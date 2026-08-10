Ночью над Ростовской областью сбили более 70 украинских дронов
В ночь с 9 на 10 августа силы противовоздушной обороны РФ уничтожили более 70 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что массированную воздушную атаку ВСУ отражали в Каменске-Шахтинском и семи районах области – Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовском. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало, однако эти сведения в настоящий момент уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что 19-летняя гражданка России сбежала из трудового рабства в Мьянме, перебравшись через реку в Таиланд. Её нашли без сознания со множеством синяков и ссадин, сейчас пострадавшая находится в больнице.
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