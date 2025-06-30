Коллекция антиквара с помойки и не первый побег из России: Как сейчас живет историк моды Александр Васильев?
Александр Васильев стал одним из самых узнаваемых медийных персонажей России благодаря 13-летней работе на Первом канале в качестве ведущего шоу «Модный приговор». Его аристократичные манеры, энциклопедические знания моды и фирменная ирония сделали его любимцем миллионов зрителей. Однако модника не остановили поклонники, когда тот после начала СВО решил подальше уехать из России. Что так манило историка моды в Европе и как сейчас живет бывшая звезда экрана — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Александр Васильев появился на свет 8 декабря 1958 года в Москве в семье, принадлежавшей к творческой элите. Его отец, Александр Павлович Васильев (1911-1990), был выдающимся театральным художником, удостоенным звания народного художника РСФСР. За свою карьеру он создал костюмы и декорации к более чем 300 театральным постановкам. Мать, Татьяна Ильинична Гулевич (1924-2003), была одной из первых выпускниц Школы-студии МХАТ, впоследствии став профессором сценической речи.
Росший в атмосфере театрального бомонда, где частыми гостями были Фаина Раневская, Любовь Орлова и другие звезды советской сцены, юный Саша с детства впитывал уроки стиля и художественного вкуса. Это окружение, несомненно, сформировало его уникальное чувство прекрасного и убежденность в собственной исключительности.
Получив образование на постановочном факультете Школы-студии МХАТ (окончил в 1981 году), Васильев начал профессиональный путь как художник по костюмам в Театре на Малой Бронной. Однако настоящую известность ему принесли не только театральные работы, но и скандальная репутация, а также уникальная коллекция антиквариата.
Его страсть к коллекционированию родилась из неожиданного источника — московских помоек. Именно там юный Саша обнаружил свою первую находку — икону Николая Чудотворца XVIII века. Впоследствии он методично собирал выброшенные при расселении коммуналок старинные зонтики, кружева и перчатки. В 1974 году за 10 рублей он приобрел платье калужской купчихи 1886 года, ставшее первым экспонатом его будущей всемирно известной коллекции, которая сегодня насчитывает сотни тысяч предметов старины, включая наряды исторических личностей.
Первый побег из России
После окончания учебы модник Васильев сильно переживал за службу в армии, которую ему, как и многим, пришлось бы проходить. Тогда предприимчивый Александр быстро нашел выход из ситуации, заключив фиктивный брак с француженкой Анной Бодимон, изучавшей русский язык в МГУ, и в 1982 году уехал во Францию. Страх службы в Афганистане заставил звезду моды задержаться в Европе на долгие годы.
Возвращение на Родину
Васильев вернулся в Москву лишь в 2003 году, после смерти матери, тогда необходимо было вступить в права наследства. За время, проведенное в столице, Васильев рассмотрел перспективы работы в России и успел получить предложения об участии в различных проектах, включая конкурсы красоты.
Предприимчивый модник быстро сориентировался, где прибыльнее, и решил остаться в Москве, открыл дизайн-студию «Интерьеры Александра Васильева». А немного спустя начал вести передачу «Дуновение века» на канале «Культура». В 2009 году Васильева пригласили стать ведущим «Модного приговора» на Первом канале.
А что после начала СВО?
Неудивительно, что спустя время историк моды вновь разыграет уже проверенный сценарий и с началом СВО снова сбежит туда, где «потеплее». Модный критик во всеуслышание говорит, что у него нет проблем на родине и возвращение обратно ничем не затруднено. В этом есть доля правды, так как официальных санкций против бывшего ведущего «Модного приговора» нет и статус иностранного агента ему не присвоен.
«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контакты подписаны до 2026 года – это хорошо, все дни проданы – они просто скажут: «А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?». Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», – откровенничает Васильев.
Из интервью Васильева для YouTube-канала RUS TVNET следует, что для него россия не больше чем живопись, поэзия, музыка и литература, а так же творог и соленые огурцы.
«Все то, что было бы мне скучно, я имею в своем сердце и в своей душе. Нельзя ж скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите. По чему же надо скучать? Мир велик, когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас перед глазами Париж, Барселона, когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Если бог не даст, я все в памяти держу», – рассказал Васильев RUS TVNET.
Васильев сейчасПосле переезда в Европу 66-летний мэтр моды пытается поддерживать привычный образ жизни, хотя реальность вносит свои коррективы. Васильев продолжает активно работать, организуя выставки своей легендарной коллекции старинных костюмов, которая насчитывает более 100 тысяч экспонатов. Его лекции о моде и искусстве по-прежнему собирают публику в разных странах Европы, а участие в местных телепроектах помогает оставаться на плаву.
Сам историк моды утверждает, что его график «расписан до 2027 года», подчеркивая свою востребованность. Однако за громкими заявлениями скрывается менее радужная реальность. В 2024 году всплыла информация о налоговых проблемах Васильева — долг перед российским бюджетом составил около 1,8 млн рублей, а счета его компании оказались заблокированными.
Финансовое положение знаменитого стилиста заметно ухудшилось. Если в России он мог рассчитывать на гонорары от ТВ-шоу и коммерческих мероприятий, то в Европе его доходы существенно сократились. Особенно болезненно Васильев переживает потерю былой популярности — из медийной звезды федерального масштаба он превратился в одного из многих экспертов по моде на европейской сцене.
Тем не менее, Александр Александрович старается сохранять лицо. Его квартира в Париже остается местом паломничества поклонников, а немногочисленные интервью он дает с присущим ему аристократизмом. Но за этим фасадом — тоска по временам, когда его слово в мире моды было законом, а лицо узнавали на улицах российских городов.