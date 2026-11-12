«Дань-Т» ударил по центру управления БПЛА, артиллерия сработала по укрытиям, а «Мста-Б» разрушила позиции ВСУ: новости СВО на 12 ноября
Российские подразделения нанесли серию ударов по пунктам управления беспилотниками, опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы ВСУ в зоне ответственности группировок «Центр», «Восток» и «Юг». Экипажи вертолетов, артиллеристы и операторы дронов действовали по разведданным, уничтожая замаскированные укрытия и инфраструктуру противника. Подробности – в материале «Радио 1».
Боеприпас «Дань-Т» ударил по пункту управления БПЛА
Перед вылетом экипаж вертолета Ми-28нм получил координаты расположения личного состава, пункта управления и запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«Мста-Б» разрушила укрытия и огневые позиции ВСУ
Расчеты разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили в лесополосах Запорожской области сеть опорных пунктов ВСУ, включавшую оборудованные огневые позиции, блиндажи и укрытия для размещения живой силы. При дальнейшем наблюдении за выявленными позициями также были обнаружены места сосредоточения резервов противника. Военнослужащие ВСУ использовали укрепленные укрытия для размещения передовых подразделений и накопления живой силы с целью усиления оборонительных рубежей.
Координаты обнаруженных целей были переданы расчетам 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток». Артиллеристы нанесли серию ударов по опорным пунктам, блиндажам и местам размещения резервов противника. Точными попаданиями были разрушены укрепленные укрытия и оборудованные огневые позиции с находившейся в них живой силой ВСУ. При ведении боевой работы подразделения войск беспилотных систем и артиллерийские расчеты использовали штатные средства связи и управления. Удары артиллерии ослабили передовые рубежи обороны ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
FPV-дроны против расчетов БПЛА
При наблюдении за передовыми позициями ВСУ операторы разведывательных БПЛА выявили места размещения расчетов ударных и разведывательных беспилотников противника в Запорожской области. На обнаруженных позициях находились операторы, осуществлявшие подготовку и запуск беспилотников, а также оборудованные пункты управления БПЛА. Противник использовал замаскированные укрытия для размещения расчетов и оборудования, обеспечивающего применение беспилотной авиации.
По выявленным целям операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов. Основное внимание было сосредоточено на поражении расчетов противника, находившихся на подготовленных позициях и в укрытиях. Также ударами FPV-дронов были поражены пункты управления беспилотниками, антенны спутниковой связи и размещенное в них оборудование. В результате атаки уничтожены расчеты разведывательных и ударных БПЛА ВСУ, а также несколько пунктов управления беспилотниками, что значительно ограничило возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов беспилотниками.
Артиллерия «Южной» группировки накрыла укрытия
Расчеты подразделений войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили на Краматорском направлении укрытия с живой силой противника и замаскированные пункты управления БПЛА. Враг расположил укрытия в брошенных домах населенных пунктов Краматорско-Дружковской агломерации и в лесополосах вблизи них. Для уничтожения укрытий и объектов беспилотной инфраструктуры была применена артиллерия армейского корпуса. Корректировка и определение результатов стрельбы велись с использованием разведывательных БПЛА и штатных средств связи и управления артиллерийским огнем. В результате атаки враг потерял замаскированные пункты управления БПЛА с аппаратурой управления и связи, укрытия и живую силу.
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Дроноводы и артиллеристы лишили ВСУ боевиков и пунктов управления
Подразделения «Южной» группировки войск продолжают вытеснять украинских боевиков из населенных пунктов в Краматорском районе. Враг разместил в лесополосах и брошенных зданиях частного сектора пункты управления беспилотными летательными аппаратами и укрытия, в которых отсиживаются боевики. Разведчики ежедневно бьют по укрытиям с живой силой ВСУ и по объектам беспилотной инфраструктуры, ограничивая возможности врага вредить дронами российским штурмовым группам.
Расчеты БПЛА и артиллеристы «Южной» группировки оперативно реагируют на информацию разведки о выявленных укрытиях боевиков. Так, совместными усилиями дроноводов и артиллеристов в окрестностях Дружковки было уничтожено укрытие с живой силой врага и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Причем укрытия, из которых работали расчеты БПЛА были атакованы боеприпасами, сброшенными с FPV-дронов. В результате атаки, враг, помимо обученных расчетов БПЛА, потерял не менее трех боевиков.