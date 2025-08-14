«Военного значения не имеет»: В Херсонской области после удара дрона ВСУ загорелся аквапарк
Украинские силы атаковали аквапарк в Железном Порту
14 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по аквапарку в курортном посёлке Железный Порт Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Подвергшийся удару населённый пункт Железный Порт расположен на юге области, на берегу Чёрного моря. Известно, что после атаки на месте чрезвычайного происшествия возник пожар.
«Военного значения этот объект не имеет — удар пришёлся по месту, где отдыхают семьи с детьми», — сообщил Сальдо в своём Telegram-канале.По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте случившегося работают пожарные, ликвидируя последствия атаки.
Ранее сообщалось о серьёзном ударе украинского беспилотника по многоэтажке в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали минимум 13 человек.