15 июля 2026, 10:44

Леонид Агутин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандалы с изменами, загадочные тексты дочери, слухи о зарубежной недвижимости и громкие споры после начала СВО — имя Леонида Агутина уже давно связано не только с музыкой. За образом одного из самых популярных артистов страны скрывается немало историй, которые годами обсуждает публика. 16 июля артисту исполняется 58 лет. Подробнее о его жизни и самых громких скандалах читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Леонида Агутина: детство и карьерный путь Шокирующее заявление дочери Агутина и Варум Поцелуй, едва не разрушивший брак Агутина и Варум История любви, пережившая кризисы Что Агутин говорил об СВО Недвижимость за границей и слухи о богатстве Чем сейчас занимается Леонид Агутин

Биография Леонида Агутина: детство и карьерный путь

Николай и Леонид Агутины (фото: Instagram* @agutinleonid)

Топ-5 российских звёзд, которые разрушили чужие семьи в погоне за личным счастьем. Чем всё закончилось спустя годы?

Шокирующее заявление дочери Агутина и Варум

Елизавета-Мария Агутина (фото: Instagram* @agutinleonid)

«Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.

Она оставила свой кровавый след.

И поэтому ты никогда не сможешь жениться на мне.

Рубашка возвращается, пахнущая сладостью.

Моя мать принимает душ в темноте.

Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.

Нельзя любить кусок мяса,

Так же, как нельзя *** (переспать со Святой Звездой — прим. ред.)».

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Instagram* @agutinleonid)

Поцелуй, едва не разрушивший брак Агутина и Варум

«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я… Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли».

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Instagram* @agutinleonid)

История любви, пережившая кризисы

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«Рассказывать длинную романтическую историю о любви женатому мужчине неприлично, если это история не про жену», — так Агутин комментировал начало их отношений.

Леонид Агутин с дочерью Полиной (фото: Instagram* @agutinleonid)

«Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю».

Что Агутин говорил об СВО

«Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Я молю — договоритесь!»

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

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«Мы никогда не участвовали в сборе средств для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили», — объяснил артист.

Недвижимость за границей и слухи о богатстве

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

«В новый год с новым фейком», — написал он в своем личном блоге.

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Чем сейчас занимается Леонид Агутин