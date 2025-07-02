В российском городе загорелся дом из-за атаки дронов ВСУ
Хинштейн: В курском Льгове загорелся дом после атаки БПЛА ВСУ
Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгов Курской области загорелся трехквартирный одноэтажный жилой дом. О нападении украинских БПЛА сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Очередные преступления украинских нацистов. Вражеские беспилотники атаковали город Льгов. (...) К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил он.По его поручению на месте происшествия работают пожарные расчеты, экстренные службы и глава города. Врио губернатора заявил, что лично держит ситуацию под контролем.
Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Берлин не станет стороной конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся поставки оружия Киеву.