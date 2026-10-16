Иван Дорн родился в Челябинске, стал известен благодаря российской сцене, а после начала конфликта занял публичную позицию в поддержку Украины. Сейчас артист живет во Франции, выпускает русскоязычную музыку и выступает за границей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Ивана Дорна и переезд на Украину
Иван Дорн родился 17 октября 1988 года в Челябинске. Через несколько лет его отцу предложили работу в Харькове, после чего семья переехала на Украину. Будущий музыкант рано увлекся творчеством. В шесть лет он участвовал в песенном конкурсе, а с семи начал заниматься вокалом. Помимо музыки, артист интересовался спортом, бальными танцами, шахматами и футболом. В школьные годы Дорн выступал на вокальных конкурсах. Он пытался пройти отбор на «Новую волну» и «Фабрику звезд», однако тогда жюри его не выбрало.
Почему Иван Дорн оказался востребован в России
Популярность пришла к Дорну прежде всего в России. Европейская аудитория не сразу приняла его творчество. После отъезда артист начал анонсировать концерты в разных странах. Среди площадок фигурировала Латвия, где стоимость билета на выступление составляла около 42 евро.
СМИ сообщали, что на фоне финансовых трудностей исполнитель рассматривал возможность концертов для российской аудитории. По этим данным, он якобы был готов выступить в России за 45 тысяч долларов при условии гарантий безопасности.
Позиция Дорна по конфликту России и Украины
После начала специальной военной операции Иван Дорн публично поддержал Украину. В материалах СМИ упоминались его резкие высказывания о России и Москве. Певец рассказывал о конфликте с родственниками из Башкирии. По словам артиста, близкие не связывались с ним и не интересовались его состоянием. После этого Дорн заявил, что поставил «крест» на многих людях в России. В тексте источника утверждается, что музыканту запретили въезд в Россию на 50 лет.
Несмотря на жизнь за рубежом и поддержку Украины, Дорн продолжает исполнять композиции на русском языке. В 2025 году он анонсировал русскоязычный альбом Dorndom. Артист объяснял, что не собирается отказываться от русского языка в творчестве. По его мнению, для музыканта использование языка не должно становиться поводом для оправданий. У Дорна есть еще один, частично анонимный проект. В нем он поет на разных языках и не всегда показывает лицо публике.
Обвинения в двойственной позиции
Бывший участник шоу «Голос Страны» Владислав Каращук в разговоре с украинскими СМИ раскритиковал Ивана Дорна. Он заявил, что певец якобы не определился со своей стороной и ценностями. Каращук обратил внимание на то, что у Дорна выходят треки с российскими артистами. Эти слова вызвали обсуждение среди слушателей и пользователей социальных сетей. Часть поклонников негативно отреагировала на подобные сообщения. При этом собственную позицию по словам Каращука Дорн в приведенном тексте не комментировал.
Что Иван Дорн говорил о воспитании детей
В интервью Юрию Дудю** музыкант рассказывал о привычке ходить дома без одежды в присутствии детей. По словам Дорна, жена просила его одеваться при их 10-летней дочери, однако он считал, что подобное поведение не влияет на детскую психику. Журналист раскритиковал такую позицию и назвал ее неприемлемой. Сам исполнитель говорил, что ценит чувство свободы и не видит в своей привычке проблемы.
Где сейчас живет Иван Дорн
Сейчас Иван Дорн живет во Франции вместе с семьей. Возвращаться в Россию артист не планирует. Музыкант продолжает работать над новыми проектами, выступать за границей и поддерживать Украину. Он говорил, что учит детей украинскому языку и хочет строить карьеру в новых обстоятельствах.