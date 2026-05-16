Выяснили принадлежность БПЛА, от которого пострадали дома в Турции
В турецком городе Самсун в результате инцидента с беспилотником повредило несколько жилых домов. Дрон, получивший название «Майя», оказался украинским, пишет Doğru Haber.
Предположительно, аппарат сбился с курса во время полёта в сторону Краснодарского края — причиной могла стать техническая неисправность. Масса взорвавшегося дрона, по оценкам экспертов, составила около 25 килограммов. Специалисты, работавшие на месте происшествия, собрали обломки устройства.
Ранее сообщалось, что жители района Илкадым рано утром проснулись от громких звуков, после чего обнаружили на улице фрагменты дрона. В результате ЧП в двух домах повредило крыши и выбило стёкла. На месте работали полиция, пожарные и медики.
Перед этим БПЛА ВСУ атаковали один из древнейших российских городов. Об этом информировал глава региона.
