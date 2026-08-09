Над Тульской областью сбили два украинских БПЛА
Подразделения противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 22:38 по московскому времени. По предварительным сведениям, повреждений жилых зданий или объектов инфраструктуры нигде нет. В своём сообщении Миляев также напомнил жителям про телефоны экстренных служб (01, 101, 112) и предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что группа бывших высокопоставленных чиновников из ЕС и США выступила с инициативой по перенаправлению замороженных средств российского Центробанка. Авторы плана предлагают перевести активы из бельгийского депозитария Euroclear под контроль новой общеевропейской структуры. Подробности читайте в нашем материале.
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