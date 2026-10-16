16 октября 2026, 13:50

Иван Дорн (Фото: Instagram* @dorn_ivan)

Иван Дорн родился в Челябинске, стал известен благодаря российской сцене, а после начала конфликта занял публичную позицию в поддержку Украины. Сейчас артист живет во Франции, выпускает русскоязычную музыку и выступает за границей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ивана Дорна и переезд на Украину Почему Иван Дорн оказался востребован в России Позиция Дорна по конфликту России и Украины Новый русскоязычный альбом Ивана Дорна Обвинения в двойственной позиции Что Иван Дорн говорил о воспитании детей Где сейчас живет Иван Дорн

Детство Ивана Дорна и переезд на Украину

Почему Иван Дорн оказался востребован в России

Позиция Дорна по конфликту России и Украины

Дом и квартира с видом на Красную площадь: стало известно, каким жильём владеет Дима Билан

Новый русскоязычный альбом Ивана Дорна

Обвинения в двойственной позиции

Что Иван Дорн говорил о воспитании детей

Где сейчас живет Иван Дорн