В России сделали заявление после ликвидации командира 110-й бригады ВСУ

02 июля 2025, 05:01

Владимир Рогов назвал ликвидацию командира 110-й бригады Захаревича уроком ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича стала уроком для оккупантов, вторгшихся на южнорусские земли. Такое заявление в комментарии РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.





Рогов подчеркнул, что Захаревич стал как минимум девятым комбригом ВСУ, уничтоженным российской армией в ходе специальной военной операции.





«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», — добавил он.