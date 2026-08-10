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Комбинированный удар по энергосистеме Украины, освобождение Торецкого и ликвидация артиллерии ВСУ: последние новости СВО на 10 августа

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системную работу по поражению критической инфраструктуры, логистических цепочек и огневых средств противника на нескольких направлениях специальной военной операции. За минувшие сутки удары нанесены по энергообъектам Одесской и Сумской областей, артиллерийским позициям ВСУ в Запорожье, а также по скрытым опорным пунктам в ДНР. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 456 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары по энергообъектам и газовой инфраструктуре Украины

В течение прошедшего дня расчёты беспилотных летательных аппаратов ВС РФ поразили объекты газового месторождения «Бугроватое» на территории Сумщины, задействованные в обеспечении нужд ВСУ. Параллельно, согласно информации Минобороны РФ, российские военные нанесли комбинированный ракетный и авиационный удар по Одесской теплоэлектроцентрали, а также комплексу высоковольтных узлов: «Усатово», «Центролит», «Арцих», «Новоодесская», «Маяки», «Белгород-Днестровский» и «Каролино-Бугаз».

Поражение артиллерийских средств ВСУ в Запорожской области

В зоне ответственности группировки «Восток» средства воздушной разведки зафиксировали активность вражеских батарей, обстреливающих российские рубежи. В ходе мониторинга идентифицированы пусковые установки РСЗО «Град» и позиции самоходных орудий неприятеля. Полученные целеуказания оперативно переданы на расчёты ударных дронов и управляемых снарядов «Ланцет». По обнаруженным объектам нанесены точечные удары.

Часть расчетов пытались покинуть районы базирования для уклонения от ответного огня, однако маневрирующая техника перехвачена средствами аэроразведки и ликвидирована на маршрутах выдвижения. По информации Минобороны РФ, после проведенной работы поражены несколько реактивных систем залпового огня залпового огня «Град», одна установка «Богдана» и другие самоходные артиллерийские комплексы. Ликвидация данных артиллерийских средств снизила интенсивность обстрелов передовых порядков и облегчила выполнение задач штурмовым отрядам ВС РФ.

Ликвидация вражеских огневых точек на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ
Операторы беспилотной авиации 25-й армии, входящей в состав группировки «Запад», систематически наносят удары по живой силе, пунктам управления беспилотниками и вооружению противника в районе Красного Лимана. Минувшим днем в ходе воздушной разведки в лесных массивах вскрыты хорошо укрытые батареи украинских формирований. Расчёты FPV-аппаратов 9-го инженерно-сапёрного полка получили координаты и нанесли удары по вскрытым объектам. Кадры видеоконтроля подтверждают точное поражение артиллерийских систем.

Перехват грузовых дронов противника на правобережье Днепра

В районе Берислава операторы FPV-перехватчиков 49-й армии группировки «Днепр» за минувшие сутки вели охоту за тяжёлыми октокоптерами R-18. Аппараты воздушной разведки засекли вражеские БПЛА, следовавшие к передовой для сброса провизии и зарядов. На перехват немедленно вылетели маневренные ударные дроны ВС РФ. Путём прямых столкновений и взрывов вблизи целей поражены более десяти транспортных мультикоптеров. Снабжение украинских позиций по воздуху прекратилось. Систематическое истребление неприятельских беспилотников разрушает тыловые коммуникации и оставляет вражеские штурмовые группы без ресурсов.

Успехи группировки войск «Центр»

Штурмовые подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населённый пункт Торецкое. В ходе наступления огневое поражение понесли соединения двух механизированных бригад, бригады морпехов и двух формирований нацгвардии ВСУ в районах Грузского, Доброполья, Новогригоровки, Святогоровки и Ивановки. Безвозвратные потери украинской стороны превысили 345 человек. Уничтожены пять единиц бронетехники, пятнадцать транспортных средств, одно артиллерийское орудие и одна станция РЭБ.
Елена Генералова

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