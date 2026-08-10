Комбинированный удар по энергосистеме Украины, освобождение Торецкого и ликвидация артиллерии ВСУ: последние новости СВО на 10 августа
Российские войска продолжают системную работу по поражению критической инфраструктуры, логистических цепочек и огневых средств противника на нескольких направлениях специальной военной операции. За минувшие сутки удары нанесены по энергообъектам Одесской и Сумской областей, артиллерийским позициям ВСУ в Запорожье, а также по скрытым опорным пунктам в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 456 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары по энергообъектам и газовой инфраструктуре УкраиныВ течение прошедшего дня расчёты беспилотных летательных аппаратов ВС РФ поразили объекты газового месторождения «Бугроватое» на территории Сумщины, задействованные в обеспечении нужд ВСУ. Параллельно, согласно информации Минобороны РФ, российские военные нанесли комбинированный ракетный и авиационный удар по Одесской теплоэлектроцентрали, а также комплексу высоковольтных узлов: «Усатово», «Центролит», «Арцих», «Новоодесская», «Маяки», «Белгород-Днестровский» и «Каролино-Бугаз».
Поражение артиллерийских средств ВСУ в Запорожской областиВ зоне ответственности группировки «Восток» средства воздушной разведки зафиксировали активность вражеских батарей, обстреливающих российские рубежи. В ходе мониторинга идентифицированы пусковые установки РСЗО «Град» и позиции самоходных орудий неприятеля. Полученные целеуказания оперативно переданы на расчёты ударных дронов и управляемых снарядов «Ланцет». По обнаруженным объектам нанесены точечные удары.
Часть расчетов пытались покинуть районы базирования для уклонения от ответного огня, однако маневрирующая техника перехвачена средствами аэроразведки и ликвидирована на маршрутах выдвижения. По информации Минобороны РФ, после проведенной работы поражены несколько реактивных систем залпового огня залпового огня «Град», одна установка «Богдана» и другие самоходные артиллерийские комплексы. Ликвидация данных артиллерийских средств снизила интенсивность обстрелов передовых порядков и облегчила выполнение задач штурмовым отрядам ВС РФ.