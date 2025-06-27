На фоне напряжённой ситуации в Часов Яре и позиционных боёв на Северском и Купянском направлениях обе стороны продолжают усиливать свои позиции, несмотря на постоянные атаки и контратаки. В результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители, однако российские силы сохраняют контроль над ключевыми районами и продолжают ответные действия против военной инфраструктуры Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска продолжают нейтрализовать огневые позиции противника. В районе острова Корабел Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили временный пункт дислокации ВСУ. В окрестностях Никольского был ликвидирован пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
За прошедшие сутки противник 49 раз обстрелял населённые пункты на левом берегу Днепра. В Алёшках в результате атак пострадали два мирных жителя, а в Каховском районе ВСУ нанесли удар по вышке мобильной связи, что вызвало временные перебои в связи.Несмотря на провокации, российские силы продолжают контролировать ключевые позиции и наносят ответные удары по военной инфраструктуре противника.
В Часовом Яре сохраняется крайне напряжённая ситуация. Противник признаёт, что российские войска продвигаются в районе многоэтажной застройки, однако каждое завоеванное пространство даётся с большими трудностями. Бои продолжаются в окрестностях Ступочек, где обе стороны активно используют артиллерию и беспилотники. Контроль над Часов Яром остаётся стратегически важным, так как город открывает путь для дальнейшего наступления вглубь Донбасса.
Северское направление
На Северском направлении бои носят позиционный характер и сосредоточены в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На Краснолиманском направлении ВСУ пытаются провести контратаки, направляя ударные подразделения на Редкодуб. По информации с фронта, противник закрепился на западных окраинах посёлка, стремясь разорвать позиции ВС РФ и создать угрозу тылового удара в районе Нового, Карповки и Зелёной Долины. Российские войска проводят перегруппировку для нейтрализации этих попыток.
Купянское и Харьковское направления
На Купянском направлении изменений не наблюдается; бои остаются позиционными и сосредоточены в районах Радьковки и Голубовки. На Харьковском участке ВС РФ предпринимают попытки форсировать реку Волчья в нескольких местах, чтобы создать плацдарм на южном берегу. Эти манёвры могут свидетельствовать о подготовке к дальнейшему наступлению вглубь Харьковской области.
Сумское направление
На Сумском направлении российские войска успешно отразили несколько атак ВСУ в районе Тёткино. В Юнаковке продолжаются упорные встречные бои, где ВС РФ с трудом продвигаются вперёд. Противник предпринял не менее десяти контратак в Юнаковке, Новониколаевке и Алексеевке, стремясь вернуть утраченные позиции. Несмотря на это, российские силы удерживают инициативу, хотя продвижение требует значительных усилий и точной разведки.