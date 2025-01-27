Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»

Андрей Макаревич с женой (Фото: соцсети)
Артисты, которые покинули страну после начала СВО, прилагают все усилия, чтобы продемонстрировать своё благополучие за рубежом. Как показало время, кто громче всех был против, тому сложнее оказалось прижиться в новой стране. В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.
Чулпан Хаматовой грозит депортация из Латвии
Чулпан Хаматова (Фото: скриншот к/ф «Зулейха открывает глаза» ТК Россия 1)
Предавшая Родину после начала СВО Чулпан Хаматова* искренне верила, что в Латвии у неё всё будет хорошо. В самом начале всё было именно так: она приобрела коттедж ценой в полумиллиона евро, получила разрешение на проживание в стране, её приняли в театральную труппу в Риге и дали возможность получать достойную заработную плату.
Однако осенью 2024 года все изменилось. В соответствии с обновлённым законодательством государства, для получения разрешения на проживание необходимо не только приобрести недвижимость на его территории, но и владеть языком страны. В случае с Хаматовой* это подразумевает, что она должна владеть разговорным и письменным латышским языком, а она только приступила к его изучению. Кроме того, чтобы обладать ВНЖ в Латвии, необходимо быть официально трудоустроенным, но и тут появились проблемы.
В Рижский театр ее взяли, только вот постановки с ее участием популярностью не пользовались, а премьеру гастрольного спектакля «Записки сумасшедшего» и вовсе пришлось отменить. Актриса без знания языка из Чулпан* вышла не самая лучшая. Как говорят инсайдеры, Хаматову* решено уволить, а также отменить все спектакли, ранее выходившие с ней. Так как требования латышского законодательства актрисой не соблюдены, Хаматову предупредили о депортации.
Русофоб Александр Невзоров
Александр Невзоров* (Фото: скриншот т/п «600 секунд» Пятый канал)
По некоторым данным, журналист, покинувший Россию, находится либо в Израиле, либо в Италии. Однако, где бы он ни находился, он продолжает распространять о России негативную информацию, порой граничащую с бредом.
На родине на Александра Невзорова* давно завели уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооружённых сил России. Причиной стал пост о Мариуполе. Вскоре последовало и второе уголовное дело. На этот раз поводом послужили ложные сведения о событиях в Буче, которые распространял Невзоров*. После этого журналист был объявлен в розыск, и ему заочно вынесли приговор, согласно которому он должен провести восемь лет в колонии.
Облив грязью ныне живущих в России, журналист принялся за давно усопших великих российских деятелей. По его мнению А.С. Пушкин писал «откровенно дегенеративные казённые стихи», а в космос летал не советский космонавт Юрий Гагарин, а ракеты фашисткой Германии. Порцией нового бреда Невзорова стало высказывание о «России — стране орков, опасной для мировой цивилизации». Впрочем, в сети уже давно поговаривают о его психическом нездоровье.
От Максима Галкина уже устали
Максим Галкин* с семьей (Фото: соцсети)
Содержащий большую, привыкшую к роскоши семью Галкин* вынужден кататься по миру в поисках заработков. Стран, в которых артист выступает, не перечесть. Так если бы просто выступал, но каждое его выступление сопровождается националистическими лозунгами в поддержку бандеровского режима и порциями грязи в сторону РФ. Публика уже устала от его пропаганды. Билеты на концерты в Европе продаются с трудом, а другие страны начали просто отменять выступления. Так два концерта в Астане и Алма-Ате не провели из-за якобы из-за технических работ.
Арабские эмираты пошли другим путем — они дали провести выступления в стране, а после оштрафовали артиста на 100 тысяч дирхам (почти 2,4 млн рублей) за антироссийских репризы. После такого хода Максим Галкин* сам отказался от концертов в ОАЭ.
15 января этого года появилась информация, что и в Таиланде отменили концерты Максима Галкина*. В планах юмориста были выступления в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Концерт в Южной Паттайе должен был состояться в пятизвёздочном отеле Royal Cliff. Второе мероприятие с участием артиста намечалось на Пхукете, в отеле Royal Phuket City Hotel. Однако позже СМИ Таиланда сообщили, что оба мероприятия отменены. Предполагаемой причиной отказа также являются политические высказывания юмориста со сцены.
Андрея Макаревича* забыли лишить звания «народного»
Андрей Макаревич* (Фото: соцсети)
Музыкант Андрей Макаревич* был в числе тех, кто не смог промолчать и не критиковать страну, в которой он десятилетиями наживал состояние. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан «мудачьём». 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов. Какое-то время Макаревич* продолжал давать интервью и критически высказываться о России, но в 2023-м году стал спокойнее.
Сейчас артист дает редкие концерты в Европе, как сольно, так и в составе группы «Машина времени». Но о большом количестве поклонников за рубежом говорить не приходится. Сейчас певец учит иврит, только знания применять почти негде, Израиль переполнен релокантами.
Спустя долгое время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заметил, что Макаревича* не лишили звания народного артиста РФ и он до сих пор получает пенсию с надбавкой. А это около 60 тыс. рублей в месяц за счет граждан и страны, презираемой артистом. Общественность активно поддержала инициативу Бородина.
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* Признан иноагентом в РФ
Елена Генералова