«Военного значения не имеет»: В Херсонской области после удара дрона ВСУ загорелся аквапарк

14 августа 2025, 11:23

Украинские силы атаковали аквапарк в Железном Порту

Фото: Istock/NiseriN

14 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по аквапарку в курортном посёлке Железный Порт Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.





Подвергшийся удару населённый пункт Железный Порт расположен на юге области, на берегу Чёрного моря. Известно, что после атаки на месте чрезвычайного происшествия возник пожар.

«Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми», — сообщил Сальдо в своём Telegram-канале.