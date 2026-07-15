15 июля 2026, 15:09

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GPT Image 2

Александр Морозов — российский юморист, актер и режиссер, известный по проектам «Кривое зеркало», «Смехачи» и «Пчелка Жу-Жу». Артист прошел путь от самарских театральных кружков до федерального телевидения. На его долю пришлись борьба с зависимостями, операция по снижению веса, громкий телевизионный скандал и выступления в ЛНР. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и учеба Александра Морозова ПТУ, красный диплом и институт культуры Первые победы и работа с Яном Арлазоровым Самые известные номера юмориста Почему Александр Морозов решил похудеть Скандал с Елизаветой Еременко Отношение Александра Морозова к СВО и поездка в ЛНР Зависимости и тяжелый период в жизни Личная жизнь Александра Морозова Чем Александр Морозов занимается сейчас

Детство и учеба Александра Морозова

ПТУ, красный диплом и институт культуры

Лицо перекосило, живет на чердаке: какая беда настигла Светлану Крючкову? За что муж ревновал к сыну — и теперь она не видит внуков

Первые победы и работа с Яном Арлазоровым

Самые известные номера юмориста

«Пчелка Жу-Жу»;

«Дуры»;

«Песня про карандаши»;

«Семейный разговор».

Почему Александр Морозов решил похудеть

Скандал с Елизаветой Еременко

Отношение Александра Морозова к СВО и поездка в ЛНР

Зависимости и тяжелый период в жизни

Фото: iStock/Sanny11

Личная жизнь Александра Морозова

Чем Александр Морозов занимается сейчас