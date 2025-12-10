Дочь Жириновского шокировала пророчеством отца об Украине: кто станет её последним президентом?
Многие высказывания Владимира Жириновского до сих пор вызывают интерес и обсуждения. Основатель ЛДПР часто делился своими мыслями о ситуации на Ближнем Востоке, Украине и даже предсказал начало специальной военной операции. Однако его дочь просит не называть эти слова «пророчествами». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Жириновский — не предсказатель, а выдающийся аналитикВладимир Жириновский всегда внимательно следил за украинским кризисом и предсказывал, что России придется столкнуться с Западом. Он предупреждал о возможной угрозе для приграничных регионов — Брянской, Белгородской, Орловской и Курской областей.
Политик отмечал, что Украина захочет начать «маленькую победоносную войну», чтобы захватить часть этих территорий и поднять моральный дух своих вооруженных сил.
Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в разговоре с KP.RU отметила, что отец был выдающимся аналитиком, который рассматривал различные сценарии на мировой арене. Она подчеркнула, что это были не предсказания, а именно прогнозы. По ее словам, мужчина обладал уникальным талантом анализа ситуации. Он не занимался магией, а просто хорошо разбирался в политике.
Жириновский также утверждал, что Владимир Зеленский станет последним президентом. Он еще задолго до встречи российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске говорил, что судьбу Украины решат Россия и Америка.
«Мы наблюдаем за этим процессом сейчас», — добавила Анастасия, подчеркивая актуальность слов отца.
Крымская веснаЖенщина напомнила о том, как в 2008 году ее отец в эфире украинской программы предсказал, что российский флот никогда не покинет Севастополь. Тогда многие смеялись над ним, но он вовсе не шутил, а делал серьезное предупреждение. Политик также говорил, что украинцы будут вынуждены платить за газ по мировым ценам, но тогда его слова не восприняли всерьез.
«Русские на Украине имеют право жить под российским флагом. Если они этого захотят, нас никто не остановит — ни США, ни НАТО», — цитирует Боцан-Харченко своего отца.
Спустя 23 года после этих пророческих слов началась Крымская весна.
Попытаются сделать Россию страной-изгоемЖириновский часто говорил о «гибридной войне». В одной из своих книг он предположил, что США будут делать ставку не на открытые военные действия, а на информационные атаки и использование пятой колонны. Его дочь вспомнила, как один английский автор сказал, что Украина станет «дровами» для разжигания «антирусского бунта», чтобы ослабить Россию. Это хорошо иллюстрирует мысли ее отца.
В 2005 году политик предсказал, что США попытаются с помощью «мягкой силы» сделать Россию страной-изгоем. Он даже говорил, что российским спортсменам могут запретить выступать под своим флагом, а затем под удар может попасть и русская культура в целом. Анастасия отметила, что эти прогнозы не потеряли своей актуальности.