Имущество на 200 млрд, пропажа жены, связь с ЕС, США и Украиной: Что известно об Игоре Краснове, претендующем на пост главы ВС РФ?
Август 2025 года ознаменовался значимым событием в карьере Игоря Краснова: он официально выразил желание занять освободившуюся позицию председателя Верховного Суда России после кончины предыдущей руководительницы Ирины Подносовой. Этот шаг способен внести существенные изменения в дальнейшее развитие его профессионального пути и расширить возможности влияния на судебную систему страны. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и образованиеИгорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет), что положило начало его карьере в области права и правопорядка.
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда
Карьера в прокуратуреС 1997 года Краснов начал свою трудовую деятельность в органах прокуратуры, где зарекомендовал себя как профессионал. В 2006 — 2007 годах он работал следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ, что дало ему ценный опыт в расследовании уголовных дел.
Работа в Следственном комитетеВ 2007 году Игорь Краснов перешел в Следственный комитет при прокуратуре РФ, который позже стал самостоятельным ведомством. Он занимал должность старшего следователя по особо важным делам и вел расследования резонансных дел, таких как покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова и Станислава Маркелова. В 2012 году ему было присвоено звание генерал-майора юстиции. С апреля 2016 года по январь 2025 года Краснов занимал пост заместителя председателя Следственного комитета, где курировал работу главного управления по расследованию особо важных дел. В 2017 году он получил звание генерал-лейтенанта юстиции.
Генеральный прокурор России22 января 2020 года Игорь Краснов был назначен генеральным прокурором РФ по представлению президента Владимира Путина. Его кандидатура была единогласно поддержана Советом Федерации.
Борьба с коррупциейКраснов активно выступает за борьбу с коррупцией в России, подчеркивая необходимость создания атмосферы нетерпимости к взяткам. В декабре 2023 года он отчитался о значительных успехах в этой области: за три года работы в Генпрокуратуре было изъято имущество у чиновников на сумму 200 млрд рублей, а ущерб от коррупции за 2022 год составил более 37 млрд рублей.
Частичная мобилизация во время СВОВо время частичной мобилизации в сентябре 2022 года Краснов поручил прокурорам обеспечить контроль за мобилизационными мероприятиями, включая выезды в военкоматы и места сбора мобилизованных.
Личная жизньО личной жизни Игоря Краснова известно немного. До 2016 года в его отчетах о доходах упоминалась жена, однако с 2017 года она исчезла из деклараций. У него есть несовершеннолетняя дочь.
СанкцииС 2021 года Игорь Краснов находится под санкциями Европейского Союза, США и других стран из-за уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального*. После начала СВО он также попал под санкции Великобритании, Австралии, Японии и Украины.
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ