03 февраля 2026, 10:50

Фото: iStock/ yalax

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Запорожское направление Гуляйпольское направление Краснолиманское направление Константиновское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Запорожское направление

Гуляйпольское направление

Краснолиманское направление

Константиновское направление

Купянское направление