05 августа 2025, 13:30

Михаил Пшеничный (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)

Карьера Михаила Пшеничного в российском кинематографе складывалась более чем успешно — зрители полюбили его за трогательные роли в мелодрамах «Долгий путь домой», «Если ты не со мной» и других популярных проектах. Но с началом СВО актер сделал неожиданный поворот в своей биографии, вернувшись на Украину и присоединившись к тем, кто выступает против России. О том, как сложилась судьба артиста после переезда, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Пшеничного Бегство Пшеничного из России Как сейчас живет Михаил Пшеничный



Биография Михаила Пшеничного

Михаил Пшеничный (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)



Бегство Пшеничного из России

Михаил Пшеничный и Любава Грешнова (Фото: Instagram*@ mishapshenichnyi)



«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — писал актер в соцсетях.

Как сейчас живет Михаил Пшеничный