Лидер Словакии усомнился в целесообразности спонсирования киевского режима

12 ноября 2026, 05:57

Президент Словакии Пеллегрини: помощь Украине не изменит ситуацию на фронте

Фото: iStock/Olena_Z

Дальнейшая поддержка Киева в перспективе ближайших лет не изменит расстановку сил в зоне боевых действий. Об этом журналистам заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.