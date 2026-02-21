Достижения.рф

ТЦК начали использовать службу такси для «отлова» украинцев

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

На Украине сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) тестируют новый способ насильственной мобилизации. Об этом пишут местные СМИ.



Военкомы начали привлекать службу такси для помощи в поимке уклонистов. По словам украинцев, вместо машины сервиса приезжает «подставной» водитель, который отвозит клиента прямиком в военкомат.

Кроме того, таксисты начали под различными предлогами сходить с маршрутов и отвозить мужчин туда, где их поджидают сотрудники ТЦК. Вероятно, за такую деятельность перевозчик получает денежное вознаграждение.

В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.

Александр Огарёв

