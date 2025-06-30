30 июня 2025, 12:27

Александр Васильев (Фото: Instagram*@ alexandre_vassiliev)

Александр Васильев стал одним из самых узнаваемых медийных персонажей России благодаря 13-летней работе на Первом канале в качестве ведущего шоу «Модный приговор». Его аристократичные манеры, энциклопедические знания моды и фирменная ирония сделали его любимцем миллионов зрителей. Однако модника не остановили поклонники, когда тот после начала СВО решил подальше уехать из России. Что так манило историка моды в Европе и как сейчас живет бывшая звезда экрана — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Первый побег из России Возвращение на Родину А что после начала СВО? Васильев сейчас



Ранние годы

Первый побег из России

Александр Васильев (Фото: Instagram*@ alexandre_vassiliev)



Возвращение на Родину

А что после начала СВО?

Александр Васильев (Фото: Instagram*@ alexandre_vassiliev)



«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контакты подписаны до 2026 года – это хорошо, все дни проданы – они просто скажут: «А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?». Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», – откровенничает Васильев.

«Все то, что было бы мне скучно, я имею в своем сердце и в своей душе. Нельзя ж скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите. По чему же надо скучать? Мир велик, когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас перед глазами Париж, Барселона, когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Если бог не даст, я все в памяти держу», – рассказал Васильев RUS TVNET.

Васильев сейчас