10 августа 2026, 09:58

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системную работу по поражению критической инфраструктуры, логистических цепочек и огневых средств противника на нескольких направлениях специальной военной операции. За минувшие сутки удары нанесены по энергообъектам Одесской и Сумской областей, артиллерийским позициям ВСУ в Запорожье, а также по скрытым опорным пунктам в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары по энергообъектам и газовой инфраструктуре Украины Поражение артиллерийских средств ВСУ в Запорожской области Ликвидация вражеских огневых точек на Краснолиманском направлении Перехват грузовых дронов противника на правобережье Днепра Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары по энергообъектам и газовой инфраструктуре Украины

Поражение артиллерийских средств ВСУ в Запорожской области

Ликвидация вражеских огневых точек на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Перехват грузовых дронов противника на правобережье Днепра

Успехи группировки войск «Центр»