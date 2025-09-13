13 сентября 2025, 19:59

Любовь Соболь* (Фото: Instagram**** / @ sobollubov)

Любовь Соболь* — российский юрист и оппозиционный политик, чья деятельность долгое время была связана с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*** Алексея Навального. После отъезда из России в 2021 году её публичные высказывания и действия стали вызывать вопросы даже у соратников. Некоторые из них открыто заявляли о возможных пагубных привычках или психиатрических расстройствах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Любви Соболи Скандалы и судебные дела Переход в интернет-пространство и странные посты



Биография Любви Соболи

Любовь Соболь* и Алексей Навальный** (Фото: Instagram**** / @ sobollubov)



Скандалы и судебные дела

Любовь Соболь* (Фото: Instagram**** / @ sobollubov)



Переход в интернет-пространство и странные посты

Любовь Соболь* (Фото: Instagram**** / @ sobollubov)



«Я попробую пройти по границе этически допустимого и рассказать вам, что происходит. Любовь, к несчастью, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровьем психологическим. Люба и ее близкие полностью в курсе этой проблемы и, я надеюсь, работают над ее решением. Но заболевания такого характера имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение невозможно», — написала Певчих* в Twitter.