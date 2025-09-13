Отец-уголовник, агрессия из-за Украины и скандал с акимом Казахстана: Как Евгений Чебатков добился популярности в России?
Свой 35-й день рождения 13 сентября отмечает один из самых ярких и неординарных комиков современного российского стендапа Евгений Чебатков. Его путь к славе был далёк от традиционного: вместо творческого вуза — международный факультет управления, вместо московских клубов — жизнь в Канаде, а вместо классического юмора — едкая ирония, которая мгновенно покорила зрителей шоу «Stand Up» на ТНТ. Как выпускник управления стал звездой сцены, почему уехал в Канаду и что скрывается за его сценическим образом — в материале «Радио 1».
Биография Евгения Чебаткова
Евгений Чебатков родился 13 сентября 1990 года в Усть-Каменогорске (Казахстан) в семье учительницы музыки и рабочего металлургического завода. Его детство прошло на фоне сложных семейных обстоятельств: когда Евгению было 10 лет, отца посадили в тюрьму. Чебатков поддерживал с ним отношения, и именно отец впоследствии советовал выбрать занятие по душе. В интервью Юрию Дудю* Чебатков рассказывал, что навещал отца в тюрьме: «4 часа раз в полгода». Этот опыт, по словам комика, помог ему сформировать критическое отношение к блатной романтике и шансону, которые он открыто не любит.
После школы Чебатков переехал в Россию и поступил в Томский государственный университет на международный факультет управления (специализация — мировая экономика). В студенческие годы он начал карьеру в медиа, работал ведущим на радиостанции «Европа Плюс Томск» и томском телеканале «ТВ2». В 2013 году Чебатков уехал в Канаду, где поступил на магистерскую программу в Ниагарском колледже на факультет бизнеса и управления. Именно в Канаде он впервые попробовал себя в стендапе, выступая перед англоязычной публикой с шутками о русских и культурных различиях.
Путь в стендап
После возвращения из Канады в 2015 году Чебатков переехал в Москву и начал работать копирайтером в рекламном агентстве BBDO Moscow. Параллельно он пробовал себя в стендапе, но первые выступления были неудачными. Его дебют в московском клубе «Funky Банки» оказался полным провалом, что заставило его задуматься о завершении карьеры.
Однако Чебатков не сдался. Он начал выступать на площадках формата «открытый микрофон», где познакомился с Василием Медведевым и Александром Малым — профессиональными комиками московского клуба Stand Up № 1. Именно они поддержали его и убедили продолжать выступления.
Прорыв на ТНТ и сотрудничество с Нурланом Сабуровым
Переломным моментом в карьере Чебаткова стало знакомство с Нурланом Сабуровым — еще одним комиком казахстанского происхождения, уже добившимся успеха в России. Сабуров пригласил Чебаткова в проект «Stand Up» на ТНТ. С 2016 года Чебатков стал регулярно появляться на проекте, и его шутки о русофобии, жизни в Канаде и школьных годах нашли отклик у зрителей. В 2022 году он стал новым ведущим этого шоу, а еще — шоу «Игра», «Концерты» и участвовал в съемках «Однажды в России».
Скандалы и громкие высказывания
В 2022 году Чебатков оказался в центре скандала в Казахстане после шутки об экологической обстановке в Усть-Каменогорске. Во время тура с программой «Стальной воздух» он пошутил, что, приезжая в родной город, всегда спрашивает друзей, стал ли воздух чище, на что они обычно отвечают: «Ну да, стал чуть-чуть светлее».
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обиделся на эту шутку и посоветовал комику сравнить экологию Усть-Каменогорска с московской. Чебатков в ответ отметил, что чиновник «сильно из-за этого обиделся на меня и про меня говорил всякие штуки».
В 2022 году, когда в Украине происходили значимые события, Чеботарёв столкнулся с волной агрессии в социальных сетях. В своем Telegram-канале он лаконично отметил: «Очень много агрессии поступает», избегая подробных комментариев. Вместо того чтобы прямо высказываться о конфликте, он предпочитал делиться с поклонниками отрывками из классической литературы, в частности, из «Окаянных дней» Ивана Бунина.
На концертах Чебатков избегает прямых высказываний о спецоперации, при этом высмеивая новые реалии российской жизни. Например, шутил о поездке в Казахстан на премьеру кинокомикса «Бэтмен», отмененную в России.
Как сейчас живет комик
Летом 2023 года Евгений Чебатков женился на Вере Дровениковой, начинающей актрисе. Подробности их личной жизни остаются приватными, но известно, что пара проживает в Москве. Чебатков, ранее избегавший публичности в личных вопросах, периодически делится общими впечатлениями о семейной жизни в своих выступлениях и интервью, сохраняя ее в целом за рамками медийного пространства.
Евгений Чебатков продолжает активно развивать свою карьеру в развлекательной индустрии, совмещая стендап-выступления, телевизионные проекты. Кроме того, он проводит цикл чтений произведений русских классиков в Российской государственной библиотеке и недавно завершил съемки в фильме «Майор Гром: Игра». Несмотря на жизнь и карьеру в России, Чебатков остается гражданином Казахстана, что является редким случаем для комика его уровня известности в России.
* Признан иноагентом на территории РФ