Душевная болезнь, брошенная дочь, посты про маленькие члены: что стало с Любовью Соболь* после побега из РФ?
Любовь Соболь* — российский юрист и оппозиционный политик, чья деятельность долгое время была связана с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*** Алексея Навального. После отъезда из России в 2021 году её публичные высказывания и действия стали вызывать вопросы даже у соратников. Некоторые из них открыто заявляли о возможных пагубных привычках или психиатрических расстройствах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Любви Соболи
Любовь Соболь* родилась 13 сентября 1987 года в подмосковной Лобне. С ранних лет Любовь проявляла настойчивость и целеустремлённость: школу она окончила с серебряной медалью, а затем поступила на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2011 году завершила обучение с красным дипломом, что стало важным шагом к её будущей карьере.
Еще во время учебы Соболь* начала активную деятельность в гражданско-политической среде. Участвовала в гражданских форумах «Антиселигер» и «Последняя осень», в оппозиционных митингах, волонтёрском движении в Астрахани и помощи Крымску, многократно являлась наблюдателем на выборах разных уровней. В 2011 году Любовь Соболь* присоединилась к только что созданному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией***. Это произошло в рамках проекта «РосПил», который якобы занимался выявлением нарушений в государственных закупках и расходовании бюджетных средств. Соболь стала первым юристом проекта и первой женщиной в команде ФБК, что поначалу вызывало удивление даже у соратников Навального**.
Роли Соболь* быстро расширялась: она занималась анализом контрактов, подачей судебных исков и публикацией расследований. В 2012 году вошла в состав политической партии «Народный альянс», пыталась баллотироваться в Московскую городскую думу (2014, 2019) и Госдуму (2016), но всякий раз не набирала нужного количества подписей.
Скандалы и судебные дела
Ее оппозиционная деятельность, местами граничащая с одержимостью, сопровождалась многочисленными громкими скандалами, судебными преследованиями и в итоге привела к эмиграции.
Один из громких исков был связан с расследованием касательно детского питания в школах. В конце января 2019 года Соболь* обвинила компании «Конкорд» и «Московский школьник» в поставках некачественных продуктов питания в образовательные учреждения Москвы. В ответ на громкие заявления последовал иск к Соболь*, Навальному** и ФБК***. Первоначально требовали взыскать 1,5 млрд рублей, но суд сократил сумму до 88 млн рублей.
К Соболь* также поступали иски за участие в протестах. Общая сумма претензий к ней и другим фигурантам превысила 100 млн рублей. Она заявляла, что не сможет выплатить такие суммы, так как не обладает значительным имуществом.
В 2020 году Соболь* предприняла попытку связаться с Константином Кудрявцевым, сотрудником ФСБ, которого ФБК*** связывал с отравлением Алексея Навального**. Она посетила его место прописки. Дверь открыла тёща Кудрявцева. Соболь схватила её за руку, оттолкнула и незаконно проникла в квартиру. Любовь* обвинили в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ) и приговорили к году исправительных работ условно с испытательным сроком.
Повторно Любовь Соболь* задержали 27 января 2021 года по «санитарному делу». Незадолго до этого она призывала в социальных сетях к несанкционированным митингам, которые состоялись в начале года. Из обвинительного приговора следует, что участники акции, включая больных COVID-19, могли способствовать распространению вируса. В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил её к полутора годам домашнего ареста.
После этого она бежала из России, нарушив запрет суда на выезд за границу. Соболь* отправилась в Турцию, имея непогашенные долги более 40 миллионов рублей. Несколько дней после переезда она сообщила о разводе с мужем Сергеем Моховым, с которым в 2014 году у неё родилась дочь. По всей видимости, решение о разрыве было вынужденным: накануне в российских СМИ и соцсетях появились видео, на которых женщина, сильно напоминающая Соболь*, проводит время с другим мужчиной. Затем она переехала в Армению. В период с 2022 по 2024 годы она находилась в США и странах Западной Европы.
Переход в интернет-пространство и странные посты
После бегства из России Соболь* сосредоточилась на интернет-активности, однако и здесь её ждал ряд неудач. Она запустила собственный канал и начала вести новостную программу «Что случилось?», где пыталась заниматься расследованиями, например, серию роликов о «кровавых девяностых». Однако её видео подверглись критике за вторичность и низкое качество — зрители отмечали, что она просто зачитывает статьи из «Википедии» и добавляет архивные кадры без глубокого анализа.
Чтобы повысить популярность своих видео, Соболь* прибегла к накрутке просмотров и комментариев с помощью ботов, что вызвало насмешки пользователей. В 2023 году посты Соболь* в интернете начали казаться по меньшей мере странными. Бывшая соратница Навального** во время мятежа Евгения Пригожина опубликовала серию постов в Twitter, где обратилась к США, Европе и Великобритании с призывом «связать руки Китаю» и помочь главе ЧВК «Вагнер», признав его «партнером Запада». Некоторые её сообщения были бессвязными и содержали ненормативную лексику.
Немного позже Соболь* неожиданно заговорила о размерах половых органов российских олигархов: «Я предлагаю всем читающим признать, что у всех члены маленькие, и уже начать что-то делать». Она также публично извинялась перед китайцами на китайском языке, хотя её об этом никто не просил: «Прошу прощения у всех китайцев. Ваша страна так же прекрасна, как наша Россия...» Апогеем стала бессмыслица в постах по поводу недель «публичного бомбления и саморефлексии».
На странные речи Соболь* в сети пролила свет Мария Певчих*, заявив, что у нее серьёзные проблемы со здоровьем.
«Я попробую пройти по границе этически допустимого и рассказать вам, что происходит. Любовь, к несчастью, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровьем психологическим. Люба и ее близкие полностью в курсе этой проблемы и, я надеюсь, работают над ее решением. Но заболевания такого характера имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение невозможно», — написала Певчих* в Twitter.*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
*** Организация была признана экстремисткой и ликвидирована. Её деятельность на территории РФ запрещена.
**** Деятельность Meta (Instagram****) запрещена в России как экстремистская.