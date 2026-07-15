Как после конкурса талантов Чака Норриса, обвинений студентки в изнасиловании и борьбы с наркотической зависимостью живет Александр Морозов?
Александр Морозов — российский юморист, актер и режиссер, известный по проектам «Кривое зеркало», «Смехачи» и «Пчелка Жу-Жу». Артист прошел путь от самарских театральных кружков до федерального телевидения. На его долю пришлись борьба с зависимостями, операция по снижению веса, громкий телевизионный скандал и выступления в ЛНР. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и учеба Александра МорозоваАлександр Морозов родился 16 июля 1973 года в Куйбышеве, ныне Самаре. Интерес к сцене проявился у него еще в детстве. Будущий комик посещал театральные кружки, участвовал в школьных концертах и легко запоминал тексты. До школы Морозов уже уверенно читал. В пятом или шестом классе он написал первое стихотворение. Поводом стала влюбленность. При этом дисциплина не входила в число сильных сторон подростка. После восьмого класса Александра отчислили из школы № 128. В аттестате преобладали тройки, а пятерку он получил лишь по пению. Позже артист рассказывал, что педагоги не воспринимали всерьез его мечту об актерской профессии.
ПТУ, красный диплом и институт культурыПосле отчисления Морозов поступил в ПТУ № 13. Там он сумел проявить себя с лучшей стороны: собирал грамоты, участвовал в общественной жизни и окончил училище с красным дипломом. Специальностью молодого человека стала электросварка. В 1991 году, в день своего рождения, Александр поступил на режиссерский факультет Самарского государственного института культуры и искусств. Приемная комиссия зачислила его первым на курс. Учеба открыла для Морозова дорогу в профессию. После выпуска он вместе с однокурсниками создал эксцентрик-коллектив «Комиксы». В середине 1990-х труппа пользовалась большой популярностью в Самаре.
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Первые победы и работа с Яном АрлазоровымЧерез несколько лет Александр Морозов победил в российско-американском конкурсе талантов Чака Норриса «Звезды XXI века». Победителю обещали контракт с актерским агентством голливудской звезды. Однако проект вскоре потерял финансирование, поэтому соглашение не состоялось. В 1999 году Морозов выступал в дуэте «Братья по разуму» вместе с Виктором Разумовским. Артисты стали лауреатами «Кубка юмора». После этого Ян Арлазоров пригласил комика к сотрудничеству. Они подготовили программу «Смехачи». В 2001-м интерес к юмористу проявил Евгений Петросян. Совместную работу пришлось перенести. Позже Морозов получил известность благодаря телевидению и выступлениям в «Кривом зеркале».
Самые известные номера юмористаЗрители запомнили Александра Морозова по ярким комическим образам и эксцентричной манере. Среди его популярных номеров:
- «Пчелка Жу-Жу»;
- «Дуры»;
- «Песня про карандаши»;
- «Семейный разговор».
Артист работал не только на эстраде. Он преподавал в Институте телевидения и радиовещания, сотрудничал с Театром клоунады Терезы Дуровой и участвовал в кулинарном проекте «Звездный холодильник». Еще одной частью карьеры стали постановки Московского еврейского театра «Шалом». Морозов играл в спектаклях «Размороженный» и «Семь раз отмерь».
Почему Александр Морозов решил похудетьДолгое время комик выступал в образах полных и нелепых персонажей. Зрители полюбили этот сценический типаж, однако сам артист позднее признавался: амплуа стало для него тесным и ограничивающим. К началу пандемии вес Морозова достигал примерно 150 килограммов. Он жаловался на одышку и усталость. Работа на сцене требовала все больше сил. Осенью 2020 года юморист сделал гастрошунтирование. Операция помогла ему сбросить несколько десятков килограммов. Первое время публика с трудом привыкала к новому внешнему виду артиста, ведь многие связывали его юмор именно с прежним образом.
Скандал с Елизаветой ЕременкоВ 2021 году имя Александра Морозова оказалось в центре скандала. В программе «Прямой эфир» выступила студентка, гимнастка и начинающая модель Елизавета Еременко. Девушка рассказала о знакомстве с артистом и заявила, что он пригласил ее на свидание. По словам Еременко, вместо ресторана они отправились в гостиницу. В эфире она обвинила юмориста в принуждении к интимной близости.
Морозов пришел в студию и подтвердил факт отношений. При этом артист категорически отверг обвинение в изнасиловании. Он заявил, что близость произошла по взаимному согласию. Публичное обсуждение этой истории вызвало широкий резонанс.
Отношение Александра Морозова к СВО и поездка в ЛНРВ мае 2023 года Александр Морозов стал гостем YouTube-шоу «Азбац и Ыыху с ним». В разговоре он высказался о событиях вокруг специальной военной операции и рассуждал о роли юмора в непростое время. В конце июня того же года артист отправился в ЛНР. Он выступил перед воспитанниками коррекционных школ и детских домов. Позже Морозов сообщал о сборе средств для нужд участников СВО. На эти деньги он и его коллеги приобрели автомобили УАЗ «Патриот» для военнослужащих.
Зависимости и тяжелый период в жизниАлександр не скрывает, что в прошлом столкнулся с серьезными зависимостями. По признанию юмориста, все началось еще в детстве с токсикомании, алкоголя и курения. Позднее в его жизни появились тяжелые наркотики. Эта проблема сопровождала артиста во время учебы и в период телевизионной популярности. Сейчас Морозов говорит о важности честного разговора с зависимыми людьми и их близкими.
В одном из выпусков «Новых русских сенсаций» на НТВ юморист публично рассказал о личном кризисе. Он признался, что хотел «покончить с собой прежним» и начать новый этап жизни. Телевизионное признание стало для него символом разрыва с разрушительным прошлым.