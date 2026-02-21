Названы регионы, которые ВСУ пытались атаковать беспилотниками этой ночью

21 февраля 2026, 07:50

В России сбили 77 беспилотников ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 77 украинских беспилотников в небе над Россией в ночь с 20 на 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.