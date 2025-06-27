27 июня 2025, 11:42

Фото: iStock/Diy13

На фоне напряжённой ситуации в Часов Яре и позиционных боёв на Северском и Купянском направлениях обе стороны продолжают усиливать свои позиции, несмотря на постоянные атаки и контратаки. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители, однако российские силы сохраняют контроль над ключевыми районами и продолжают ответные действия против военной инфраструктуры Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление Часовоярское направление Северское направление Купянское и Харьковское направления Сумское направление

Херсонское направление

В ночь на 27 июня ПВО России уничтожила 39 украинских беспилотников

Часовоярское направление

Фото: iStock/Tomasz Śmigla



Северское направление

Купянское и Харьковское направления

Сумское направление