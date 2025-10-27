Бросила МГУ, поддержала Украину и переехала в Великобританию: как сейчас живет Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова?
Екатерина Старшова — российская актриса, известная миллионам зрителей как очаровательная Пуговка из ситкома «Папины дочки». На глазах у российского телезрителя девушка из застенчивого ребёнка выросла до взрослой актрисы. 28 октября артистке исполняется 24 года. О том, как она попала в кино, почему уехала из России и чем занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины СтаршовойЕкатерина Старшова родилась 28 октября 2001 года в Москве в семье профессиональных фигуристов Игоря Старшова и Елены Михайловской. С трёх с половиной лет Екатерина начала заниматься фигурным катанием, но не ради олимпийских золотых медалей, а для всестороннего развития. В отличие от многих известных фигуристок, она посещала не спортивную школу, а ледовый театр.
В то же время Старшова посещала занятия по вокалу, танцам и моделингу. В детстве она была очень тихим и недоверчивым ребёнком, и чтобы раскрепостить дочь, родители отдали её в театральный кружок.
На съёмочную площадку Катя попала совершенно случайно. В 2007 году бабушка завезла её по дороге на тренировку на телестудию, где проходил кастинг для нового сериала «Папины дочки». Шестилетняя Катя очаровала кастинг-директора и была утверждена на роль самой младшей дочери в семье Васнецовых — Полины, которую все называли Пуговкой. Этот случай навсегда изменил её жизнь.
Звездная роль в «Папиных дочках» и другие проекты
Сериал «Папины дочки» стал невероятно популярным, а Екатерина Старшова — настоящей звездой. Съёмки продолжались почти шесть лет, и за это время юная актриса не только полюбилась зрителям, но и глубоко вжилась в роль. Коллеги по площадке отмечали, что она знала наизусть не только свои реплики, но и реплики других актёров. Завершение проекта в 2013 году она переживала очень болезненно.
Параллельно со съёмками в ситкоме Екатерина сыграла роли в фильмах «Русалка» (2007) и «Чёрная молния» (2009), снималась для брендов «ФрутоНяня», «Киндер-сюрприз», «Пиковит» и детской косметики «Принцесса», часто в образе Пуговки. Кроме того, актриса принимала участие в программах «Кто хочет стать миллионером?», «Минута славы» и «Танцы со звёздами» в 2016 году.
Образование и уход Старшовой из актерской профессииНесмотря на головокружительную популярность, Екатерина и её родители всегда считали, что главное — получить хорошее образование. В 2019 году она экстерном с отличием окончила школу, набрав высшие баллы по химии и биологии, и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако в 2022 году она приняла непростое решение оставить учёбу в университете, осознав, что не хочет становиться провизором. К тому времени её главной страстью снова стало фигурное катание, которым она занималась с детства.
Отъезд из России и новая жизнь за границейВ апреле 2022 года Екатерина Старшова уехала из России. Перед отъездом в своих соцсетях она опубликовала пост с украинским флагом и подписью «Нет войне», чем обозначила свою политическую позицию. Позже в сети она объяснила свой отъезд:
«В апреле 2022 года я надолго уехала из России. Причины было две: первая — всем известная беда, которая длится до сих пор и неизвестно когда закончится. Вторая — я наконец-то поняла, чем хочу заниматься ближайшие несколько лет своей жизни. И это не учеба на провизора».По информации режиссёра «Папиных дочек» Александра Жигалкина, сейчас Старшова живет в Великобритании и работает в ледовых шоу по всему миру. Известно, что она сотрудничает с американской компанией Willy Bietak Productions и выступает на круизных лайнерах. Несмотря на переезд, в 2023 году она ненадолго вернулась в Москву, чтобы сняться в продолжении сериала — «Папины дочки. Новые», но её роль была эпизодической из-за занятости в ледовых шоу.
Личная жизнь СтаршовойЕкатерина и Василий, фигурист, с которым она познакомилась еще в детстве на катке, встречались более пяти лет. Их роман начался в 2018 году, и отношения казались довольно крепкими. Однако летом 2024 года стало известно об их расставании. Инициатором разрыва стал Василий, который оставил Екатерину ради итальянки Джульетты. Как оказалось, обе девушки участвовали в одном ледовом шоу, где Василий увлекся новой возлюбленной.
Слухи о беременностиВ разные годы в сети неоднократно появлялись слухи о беременности актрисы, которые она всегда категорически опровергала. Когда Екатерине было 16 лет, в сети распространилась ложная информация. Сама актриса в соцсетях возмущенно заявляла: «Вы что?! Я не беременна!», объясняя, что слухи — это всего лишь шутка и попытка привлечь внимание к фейковым новостям.
Спустя четыре года слухи всплыли вновь. К тому времени 19-летняя Старшова училась в МГУ и вынуждена была снова делать официальное заявление. Она просила в сети поклонников помочь распространить опровержение:
«Я уже объясняла, что эта "беременность", которую мне приписывают, — полный бред. Я не беременна».