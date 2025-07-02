02 июля 2025, 07:30

Фото: iStock/razihusin

Российские войска сохраняют активную инициативу, продвигаясь на Угледарском, Покровском и Торецком фронтах, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Вооружённых сил Украины. «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне СВО на 2 июля.





Содержание Торецкое направление Часовоярское направление Купянское направление Харьковский фронт Сумское направление Херсонское направление Запорожское направление

Торецкое направление

Часовоярское направление

Политолог Перенджиев: Запад хочет сделать Одессу натовским городом

Купянское направление

Харьковский фронт

Фото: iStock/aapsky



Сумское направление

Херсонское направление

Запорожское направление