10 декабря 2025, 16:01

Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

Многие высказывания Владимира Жириновского до сих пор вызывают интерес и обсуждения. Основатель ЛДПР часто делился своими мыслями о ситуации на Ближнем Востоке, Украине и даже предсказал начало специальной военной операции. Однако его дочь просит не называть эти слова «пророчествами». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жириновский — не предсказатель, а выдающийся аналитик Крымская весна Попытаются сделать Россию страной-изгоем Какие еще события предсказал Жириновский

Жириновский — не предсказатель, а выдающийся аналитик

Предсказание Жириновского о катастрофе в Иране потрясло Китай

«Мы наблюдаем за этим процессом сейчас», — добавила Анастасия, подчеркивая актуальность слов отца.

Крымская весна

«Русские на Украине имеют право жить под российским флагом. Если они этого захотят, нас никто не остановит — ни США, ни НАТО», — цитирует Боцан-Харченко своего отца.

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Попытаются сделать Россию страной-изгоем

Какие еще события предсказал Жириновский