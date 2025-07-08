08 июля 2025, 15:03

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)

Сегодня, 8 июня, свой день рождения отмечает российский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, театральный педагог и телеведущий Дмитрий Певцов. Ему исполняется 62 года. Широкая аудитория помнит и любит его за работу в сериале «Бандитский Петербург». В настоящее время телезвезда снимается значительно меньше, сконцентрировав свое внимание на деятельности в области политики. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Политическая деятельность Отношение к СВО Певцов о релокантах



Биография артиста

Политическая деятельность

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)



Отношение к СВО

Дмитрий Певцов (Фото: Telegram @ Pevtsov_Moscow)



Певцов о релокантах

«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует артиста издание gazeta.ru.

«Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте», — цитирует слова Певцова издание by.tsargrad.tv.