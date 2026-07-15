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«Отец лапал какую-то женщину»: измены, зарубежная недвижимость, отказ от работы с SHAMAN и заявления об СВО. Скандалы Леонида Агутина

Леонид Агутин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандалы с изменами, загадочные тексты дочери, слухи о зарубежной недвижимости и громкие споры после начала СВО — имя Леонида Агутина уже давно связано не только с музыкой. За образом одного из самых популярных артистов страны скрывается немало историй, которые годами обсуждает публика. 16 июля артисту исполняется 58 лет. Подробнее о его жизни и самых громких скандалах читайте в материале «Радио 1».



Биография Леонида Агутина: детство и карьерный путь


Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве в семье музыканта Николая Агутина и учительницы начальных классов Людмилы Агутиной.

Музыкой он начал заниматься с детства, после школы служил в погранвойсках КГБ СССР, а затем окончил Московский государственный институт культуры. Еще во время учебы артист выступал на разогреве у известных исполнителей, работал композитором и аранжировщиком, а в начале 1990-х заявил о себе на конкурсах «Ялта-1992» и «Юрмала-1993».

Настоящий успех пришел к нему после выхода в 1994 году дебютного альбома «Босоногий мальчик». Уже спустя год музыкант представил пластинку «Декамерон» и получил три премии «Овация».

В 2008 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Николай и Леонид Агутины (фото: Instagram* @agutinleonid)

За годы карьеры Агутин выпустил 16 студийных альбомов, в которых смешал поп-музыку, джаз, рок и латинские мотивы.

Самыми известными композициями исполнителя стали «Босоногий мальчик», «Аэропорты», «Как не думать о тебе», «На сиреневой луне», «Все в твоих руках», «Королева», «Половина сердца», «Граница», «Я буду всегда с тобой», «Самба» и «Остров».

В 2024 году старый хит «Остров» неожиданно получил вторую жизнь после ремикса московского диджея DJ DANI WOO. Композиция быстро завирусилась в социальных сетях, а пользователи начали массово записывать под нее короткие видео.

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Помимо сольной карьеры Агутин неоднократно был наставником шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+», снимался в кино, выпускал книги стихов и реализовал несколько международных музыкальных проектов.

Шокирующее заявление дочери Агутина и Варум


Леонид Агутин нередко становился участником скандалов, которые активно обсуждались в СМИ. Одну из таких волн обсуждений вызвала публикация перевода песни 27-летней дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизаветы-Марии.

Елизавета-Мария Агутина (фото: Instagram* @agutinleonid)

В переводе присутствуют следующие строки:
«Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.
Она оставила свой кровавый след.
И поэтому ты никогда не сможешь жениться на мне.
Рубашка возвращается, пахнущая сладостью.
Моя мать принимает душ в темноте.
Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.
Нельзя любить кусок мяса,
Так же, как нельзя *** (переспать со Святой Звездой — прим. ред.)».

Авторы публикации предположили, что дочь решила открыто высказаться о предполагаемых изменах отца и собственных переживаниях.

Под публикацией развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи решили, что текст действительно отражает семейную историю артистов, другие посчитали, что это лишь художественный образ, созданный ради привлечения внимания.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Instagram* @agutinleonid)

Поцелуй, едва не разрушивший брак Агутина и Варум


Впрочем, скандал с песней стал не первым обсуждением возможных похождений Агутина. Разговоры о личной жизни певца появляются в СМИ уже много лет. Самый громкий скандал произошел в 2011 году во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Тогда папарацци сняли, как артист поцеловал незнакомую брюнетку, пока Анжелика Варум находилась в гостинице.

Позже Агутин признавался:
«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я… Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли».

По словам музыканта, Варум тогда собрала вещи и уехала к матери, однако супругам всё же удалось сохранить семью.

В 2018 году появились новые слухи — на этот раз артисту приписывали роман с участницей шоу «Голос» Элиной Чагой. Поводом стали совместные фотографии, а публикацию грустного стихотворения Анжелики Варум многие сочли косвенным подтверждением семейного кризиса. Позже сама Чага опровергла все подобные предположения.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Instagram* @agutinleonid)

История любви, пережившая кризисы


Несмотря на многочисленные слухи, Леонид Агутин и Анжелика Варум уже более четверти века остаются вместе.

Будущие супруги познакомились в середине 1990-х годов за кулисами «Лужников».

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«Рассказывать длинную романтическую историю о любви женатому мужчине неприлично, если это история не про жену», — так Агутин комментировал начало их отношений.

В 1997 году между артистами завязался роман. В феврале 1999 года родилась дочь Елизавета-Мария, а в июле 2000 года музыканты сыграли свадьбу в Венеции.

До знакомства с Варум Агутин уже был женат на Светлане Белых. Этот брак продлился пять лет. После развода музыкант состоял в отношениях с балериной Большого театра Марией Воробьевой, которая в 1996 году родила ему дочь Полину.

Леонид Агутин с дочерью Полиной (фото: Instagram* @agutinleonid)

Сегодня старшая дочь живет в Великобритании, а младшая — в США, где строит музыкальную карьеру в рок-группе Without Gravity.

О Елизавете-Марии Агутин говорил:
«Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю».

Что Агутин говорил об СВО


После начала специальной военной операции Леонид Агутин опубликовал обращение в социальных сетях:
«Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Я молю — договоритесь!»
Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

Анжелика Варум также разместила обращение на русском и украинском языках с призывом к переговорам, после чего перестала вести социальные сети.

Позже появились сообщения, что супруги уехали в Израиль, а затем Агутин отправился с гастролями по США. После возвращения в Россию общественники призывали отменить концерты артиста.

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Кроме того, в СМИ появились сообщения о якобы участии музыкантов в концерте в поддержку Украины и сборе средств для ВСУ. Позже Агутин публично опроверг эти обвинения.
«Мы никогда не участвовали в сборе средств для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили», — объяснил артист.

Также в 2022 году появились сообщения, что певец якобы отказался выступать на одной сцене с SHAMAN на «Песне года». Позже Агутин объяснил, что в тот момент находился в больнице после операции по удалению тромба, и напомнил, что знаком с Ярославом Дроновым еще со времен шоу «Голос».

Недвижимость за границей и слухи о богатстве


Не меньше обсуждений вызывают публикации о зарубежной недвижимости семьи.

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

По сведениям различных источников, супругам приписывали владение таунхаусом во Флориде, домом в Помпано-Бич, апартаментами в элитном комплексе The Pinnacle Condominium Association, недвижимостью в Trump Towers, а также квартирой в Лос-Анджелесе стоимостью около 200 миллионов рублей.

Сам Агутин информацию о квартире в Лос-Анджелесе назвал недостоверной.
«В новый год с новым фейком», — написал он в своем личном блоге.

При этом СМИ также сообщали, что Анжелика Варум владеет виноградниками в Темрюкском районе Краснодарского края.

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Чем сейчас занимается Леонид Агутин


Сегодня Леонид Агутин продолжает активно выступать и записывать новые песни. В 2024 году он выпустил альбом «Все не зря», а в 2025 году — пластинку «Н.В.Л.».

Кроме того, артист снялся в сериале «Разочарованные», премьера которого состоялась в прошлом году.

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

По словам продюсера Сергея Дворцова, Агутин остается одним из самых востребованных исполнителей, особенно на закрытых мероприятиях. Стоимость его выступлений составляет от 1,5 до 4 миллионов рублей в зависимости от уровня события.
Анастасия Чинкова

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