Испытание медными трубами, дочь от бас-гитариста «Смысловых галлюцинаций» и поездки на фронт: с кем нашла счастье певица Юлия Чичерина?
Российская рок-певица Юлия Чичерина 7 сентября отмечает свой 48-й день рождения. Для миллионов россиян она навсегда останется девчонкой с гитарой, задорно напевающей «Ту-лу-ла», но для украинских властей она теперь фигурант уголовного дела с заочным сроком в 12 лет лишения свободы. Эта уральская певица, когда-то символизировавшая свободу и ветер перемен, превратилась в одиозную фигуру, олицетворяющую настоящее мужество и патриотизм. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Юлии ЧечеринойБудущая певица родилась в Свердловске, в семье с богатой историей — её прадедом был нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Однако своё будущее она видела не в дипломатии, а в музыке. Интересно, что в детстве она мечтала стать архитектором и даже посещала художественную школу, пока в 15 лет не увлеклась музыкой. В 1997 году она создала группу «Чичерина», которая быстро стала заметным явлением на уральской рок-сцене.
Настоящий прорыв случился в 2000 году с выходом дебютного альбома «Сны», спродюсированного Вадимом Самойловым из «Агаты Кристи». Хиты «Жара» и «Ту-лу-ла» взорвали все чарты, а клипы бесконечно крутили на MTV и «МУЗ-ТВ». За «Жару» певица получила свой первый «Золотой граммофон». Триумф закрепил дуэт с Шурой из «Би-2». Песня «Мой рок-н-ролл» 8 месяцев не покидала вершин хит-парадов и принесла ей статуэтку «Золотого граммофона» и премию «МУЗ-ТВ».
Казалось, её карьера — это бесконечный взлёт, но в нулевых она взяла паузу, переосмысливая творчество.
«Та популярность была испытанием медными трубами. Думаю, я прошла его успешно, и это завершённый этап», — скажет она позже в интервью изданию StarHit.
Дочь, разлука и любовь в «доме-кубе»Личная жизнь певицы всегда была закрыта от посторонних глаз, но некоторые детали всё же просочились в прессу. В 1999 году, на пике славы, у Чичериной родилась дочь Майя. Отцом ребёнка стал экс-бас-гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Бурый. Роман был ярким, но скоротечным, и пара рассталась. Из-за плотного гастрольного графика воспитанием девочки занималась бабушка. Сама Чичерина долгие годы оставалась «свободным художником», погружённым в музыку.
Настоящее семейное счастье нашло певицу позже. В 2008 Чечерина вышла замуж. Её избранником стал архитектор Сухраб Раджабов, который спроектировал и построил для семьи необычный трёхэтажный дом-куб с огромными треугольными окнами в подмосковной деревне Княгинино. Сегодня пара живёт здесь в окружении многочисленных домашних животных и занимается пчеловодством, много путешествуя по миру.
Отношение Чечериной к СВОПереломным моментом в судьбе Юлии Чичериной стал 2014 год. В отличие от многих коллег, предпочитающих отмалчиваться, она открыто поддержала жителей Донбасса. С этого момента началась её новая жизнь. С тех пор певица регулярно выступает на передовой, записывает военно-патриотические песни. В 2015 году она дала концерт в оккупированном Луганске, в 2016-м — на российской военной базе «Хмеймим» в Сирии.
В 2017 году был выпущен клип на песню «Рвать», который был посвящён памяти героев Донецкой и Луганской народных республик. Весной того же года ей вручили паспорт ЛНР, а позже — грамоту за вклад в развитие ДНР. В сотрудничестве с Максом Фадеевым Чичерина в 2017 году участвовала в создании документального проекта «Донбасс — моя Спарта» и написала одноимённый сингл.
Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Чичерина поддержала её проведение и начала все чаще появляться на фронте. Эта позиция привела к тому, что в октябре 2022-го Чичерину обвинили в том, что она использует свою известность «для подрыва украинской государственности». А в феврале 2026 года Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил певицу к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Несмотря на угрозы, она продолжает свою деятельность. В 2022 году указом президента России ей было присвоено звание Заслуженной артистки РФ. Кроме того, в 2020 году Юлия Чичерина была награждена орденами Дружбы от ДНР и Республики Южная Осетия. В 2015 году она получила медаль ЛНР «За заслуги» II степени.
Как сегодня живет певицаСегодня жизнь 48-летней Юлии Чичериной — это контрасты. В подмосковном доме она занимается бытом, животными и пчёлами, но едва поступит сигнал, она отправляется в зону боевых действий с концертами. Её репертуар кардинально изменился. В 2025 году она выпустила альбом «Расплавленный свинец» на стихи Александра Проханова, который назвал его «новым "Словом о полку Игореве"» и «эпосом, по которому будут помнить войну».
Певица участвует в патриотических проектах. Недавно в Запорожской области по её инициативе заложили «Аллею героев» в память о погибших воинах. Тогда она произнесла фразу, ставшую символичной:
«Деревья живут дольше, чем люди. Я надеюсь, они приживутся и будут жить миллион лет».Чичерина продолжает собирать средства для нужд армии, выступая как куратор проекта «Народный фронт. Всё для Победы».