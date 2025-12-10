Песков указал на схожесть позиций США с Россией в переговорах по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 декабря на брифинге сообщил, что позиции США по вопросам членства Украины в НАТО и территориальным вопросам во многом совпадают с российским пониманием ситуации.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ оценил интервью хозяина Белого дома Дональда Трампа Politico, где тот подчеркнул, что у России сильная переговорная позиция по сравнению с Украиной.
«Безусловно, мы ознакомились. <...> Во многом по теме членства в НАТО, по теме территории и так далее, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию», — добавил Песков.Он также упомянул, что Трамп затронул первопричины украинского кризиса и подчеркнул важность НАТО для мирного урегулирования конфликта.
Ранее в России утверждали, что Трамп является единственным западным лидером, который действительно заботится о правах человека.