ТЦК начали использовать службу такси для «отлова» украинцев
На Украине сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) тестируют новый способ насильственной мобилизации. Об этом пишут местные СМИ.
Военкомы начали привлекать службу такси для помощи в поимке уклонистов. По словам украинцев, вместо машины сервиса приезжает «подставной» водитель, который отвозит клиента прямиком в военкомат.
Кроме того, таксисты начали под различными предлогами сходить с маршрутов и отвозить мужчин туда, где их поджидают сотрудники ТЦК. Вероятно, за такую деятельность перевозчик получает денежное вознаграждение.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
