06 сентября 2026, 14:29

Юлия Чичерина (Фото: Instagram* @ julia_chicherina)

Российская рок-певица Юлия Чичерина 7 сентября отмечает свой 48-й день рождения. Для миллионов россиян она навсегда останется девчонкой с гитарой, задорно напевающей «Ту-лу-ла», но для украинских властей она теперь фигурант уголовного дела с заочным сроком в 12 лет лишения свободы. Эта уральская певица, когда-то символизировавшая свободу и ветер перемен, превратилась в одиозную фигуру, олицетворяющую настоящее мужество и патриотизм. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Чечериной Дочь, разлука и любовь в «доме-кубе» Отношение Чечериной к СВО Как сегодня живет певица



Биография Юлии Чечериной

Юлия Чичерина (Фото: Instagram* @ julia_chicherina)

«Та популярность была испытанием медными трубами. Думаю, я прошла его успешно, и это завершённый этап», — скажет она позже в интервью изданию StarHit.

Дочь, разлука и любовь в «доме-кубе»

Юлия Чичерина (Фото: Instagram* @ julia_chicherina)

Отношение Чечериной к СВО

Юлия Чичерина (Фото: Instagram* @ julia_chicherina)

Как сегодня живет певица

Юлия Чичерина (Фото: Instagram* @ julia_chicherina)

«Деревья живут дольше, чем люди. Я надеюсь, они приживутся и будут жить миллион лет».