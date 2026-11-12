Лидер Словакии усомнился в целесообразности спонсирования киевского режима
Дальнейшая поддержка Киева в перспективе ближайших лет не изменит расстановку сил в зоне боевых действий. Об этом журналистам заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
По его словам, продолжение вливания финансовых и военных ресурсов в течение следующих одного-двух лет едва ли приведет к значимым сдвигам на линии соприкосновения. Глава государства считает, что противостояние так и останется «войной на истощение».
Как утверждает словацкий лидер, в ЕС продолжает нарастать внутреннее напряжение. Граждане европейских государств проявляют все большее недовольство, поскольку колоссальные средства выделяются на поддержку Украины в ущерб решению насущных внутренних задач.
В пример правдивости высказываний Пеллегрини можно привести серию забастовок в странах ЕС. Одна из них недавно произошла в Испании.
Читайте также: