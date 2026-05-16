Муж из «Тиндера», бегство в Израиль и отказ от детей ради карьеры: как сейчас живет и чем зарабатывает Ирина Шихман*?
Блогеру, известной по скандальному YouTube-каналу «А поговорить?» и иноагенту Ирине Шихман 17 мая исполнился 42 год. Эта женщина прошла путь от штатного корреспондента московских телеканалов до статуса зарубежного рупора антироссийской пропаганды. Её карьера — это наглядный пример падения человека, который променял Родину на финансы Запада, а журналистскую этику — на провокации. Подробности — в материале «Радио 1».
Начало карьерыИрина Шихман* появилась на свет 17 мая 1984 года в городе Томске. Будущая журналистка училась в гуманитарном лицее, где впервые и был обнаружен ее писательский талант. Уже к 13 годам девочка начала работать в сфере журналистики и брала интервью в качестве ведущей программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ».
Выпускница школы Шихман* поступила в Томский государственный университет на факультет журналистики, но, охваченная сильным чувством, решила последовать за своим возлюбленным в Санкт-Петербург, оставив учёбу.
В 2007 году, после двух лет проживания в северной столице, Ирина начала свою карьеру в качестве корреспондента на телеканале СТС. В рамках программы «Истории в деталях» она освещала различные события.
Спустя время она получила «золотой билет» в Москву от самого Сергея Майорова. Москва дала Шихман* не только прописку, но и узнаваемость: работа на канале «Москва 24» и запуск собственных рубрик «Просто люди» и «Понаехали» сделали её голосом городского сегмента.
В период с 30 января по 24 декабря 2016 года Шихман*, совместно с Марией Рыбаковой и Анастасией Трегубовой, вела программу «Ой, всё!». В качестве гостей программы выступали известные деятели шоу-бизнеса, представители прессы, исполнители и другие интересные личности.
В конце 2017 года Ирина Шихман* запустила авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?», где берет интервью у известных людей из разных сфер деятельности и выпускает документальные фильмы.
После начала СВО Ирина Шихман* начала транслировать на своем канале русофобский контент. На канале «А поговорить?» все чаще стали освещаться вопросы спецоперации России на Украине однобоко и недостоверно. Среди гостей преобладали известные личности, занимающие проукраинскую позицию, или украинские деятели.
За участие в политической деятельности в интересах зарубежных спонсоров и распространение информации от других агентов иностранного влияния, а также за предоставление площадки для распространения негативных комментариев о решениях российских властей и недостоверных данных о специальной военной операции 18 ноября 2022 года Министерство юстиции России включило Ирину Шихман* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Сменить место пребывания журналистка поспешила буквально через пару недель после начала СВО. В качестве новой родины Шихман* выбрала Израиль. После получения статуса иноагента журналистка поспешила избавиться от имущества в России, написав договор дарения на московскую квартиру в пользу своей матери.
Скромная двушка на северо-востоке Москвы впоследствии была продана, так же как и автомобиль Шихман* модели Mercedes-Benz GLA-Klass 2021 года выпуска. Вырученные деньги журналистка пустила на обустройство жизни в новой стране.
В отличие от многих звезд, личная жизнь Ирины Шихман* долгое время была скрыта от посторонних глаз. Сама журналистка откровенна: долгое время она не могла найти того самого.
«Мне долго не удавалось встретить свою вторую половинку, но наладить личную жизнь помогло приложение «Тиндер», — делилась Ирина* в интервью novochag.ru.В итоге избранником Шихман* стал сценарист Евгений Казачков. Пара сыграла тайную свадьбу в Израиле в 2022 году — сразу после того, как блогер бежала из России, опасаясь ответственности за свои высказывания. Примечательно, что детей у пары нет. Сама Шихман* оправдывает это патологическим страхом.
«Мне страшно заводить детей, так как я думаю, что это может сказаться на карьере», — признавалась она в одном из заграничных интервью.Этот эгоистичный подход ярко характеризует её как человека, для которого личный успех всегда был важнее традиционных ценностей.
Сегодня Шихман* пытается продолжать зарабатывать на YouTube. Хотя её ООО «ЕМГ Ирина» уже ликвидировано, а доходы от рекламы резко упали из-за ухода крупных российских рекламодателей, она продолжает выпускать контент для узкой аудитории эмигрантов и русофобов. Некогда многомиллионная аудитория проекта «А поговорить?» резко сократилась: здравомыслящие россияне перестали поддерживать человека, предавшего свою страну.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.