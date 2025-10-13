13 октября 2025, 13:14

Ирена Понарошку (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Ирена Понарошку — российская телеведущая, журналист и блогер, чья карьера началась на MTV Россия и дошла до пика в передаче «Вечерний Ургант». В последние годы её медийный образ претерпел изменения из-за публичной позиции по поводу СВО и поддержки Украины, что вызвало широкий резонанс. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография и карьера на телевидении Личная жизнь Ирены Понарошку Публичная позиция относительно СВО и поддержка Украины Ирена Понарошку сегодня

Биография и карьера на телевидении

Личная жизнь Ирены Понарошку

Ирена Понарошку и диджей Лист (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)



«Когда я проживала расставание с мужем (мы были вместе больше 10 лет), я чувствовала дикую боль. Каждый день, день за днем».

Публичная позиция относительно СВО и поддержка Украины

Ирена Понарошку (Фото: Telegram @irena_ponaroshku)



Ирена Понарошку сегодня