Российские войска сохраняют активную инициативу, продвигаясь на Угледарском, Покровском и Торецком фронтах, несмотря на ожесточённое сопротивление со стороны Вооружённых сил Украины. «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне СВО на 2 июля.
Торецкое направление
На западном фланге Торецкого направления ВС РФ усиливают атаки на рубеже Попов Яр – Полтавка. В Яблоновке и районе Александро-Калиново идут ожесточённые бои, при этом часть информации остаётся закрытой из-за «тумана войны». Российские штурмовики добились успехов, очистив несколько лесных массивов к северу от шахты им. Матроны Московской. С направления Дылеевок ВС РФ продвигаются вперёд, пробивая оборону ВСУ и движутся к Александро-Шультино и Белой Горе.
Часовоярское направление
В Часов Яре продолжаются интенсивные городские бои. По данным с места событий, российские войска практически полностью вытеснили подразделения ВСУ из микрорайона Шевченко в южной части города. Противник несёт значительные потери, однако продолжает перебрасывать резервы для удержания своих позиций.
На Купянском фронте на северном фланге продолжаются позиционные бои. В то же время на южном фланге глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о полном освобождении территории. Под контролем Вооружённых сил Украины остаются лишь населённые пункты Новоегорьевка и Надия, находящиеся к западу от Боровой.
Харьковский фронт
На Харьковском направлении российские войска активно используют средства дальнего поражения, нанося удары по логистическим узлам, складам и промышленным объектам в Харькове и других городах области. Основное внимание уделяется разрушению военной инфраструктуры ВСУ.
Сумское направление
На Сумском участке в районе Тёткино Курской области российские войска успешно отразили новую атаку ВСУ. В районах сёл Юнаковка, Яблоновка и Новониколаевка противник провёл не менее десяти контратак, которые были успешно отбиты. Фронтовая авиация ВС РФ активно действует, уничтожая позиции ВСУ в лесных массивах с применением фугасных авиабомб (ФАБ).
Херсонское направление
На Херсонском участке сохраняется напряжённая ситуация. За последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум семь тяжёлых беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Противник 36 раз обстрелял населённые пункты на левом берегу Днепра, в результате чего среди мирного населения имеются раненые. Российские войска продолжают укреплять свои позиции и подавлять огневые точки противника.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска продолжают продвигаться в районе села Каменское, особенно на его северной стороне. В Малиновке штурмовые группы ВС РФ заняли более половины территории населённого пункта, вытесняя подразделения ВСУ. В ночь на 2 июля ударные беспилотники «Герань» атаковали промышленные объекты в Запорожье, связанные с военной инфраструктурой