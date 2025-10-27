27 октября 2025, 12:14

Екатерина Старшова (Фото: Instagram* /toosad_katerinas)

Екатерина Старшова — российская актриса, известная миллионам зрителей как очаровательная Пуговка из ситкома «Папины дочки». На глазах у российского телезрителя девушка из застенчивого ребёнка выросла до взрослой актрисы. 28 октября артистке исполняется 24 года. О том, как она попала в кино, почему уехала из России и чем занимается сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Екатерины Старшовой Звездная роль в «Папиных дочках» и другие проекты Образование и уход Старшовой из актерской профессии Отъезд из России и новая жизнь за границей Личная жизнь Старшовой Слухи о беременности

Биография Екатерины Старшовой

Звездная роль в «Папиных дочках» и другие проекты

Екатерина Старшова (Фото: Instagram* /toosad_katerinas)



Образование и уход Старшовой из актерской профессии

Отъезд из России и новая жизнь за границей

Екатерина Старшова (Фото: Instagram* /toosad_katerinas)



«В апреле 2022 года я надолго уехала из России. Причины было две: первая — всем известная беда, которая длится до сих пор и неизвестно когда закончится. Вторая — я наконец-то поняла, чем хочу заниматься ближайшие несколько лет своей жизни. И это не учеба на провизора».

Личная жизнь Старшовой

Екатерина Старшова (Фото: Instagram* /toosad_katerinas)



Слухи о беременности

«Я уже объясняла, что эта "беременность", которую мне приписывают, — полный бред. Я не беременна».