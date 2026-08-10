Ночью над Ростовской областью сбили более 70 украинских дронов

10 августа 2026, 07:18

Слюсарь: Силы ПВО за ночь сбили над Ростовской областью более 70 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Terry Papoulias

В ночь с 9 на 10 августа силы противовоздушной обороны РФ уничтожили более 70 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.