«Отец лапал какую-то женщину»: измены, зарубежная недвижимость, отказ от работы с SHAMAN и заявления об СВО. Скандалы Леонида Агутина
Скандалы с изменами, загадочные тексты дочери, слухи о зарубежной недвижимости и громкие споры после начала СВО — имя Леонида Агутина уже давно связано не только с музыкой. За образом одного из самых популярных артистов страны скрывается немало историй, которые годами обсуждает публика. 16 июля артисту исполняется 58 лет. Подробнее о его жизни и самых громких скандалах читайте в материале «Радио 1».
Биография Леонида Агутина: детство и карьерный путь
Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве в семье музыканта Николая Агутина и учительницы начальных классов Людмилы Агутиной.
Музыкой он начал заниматься с детства, после школы служил в погранвойсках КГБ СССР, а затем окончил Московский государственный институт культуры. Еще во время учебы артист выступал на разогреве у известных исполнителей, работал композитором и аранжировщиком, а в начале 1990-х заявил о себе на конкурсах «Ялта-1992» и «Юрмала-1993».
Настоящий успех пришел к нему после выхода в 1994 году дебютного альбома «Босоногий мальчик». Уже спустя год музыкант представил пластинку «Декамерон» и получил три премии «Овация».
В 2008 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.
За годы карьеры Агутин выпустил 16 студийных альбомов, в которых смешал поп-музыку, джаз, рок и латинские мотивы.
Самыми известными композициями исполнителя стали «Босоногий мальчик», «Аэропорты», «Как не думать о тебе», «На сиреневой луне», «Все в твоих руках», «Королева», «Половина сердца», «Граница», «Я буду всегда с тобой», «Самба» и «Остров».
В 2024 году старый хит «Остров» неожиданно получил вторую жизнь после ремикса московского диджея DJ DANI WOO. Композиция быстро завирусилась в социальных сетях, а пользователи начали массово записывать под нее короткие видео.
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Помимо сольной карьеры Агутин неоднократно был наставником шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+», снимался в кино, выпускал книги стихов и реализовал несколько международных музыкальных проектов.
Шокирующее заявление дочери Агутина и Варум
Леонид Агутин нередко становился участником скандалов, которые активно обсуждались в СМИ. Одну из таких волн обсуждений вызвала публикация перевода песни 27-летней дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизаветы-Марии.
В переводе присутствуют следующие строки:
«Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.
Она оставила свой кровавый след.
И поэтому ты никогда не сможешь жениться на мне.
Рубашка возвращается, пахнущая сладостью.
Моя мать принимает душ в темноте.
Мой отец лапал какую-то женщину прямо на улице.
Нельзя любить кусок мяса,
Так же, как нельзя *** (переспать со Святой Звездой — прим. ред.)».
Авторы публикации предположили, что дочь решила открыто высказаться о предполагаемых изменах отца и собственных переживаниях.
Под публикацией развернулась бурная дискуссия. Одни пользователи решили, что текст действительно отражает семейную историю артистов, другие посчитали, что это лишь художественный образ, созданный ради привлечения внимания.
Поцелуй, едва не разрушивший брак Агутина и Варум
Впрочем, скандал с песней стал не первым обсуждением возможных похождений Агутина. Разговоры о личной жизни певца появляются в СМИ уже много лет. Самый громкий скандал произошел в 2011 году во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Тогда папарацци сняли, как артист поцеловал незнакомую брюнетку, пока Анжелика Варум находилась в гостинице.
Позже Агутин признавался:
«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я… Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли».
По словам музыканта, Варум тогда собрала вещи и уехала к матери, однако супругам всё же удалось сохранить семью.
В 2018 году появились новые слухи — на этот раз артисту приписывали роман с участницей шоу «Голос» Элиной Чагой. Поводом стали совместные фотографии, а публикацию грустного стихотворения Анжелики Варум многие сочли косвенным подтверждением семейного кризиса. Позже сама Чага опровергла все подобные предположения.
История любви, пережившая кризисы
Несмотря на многочисленные слухи, Леонид Агутин и Анжелика Варум уже более четверти века остаются вместе.
Будущие супруги познакомились в середине 1990-х годов за кулисами «Лужников».
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«Рассказывать длинную романтическую историю о любви женатому мужчине неприлично, если это история не про жену», — так Агутин комментировал начало их отношений.
В 1997 году между артистами завязался роман. В феврале 1999 года родилась дочь Елизавета-Мария, а в июле 2000 года музыканты сыграли свадьбу в Венеции.
До знакомства с Варум Агутин уже был женат на Светлане Белых. Этот брак продлился пять лет. После развода музыкант состоял в отношениях с балериной Большого театра Марией Воробьевой, которая в 1996 году родила ему дочь Полину.
Сегодня старшая дочь живет в Великобритании, а младшая — в США, где строит музыкальную карьеру в рок-группе Without Gravity.
О Елизавете-Марии Агутин говорил:
«Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю».
Что Агутин говорил об СВО
После начала специальной военной операции Леонид Агутин опубликовал обращение в социальных сетях:
«Видит Бог, я всегда был патриотом своей страны. Был в прошлом, есть в настоящем и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины, с украинцами в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Я молю — договоритесь!»
Анжелика Варум также разместила обращение на русском и украинском языках с призывом к переговорам, после чего перестала вести социальные сети.
Позже появились сообщения, что супруги уехали в Израиль, а затем Агутин отправился с гастролями по США. После возвращения в Россию общественники призывали отменить концерты артиста.
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Кроме того, в СМИ появились сообщения о якобы участии музыкантов в концерте в поддержку Украины и сборе средств для ВСУ. Позже Агутин публично опроверг эти обвинения.
«Мы никогда не участвовали в сборе средств для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца, и многие с удовольствием подхватили», — объяснил артист.
Также в 2022 году появились сообщения, что певец якобы отказался выступать на одной сцене с SHAMAN на «Песне года». Позже Агутин объяснил, что в тот момент находился в больнице после операции по удалению тромба, и напомнил, что знаком с Ярославом Дроновым еще со времен шоу «Голос».
Недвижимость за границей и слухи о богатстве
Не меньше обсуждений вызывают публикации о зарубежной недвижимости семьи.
По сведениям различных источников, супругам приписывали владение таунхаусом во Флориде, домом в Помпано-Бич, апартаментами в элитном комплексе The Pinnacle Condominium Association, недвижимостью в Trump Towers, а также квартирой в Лос-Анджелесе стоимостью около 200 миллионов рублей.
Сам Агутин информацию о квартире в Лос-Анджелесе назвал недостоверной.
«В новый год с новым фейком», — написал он в своем личном блоге.
При этом СМИ также сообщали, что Анжелика Варум владеет виноградниками в Темрюкском районе Краснодарского края.
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Чем сейчас занимается Леонид Агутин
Сегодня Леонид Агутин продолжает активно выступать и записывать новые песни. В 2024 году он выпустил альбом «Все не зря», а в 2025 году — пластинку «Н.В.Л.».
Кроме того, артист снялся в сериале «Разочарованные», премьера которого состоялась в прошлом году.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Агутин остается одним из самых востребованных исполнителей, особенно на закрытых мероприятиях. Стоимость его выступлений составляет от 1,5 до 4 миллионов рублей в зависимости от уровня события.