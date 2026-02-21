Названы регионы, которые ВСУ пытались атаковать беспилотниками этой ночью
Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников в небе над Россией в ночь с 20 на 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, 24 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восе1ё2мь — над Белгородской, пять — над Самарской областью. Еще четыре дрона подавили над акваторией Азовского моря, по одному — над территориями Волгоградской и Воронежской областей.
Ранее сообщалось, что ВСУ вторую ночь подряд атакуют Кубань. Системы ПВО сработали в окрестностях Краснодара и Славянском районе.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
