Бунт отличника, запрещенные песни и концерты для изгнанников: что стало с Noize MC* после отъезда из России?
Музыканту, известному поклонникам по эпатажным клипам, остросоциальным текстам и роли в культовом фильме «Розыгрыш», Ивану Алексееву*, более известному как Noize MC*, 9 марта исполняется 41 год. Этот артист прошел впечатляющий путь. От уличных выступлений на Арбате и побед в андеграундных баттлах он достиг статуса одного из самых ярких и противоречивых рэп-исполнителей страны. Его карьера, начавшаяся с дерзких студенческих фристайлов, оказалась насыщенной не только творческими триумфами и престижными наградами, но и громкими политическими скандалами, разрывом с родиной и статусом иностранного агента. Подробности — в материале «Радио 1».
Как отличник стал голосом улицИван Александрович Алексеев* родился 9 марта 1985 года в небольшом городе Ярцево Смоленской области в семье музыканта и химика. После развода родителей в 1994 году он переехал с матерью в Белгород, где его жизнь круто изменилась. Вопреки стереотипному образу рэпера-хулигана, юный Ваня* всерьез увлекся классической гитарой, дважды становился лауреатом областных конкурсов, а школу окончил с золотой медалью. Казалось бы, перед ним была открыта дорога в академическую музыку, но бунтарская душа требовала иного. В 13 лет он собрал первую группу под впечатлением от Nirvana, а чуть позже, «заболев» The Prodigy, начал пробовать себя в рэпе.
Переломным моментом стал переезд в Москву и поступление в РГГУ. Именно в студенческом общежитии университета, по собственному признанию артиста, он оттачивал искусство фристайла, развлекая соседей песнями под акустическую гитару. В 2003 году он собрал группу Protivo Gunz, и начался долгий путь наверх: выступления в клубах, подмосковные «голодные и пьяные панк-туры», уличные концерты на Арбате, которые нередко прерывала милиция.
Настоящий прорыв случился в 2006–2007 годах. Победа в авторитетном онлайн-баттле на Hip-Hop.ru, подписание контракта с Universal Music, ротация на MTV клипа «За закрытой дверью» и главная роль в фильме «Розыгрыш». Всенародную любовь и одновременно гнев властей ему принесли не только хиты вроде «Кантемировской», но и острые социальные высказывания. Песня «Мерседес S666» о резонансном ДТП с вице-президентом «Лукойла» сделала его голосом поколения, а провокационное поведение на концертах однажды привело к реальному аресту на 10 суток.
Личная жизнь под грифом «секретно»В эпоху тотальной открытости знаменитостей Noize MC* всегда был исключением, тщательно оберегая свой тыл от чужих глаз. Известно, что ещё в студенческие годы в общежитии РГГУ он встретил свою будущую жену Анну Сухманскую. Девушка старше его на три года, поначалу, по слухам, не разделяла музыкальных пристрастий Ивана и терпеть не могла его творчество, но харизма артиста сделала свое дело. Предложение он сделал романтично — в ресторане, спрятав кольцо в тарелку с десертом.
В 2010 году пара сыграла свадьбу в Белгороде, и с тех пор Анна практически исчезла с радаров публичности. Известно, что она работает в социальной сфере и посвящает себя семье. У пары двое сыновей: Василий (2010 года рождения) и Михаил, родившийся в феврале 2012-го.
«У меня вот второй ребенок родился. Наверное, с этим (позитивом) связан», — признавался музыкант в интервью, объясняя смену настроения в своем творчестве.
Долгое время в сети можно было найти лишь старые свадебные фото или редкие снимки детей. Однако в начале 2026 года папарацци Super впервые за долгие годы засняли артиста с семьей — в аэропорту Шри-Ланки, куда он прилетел на отдых с женой и подросшими сыновьями, подтвердив, что, несмотря на эмиграцию, семья по-прежнему рядом с ним.
Иноагент и запрещенные песниНаверное, ни один другой российский рэпер не зарабатывал свой «скандальный» статус так долго и последовательно, как Noize MC*. Его конфликты с системой начались задолго до 2022 года. Ещё в начале 2010-х он активно поддерживал протестное движение, выступал на Болотной площади, а позже открыто встал на сторону Алексея Навального. В январе 2021 года он записал эмоциональное видеообращение в поддержку оппозиционера, заявив:
«Я не хочу, чтобы они (дети) жили в стране, где человека можно убить за инакомыслие».
Это видео стало точкой невозврата. В 2022 году Минюст РФ внес Ивана Алексеева* в реестр иностранных агентов. После начала специальной военной операции артист покинул Россию и обосновался в Литве, откуда продолжил критиковать действия властей. Апофеозом конфликта стали его высказывания об обстрелах Белгородской области. Как писало ИА REGNUM, в 2023 году рэпер опубликовал стихотворение, в котором, по мнению отца музыканта и ряда СМИ, фактически оправдал удары ВСУ по мирным жителям своего родного региона.
«Отец музыканта Александр Алексеев... заявил, что уже давно не общается с сыном и не разделяет его взглядов», — сообщало агентство.
Вслед за этим последовали и юридические последствия для его творчества. В мае 2025 года суд в Петербурге признал запрещенной песню «Кооператив "Лебединое озеро"», найдя в ней негатив к органам власти и ВС РФ.
Эмиграция, концерты и творчествоСегодня Noize MC* живет на два дома: формально — в Вильнюсе, а по факту — в постоянных разъездах. Он активно гастролирует по Европе и США, давая концерты для русскоязычной аудитории, и не скрывает, что продолжает поддерживать Украину, что, по слухам таблоидов, требует немалых финансовых затрат. Несмотря на эмиграцию и статус иноагента, он не прекратил творческую деятельность.
Тем временем сам артист, кажется, следует своему старому принципу «Не нравится — не ешь», провозглашенному ещё в начале 2000-х. Сегодня Иван Алексеев* для одних является предателем, продавшим родину за аплодисменты Запада. Для других он — голос свободы, который невозможно заткнуть запретами. Только теперь его аудитория — не дворы на Арбате, а разбросанные по миру изгнанники.