Бросила мужа из-за денежного вопроса и поддержала Украину: Как сейчас живет звезда «Вечернего Урганта» Ирена Понарошку?
Ирена Понарошку — российская телеведущая, журналист и блогер, чья карьера началась на MTV Россия и дошла до пика в передаче «Вечерний Ургант». В последние годы её медийный образ претерпел изменения из-за публичной позиции по поводу СВО и поддержки Украины, что вызвало широкий резонанс. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография и карьера на телевиденииИрена Понарошку (настоящее имя — Ирина Владимировна Филиппова) родилась 14 октября 1982 года в Москве. Её отец — Владимир Михайлович Филиппов, в прошлом министр образования РФ, а мать — школьная учительница. Несмотря на интерес к телевидению, Ирена получила экономическое образование в РУДН, который окончила с красным дипломом, а также стала дипломированным переводчиком с английского и французского языков.
Карьера Ирены в медиа началась в 1999 году с кастинга программы «12 злобных зрителей» на канале MTV Россия. Она прошла путь от неоплачиваемой ассистентки до одной из самых узнаваемых ведущих канала. На MTV она вела популярные проекты «Тотальное шоу», «Русская 10-ка» и «Понарошку Crazy News».
После ухода с MTV в 2013 году она работала на различных каналах, включая СТС, ТНТ и «Звезду». Наибольшую известность у широкой аудитории ей принесла рубрика «Телеканал СПА» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, которую она вела с 2017 по 2021 год. Также Ирена являлась успешной колумнисткой в журналах Maxim и Vogue, а также создателем собственного приложения для медитации.
Личная жизнь Ирены Понарошку
Своего первого мужа, Александра Глухова (DJ List) Ирена Понарошку встретила еще во время работы на MTV. Их отношения развивались неспешно: несколько лет они общались как друзья, и именно Александр познакомил Ирену с вегетарианством и духовными практиками. В декабре 2010 года пара поженилась, причем их свадьба была довольно скромной. В этом браке родились двое сыновей: Серафим и Теодор.
После почти 10 лет брака осенью 2020 года пара объявила о разводе. Истинные причины расставания стали предметом обсуждений. Сообщалось, что инициатором была Ирена, а одним из факторов мог стать «денежный вопрос». В своих переживаниях Ирена позже признавалась в соцсетях, писав что разрыв дался ей тяжело:
«Когда я проживала расставание с мужем (мы были вместе больше 10 лет), я чувствовала дикую боль. Каждый день, день за днем».Она объясняла, что боль во многом была связана с ломкой привычного жизненного уклада и «динамических стереотипов», которые формируются за годы совместной жизни.
Спустя два года после развода Ирена нашла новую любовь. Ее избранником стал бизнесмен Руслан Годизов. Их отношения с самого начала были очень откровенными и доверительными: по словам Ирены, они сразу начали вести совместный бюджет, обменялись паролями и с головой окунулись в глубокую близость. В сентябре 2023 года пара тайно поженилась. Интересно, что жених до последнего момента не знал о готовящейся церемонии — подготовкой занималась сама Ирена. Свадьбу они сыграли в заброшенной усадьбе, и ведущая называет тот день одним из лучших в ее жизни. Медовый месяц, по ее словам, длится уже три года.
Публичная позиция относительно СВО и поддержка Украины
После начала СВО Ирена Понарошку, находясь с семьей в Таиланде, открыто высказала свою позицию в социальных сетях, что вызвало волну критики в её адрес. В своих постах она писала о «страхе, панике и ненависти», охвативших всех, и призывала к ответственности за собственные мысли и чувства. Она также выкладывала «черный квадрат» в знак солидарности с антивоенными акциями.
Один из самых резонансных эпизодов — предоставление скидок на своё приложение с медитациями гражданам Украины. На вопрос подписчика, почему для россиян оно платное, она ответила: «Потому что не наши улицы и города сейчас бомбят». Это вызвало обвинения в лицемерии, так как комментаторы напомнили ей о жителях Донбасса, которые все предыдущие годы также страдали от обстрелов.
Пользователи и некоторые СМИ обвинили её в русофобии, отмечая, что, проживая большую часть года за границей, она продолжает зарабатывать на российской аудитории. Несмотря на эту критику, в 2022 году она вошла в топ-10 медийных личностей по объёму рекламных контрактов в России.