В России сделали заявление после ликвидации командира 110-й бригады ВСУ
Владимир Рогов назвал ликвидацию командира 110-й бригады Захаревича уроком ВСУ
Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича стала уроком для оккупантов, вторгшихся на южнорусские земли. Такое заявление в комментарии РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов подчеркнул, что Захаревич стал как минимум девятым комбригом ВСУ, уничтоженным российской армией в ходе специальной военной операции.
«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — добавил он.Владимир Рогов также отметил, что 110-я бригада постоянно несла потери от действий российской армии на линии фронта в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области, куда ее перебросили для участия во вторжении в Курскую область.
Ранее сообщалось, что гвардии лейтенант ВС России Иван Орлов спас свой танк от атаки украинского ударного БПЛА, уничтожив дрон выстрелом из охотничьего ружья.