«Держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте»: жесткие заявления Дмитрия Певцова об уехавших артистах и СВО. Как он живет сейчас
Сегодня, 8 июня, свой день рождения отмечает российский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, театральный педагог и телеведущий Дмитрий Певцов. Ему исполняется 62 года. Широкая аудитория помнит и любит его за работу в сериале «Бандитский Петербург». В настоящее время телезвезда снимается значительно меньше, сконцентрировав свое внимание на деятельности в области политики. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Дмитрий Анатольевич Певцов родился 8 июля 1963 года в столичной спортивной семье. Его отец, Анатолий Иванович, был заслуженным тренером СССР по современному пятиборью, а мать, Ноэми Семёновна, — спортивным врачом.
После окончания школы Певцов некоторое время занимался обработкой деталей на фрезерном станке. Однако в 1980 году его жизнь совершила неожиданный поворот. Дело в том, что друг Певцова попросил его помочь с поступлением в ГИТИС. Друг не смог успешно пройти вступительные испытания, а Певцов, не имея специальной подготовки, был принят благодаря своей харизме и уверенности в себе.
Театральная карьера Дмитрия Анатольевича началась в Театре на Таганке, где он сыграл одну из первых заметных ролей — Ваську Пепла в спектакле «На дне». В 1991 году актёр перешёл в «Ленком», где исполнил легендарные роли, включая Гамлета, Треплева в «Чайке» и графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», заменив на этой сцене Николая Караченцова.
В кино Певцов дебютировал в 1986 году в фильме Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом». Широкая известность пришла к нему после роли Якова Сомова в драме «Мать» (1989), за которую он получил премию «Феликс», и боевика «По прозвищу Зверь» (1990). В дальнейшем актёр снимался в популярных сериалах, таких как «Королева Марго», «Бандитский Петербург» и «Турецкий гамбит».
Помимо актёрской карьеры, с 1999 года Певцов занимается музыкой, выпустив альбом «Лунная дорога». С 2021 года он также является депутатом Госдумы от партии «Новые люди». Актёр продолжает работать в театре и кино, а также преподаёт в Институте современного искусства.
Политическая деятельность
Дмитрий Певцов, избранный в 2021 году депутатом Госдумы VIII созыва от Медведковского округа Москвы, активно совмещает политическую деятельность с работой в сфере культуры. Набрав 38,23% голосов как самовыдвиженец, он вошёл во фракцию «Новые люди» и занял пост первого заместителя председателя комитета по культуре.
На парламентской работе Певцов сосредоточился на нескольких ключевых направлениях. В сфере культуры он выступает за поддержку театров, киноиндустрии и детского творческого образования, уделяя особое внимание сохранению традиционных ценностей. Его инициативы включают увеличение финансирования региональных театров и творческих школ. Как общественный деятель, актёр-депутат организует благотворительные акции для детей с тяжёлыми заболеваниями и ветеранов сцены, а также курирует патриотический киножурнал «Вслух».
Отношение к СВО
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов занимает принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, последовательно отстаивая официальную точку зрения российского руководства. Его поддержка СВО выражается не только в публичных заявлениях, но и в конкретных действиях.
В своих многочисленных интервью и выступлениях Певцов характеризует военную операцию как исторически обусловленную необходимость, особо подчеркивая значение освобождения Донбасса. В мае 2024 года он обратился к жителям Мариуполя и Артёмовска с торжественным поздравлением по случаю Дня освобождения, выразив твёрдую уверенность в окончательной победе России и грядущем возрождении этих городов.
Активная гражданская позиция артиста проявилась в организации сбора средств для участников СВО через платформу «Народный фронт». Его резонансное высказывание «Одесса должна быть нашей» стало своеобразным манифестом его взглядов. Эта принципиальная позиция имела и международные последствия: в 2022 году Певцов был включён в санкционные списки ЕС и США, а в 2025 году украинский суд вынес ему заочный обвинительный приговор.
Певцов о релокантах
Актер не стесняется в выражениях, называя уехавших коллег «клопами» и утверждая, что они «воняют». Он убеждён, что таким людям не должно быть места в российской культуре, если они решат вернуться.
«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует артиста издание gazeta.ru.Дмитрий Певцов в 2022 году характеризовал уехавших как «инфантильных», «эгоистичных» и «несчастных» людей, которые «любят только себя» и обречены на страдания без духовного переосмысления.
«Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте», — цитирует слова Певцова издание by.tsargrad.tv.