В России — предатель, а на Украине — «диванный патриот»: Как сейчас живет звезда сериала «Искупление» Михаил Пшеничный?
Карьера Михаила Пшеничного в российском кинематографе складывалась более чем успешно — зрители полюбили его за трогательные роли в мелодрамах «Долгий путь домой», «Если ты не со мной» и других популярных проектах. Но с началом СВО актер сделал неожиданный поворот в своей биографии, вернувшись на Украину и присоединившись к тем, кто выступает против России. О том, как сложилась судьба артиста после переезда, читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила Пшеничного
Михаил Пшеничный родился 5 августа 1989 года в Киеве в семье, где искусство было не чуждо: его отец, Владимир Пшеничный, — заслуженный артист Украины, а мать работала в банке. Несмотря на творческие гены, в детстве Михаил мечтал о спортивной карьере — увлекался баскетболом и единоборствами. Однако к старшим классам его увлекла сцена: он участвовал в школьных спектаклях, пробовал себя в роли режиссера и ведущего мероприятий.
В 2010 году Пшеничный окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (курс Юрия Мажуги), где когда-то учился и его отец. После университета Михаил играл в киевских театрах, включая Театр на Липках и Молодой театр.
В 2012 году Пшеничный переехал в Москву, где начал сниматься в российских проектах. Первой значимой работой стал сериал «Ящик Пандоры», где он сыграл главную роль. Проект получил премию на телекинофоруме «Вместе», а Михаила заметили режиссеры. Слава пришла к актеру после выхода биографической драмы «Параджанов», где он сыграл осведомителя КГБ. Фильм получил «Золотого Дюка» на Одесском кинофестивале.
В настоящее время в его фильмографии уже более 65 ролей, включая картины «Я знаю твои секреты», «Челночницы», «Не твоё дело» и «Ученица чародея». Что касается личной жизни артиста то, с 2015 года Михаил состоит в отношениях с актрисой Любавой Грешновой, с которой познакомился на съемках «Невесты моего друга». В 2017 году у пары родился сын Михаил.
Бегство Пшеничного из России
В марте 2022 года Михаил Пшеничный объявил о переезде в Польшу. Пшеничный родился и вырос в Киеве, а его родственники проживали в разных регионах Украины. Он заявил, что хочет помогать украинским беженцам:
«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — писал актер в соцсетях.
Актер и его супруга Любава Грешнова открыто осудили СВО. Позже Грешнова утверждала украинским журналистам, что они были «заложниками обстоятельств», вынужденно работая в России из-за связанности украинского и российского кинематографа. При этом ранее Пшеничный неоднократно говорил, что его «полностью устраивала жизнь в Москве», где он находил «умных, талантливых людей» и интересные проекты.
После отъезда из России Пшеничный вместе с супругой полностью разорвали профессиональные связи с Россией, продав московскую квартиру и отказавшись от дальнейшего сотрудничества с российскими кинокомпаниями. В Польше Пшеничный сосредоточился на волонтерской деятельности, помогая украинским беженцам, а также начал работать над озвучкой фильмов на украинский язык.
Однако, несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, семья актера не вернулась на родину, оставшись жить в Варшаве. Как объяснила позднее Грешнова, это решение было продиктовано заботой о безопасности их сына, а также отсутствием перспективных предложений от украинских кинокомпаний.
Как сейчас живет Михаил Пшеничный
Карьера Михаила Пшеничного, построенная на российских сериалах, после 2022 года превратилась в историю двойного отчуждения. Получив известность благодаря ролям в российских лентах, актёр после начала СВО сделал резкий поворот и уехал в Польшу. Этот шаг вызвал бурю негодования среди поклонников, напомнивших, что именно российское кино сделало его звездой.
Однако и на Украине, которую Пшеничный так громко поддержал, его ждало разочарование. В отличие от многих украинских знаменитостей, актёр не вернулся на родину, а остался в комфортной Варшаве. Его отсутствие на фронте и скромная волонтёрская деятельность вызвали вопросы и у украинской аудитории. Попытки перезапустить карьеру в украинских проектах провалились, и местный кинематограф не предложил ему ролей, сопоставимых с российскими.
Сегодня Пшеничный существует в странном профессиональном вакууме. Российские зрители видят в нём предателя, а украинские — «диванного патриота».