковая управляемая ракета, предназначенная для вывода из строя основных боевых танков и иной бронированной техники;

С8000 «Бандероль» — лёгкая крылатая ракета, дополняющая номенклатуру средств поражения наземных объектов.

Беспилотники «Орион» на СВО