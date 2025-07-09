Финансовые проблемы, отмены концертов, диверсии во время СВО: где сейчас Элджей, что с ним стало после «голой вечеринки»
Алексей Узенюк, более известный как Элджей, переживает тяжелые времена. Отмечается, что его прибыль за последние два года уменьшилась почти в восемь раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Финансовые проблемы2 июня стало известно, что финансовые дела Элджея резко ухудшились. С 2022 года прибыль звезды сократилась почти в восемь раз: в 2023 году его компания «Сайонара бойз» заработала менее 400 тысяч рублей, тогда как ранее доходы измерялись миллионами. Прибыль ООО «Сайонара бойз», которая занималась выпуском треков артиста, в 2021 году составила около 2,8 миллиона рублей, но затем последовало резкое снижение. В 2022 году Элджей смог заработать лишь 161 тысячу рублей, а в прошлом году его доходы немного увеличились до 380 тысяч рублей.
Эксперты связывают это падение с тем, что артист тайно вышел из лейбла Fenix Music Label, который возглавляет Анна Асти. Это решение совпало со скандалом вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, где также принимала участие сама Асти.
В то время как Элджей сталкивается с финансовыми трудностями, его бывший лейбл демонстрирует впечатляющие результаты. Выручка Fenix Music Label в 2023 году составила 280 миллионов рублей. После ухода Элджея в лейбле остались только несколько известных артистов.
Почему отменяют концерты ЭлджеяВ январе 2024 года появилась информация, что после скандальной «голой» вечеринки Элджей покинул Россию. Однако вскоре он вернулся к концертной деятельности: 8 марта он выступил в Дубае, а затем провел концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Череповце. Тем не менее, возникли проблемы с его выступлением в родном Новосибирске. Общественные организации «Координационный совет в защиту общественной нравственности», «Русские общины» и «Зов народа» требовали отменить фестиваль «Черника Music Fest».
Активисты утверждали, что изучили творчество таких исполнителей, как Узенюк, Зомб, GSPD, Эльдар Джарахов и DEAD BLONDE, и пришли к выводу, что все они «выражают антивоенную позицию, пропагандируют употребление алкоголя и наркотиков, а также ведут аморальный образ жизни».
«Считаем данное мероприятие элементом гибридной войны с Россией, деятельностью, направленной на нравственное разложение молодёжи, культурной диверсией во время проведения СВО», — говорится в письме, которое общественники направили губернатору, в региональную прокуратуру, управление полиции и Следственный комитет.
Элджей сейчасВ мае 2024 года Элджей и его команда стали чемпионами третьего сезона Лиги Ставок Media Basket. По информации Furormedia, в финале второго сезона команда Sayonara Boys под руководством Узенюка одержала победу над дебютантами текущего сезона, командой UNDERGROUND BIZNE$, с итоговым счетом 57:49. Эта команда была создана лейблом Oni Music совместно с пиар-директором streetwear-бренда «Питерский щит» Кахой Керсановым. Команда Элджея получила кубок и приз в размере трех миллионов рублей.
Media Basket представляет собой турниры по баскетболу, в которых участвуют представители медиаиндустрии. Среди участников команды UNDERGROUND BIZNE$ можно встретить рэпера Недры и польскую модель, рэп-исполнительницу и звезду женского ММА Zusje (Камилу Смогулецкую). В разное время в турнирах принимали участие такие звезды, как Мот, T-KILLAH, DJ SMASH и другие.