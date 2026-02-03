Давление на ВСУ под Купянском и Гуляйполем, освобождение села Придорожное: последние новости СВО на 3 февраля
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа всей протяженности Сумского фронта сохраняется высокая напряженность боевых действий. Подразделения ВС РФ развивают тактический успех, атакуя позиции украинских войск. Российские штурмовики ведут активную работу на восьми участках в Сумском районе, трех — в Краснопольском и двух — в Глуховском. За сутки достигнуто продвижение глубиной более одного километра.
В Краснопольском районе отмечено ослабление организованного сопротивления противника. При приближении российских частей украинские военнослужащие покидают рубежи, оставляя на позициях вооружение, экипировку и следы употребления алкоголя. Огонь артиллерии, ракетных комплексов и удары авиации по объектам ВСУ ведутся непрерывно и с высокой эффективностью. Украинские формирования не проявляют наступательной инициативы, занимая оборонительную позицию.
Харьковская областьНа Волчанском участке фронта штурмовые подразделения ВС РФ ведут наступательные действия в селениях и прилегающих лесных зонах. Отмечен прогресс на Хатненском рубеже. В районе Старицы российские военные заняли участок лесного массива, продвинувшись на 300 метров. Огневому воздействию авиации подверглись укрепления 72-й механизированной бригады противника. Возле Симиновки армия РФ овладела двумя вражескими опорными пунктами, углубившись в лес.
Командование ВСУ, пытаясь восполнить значительный урон мотопехотных частей, перебрасывает резервы из учебных подразделений. После провала контрударов противник сосредоточен на создании второй линии обороны южнее Симиновки и Графского, активно используя системы дистанционной установки минно-взрывных заграждений.
Запорожское направлениеНа фронте сохраняется позиционный характер боевых действий. Линия соприкосновения в секторах Магдалиновки и Лукьяновского остается стабильной, без значительных изменений. ВС РФ проводят инженерное оборудование занятых территорий в районах Приморского и Речного, повышая устойчивость обороны. На ореховском участке противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Целью этих действий является попытка обосноваться на окраинах Малой Токмачки и организовать там узлы обороны. Российские войска предпринимают меры по пресечению попыток и ликвидации проникающих групп.
Гуляйпольское направлениеНа южной окраине Зализничного продолжаются упорные бои. Развивая успех после взятия Святопетровки, наши подразделения выдвинулись к окраинам населенных пунктов Староукраинка и Цветковое, создавая угрозу для Верхней Терсы. Минобороны РФ подтвердило установление контроля над Придорожным. Это обеспечивает более плотный огневой контроль над важной транспортной артерией, связывающей Орехов и Новониколаевку, так как расстояние до неё уменьшилось до десяти километров. Украинские формирования предпринимают ответные атаки из района Воздвижевки в направлении Прилук и Еленоконстантиновки, пытаясь стабилизировать линию фронта.
Краснолиманское направлениеПодразделения ВС РФ ведут штурм укреплений противника в Александровке. Украинские формирования наносят ответные удары из района Крымок, маневрируя через лесные массивы. Ведутся ожесточенные схватки за доминирующие высоты в районах Коровьего и Волчьего Яров. Овладение этими тактическими господствующими точками откроет путь к населенным пунктам Рубцы и Яцковка.
Позиции противника в селе Оскол находятся под постоянным огневым воздействием авиации и беспилотников ВС РФ. Близость к стратегически важному Изюму, расстояние до которого составляет примерно пять километров, определяет особую значимость этого района. В зонах Дробышево, Яровой и Святогорска ситуация характеризуется позиционным противостоянием и локальными стычками.