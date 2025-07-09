09 июля 2025, 10:41

Элджей (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Алексей Узенюк, более известный как Элджей, переживает тяжелые времена. Отмечается, что его прибыль за последние два года уменьшилась почти в восемь раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Финансовые проблемы Почему отменяют концерты Элджея Элджей сейчас

Финансовые проблемы

Фото: iStock/Yurchello108



Почему отменяют концерты Элджея

«Считаем данное мероприятие элементом гибридной войны с Россией, деятельностью, направленной на нравственное разложение молодёжи, культурной диверсией во время проведения СВО», — говорится в письме, которое общественники направили губернатору, в региональную прокуратуру, управление полиции и Следственный комитет.

Фото: iStock/blinow61



Элджей сейчас