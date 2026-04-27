Достижения.рф

«Кровь на руках», откровения о Зеленском и тайна боевого прошлого: как сложилась судьба звезды «Холопа» Олега Комарова?

Олег Комаров (Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский)

Актеру, известному зрителям по ролям в хитах «Холоп», «Бригада» и «Сваты», 28 апреля исполняется 64 года. Олег Комаров — мастер эпизода, который стал культовым лицом российского юмора и драмы. За его плечами карьера длиной более 35 лет, работа с Говорухиным и Кончаловским, финалы Высшей лиги КВН и громкие откровения о Зеленском. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Биография Олега Комарова

Олег Эдуардович Комаров появился на свет в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военных. Родители пророчили сыну офицерскую карьеру и даже заставили его год отучиться в военном училище, но тяга к лицедейству оказалась сильнее. Будущий актер сменил семь школ и всегда был заводилой, за что получал двойки по поведению. Чтобы угодить семье, он сначала поступил в Уральский политехнический институт, но в итоге все же забрал документы и ушел в Свердловский государственный театральный институт.

Олег Комаров с родителями (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Настоящая школа жизни для него началась на сцене КВН. Комаров — легендарная фигура в мире «Весёлых и находчивых». Он играл за команды «Уральские дворники», «Дрим Тим» и «Сборную СНГ» и не раз выходил в финал Высшей лиги. Именно юмор открыл ему двери в Москву. Партнёры по КВН привлекли его к работе в юмористическом проекте «О.С.П.-студия». Когда его внешность запомнили зрители, редакторы доверили ему роль ведущего передачи «Знак качества».

В кино Олег Эдуардович дебютировал в конце 80-х с малозаметных проходных ролей. Но уже в 1990 году вышла картина «Здравия желаю! или Бешеный дембель», а за ней последовал яркий эпизод в культовом «Ворошиловском стрелке» Станислава Говорухина в 1999 году.

Сегодня фильмография артиста насчитывает более 120 работ. Среди значимых ролей: майор Лапшин в сериале «Однажды в милиции», Валентин Подкопаев в «Сватах», а также роли в хитах «Бригада», «33 квадратных метра» и, конечно, образ надменного барина в комедийных блокбастерах «Холоп» и «Холоп 2». Как шутит сам артист:
«Идешь утверждаться на главную роль, а тебе дают маленькую. Режиссеры говорят: "Нужно, чтобы было смешно, это никто не сделает, кроме тебя"»

Тайны личной жизни

Олег и Алла Комаровы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Амурные дела Комарова долгие годы были скрыты от широкой публики плотным занавесом. Известно, что актер был женат дважды. Первая любовь вспыхнула еще в студенчестве в Уральском политехе. Избранницу звали Наталья, они поженились быстро, и в этом браке родилась старшая дочь Наталья. Однако юношеский порыв прошел так же быстро, как и начался. Брак распался, и, по слухам, причиной стало увлечение КВН. С первой дочерью отношения наладились только спустя годы, сейчас она живет со своей семьей и подарила актеру внуков.

Гораздо более крепким оказался второй союз. Уже будучи известным актером, Олег встретил Аллу. По некоторым данным, именно она вдохновила его на переезд в Москву и карьерный рывок. Пара воспитывает дочь Юлию, которая пошла по стопам отца и стала актрисой. Сейчас Олег Эдуардович с гордостью называет себя дедом (в семье четверо внуков: Коля, Толя, Соня и Маша), который может и книжку почитать, и на сноуборде с молодежью покататься.

«Кровь на руках» и правда о Зеленском

После начала специальной военной операции актер, в отличие от многих коллег, не стал уходить в тень, а занял жесткую патриотическую позицию. Кульминацией стало участие в скандальном фильме Давида Дадунашвили «Свидетель» (2023).

Фильм, где Комаров сыграл украинского олигарха, виноватого в трагедии бельгийского музыканта, вызвал бешеную критику на Украине и у либеральной общественности в России.
«Хоть сейчас многие украинцы про этот фильм написали, что у меня кровь на руках, что я тоже участник. Я был на войне. Не на этой, другой. Поэтому знаю, как всё происходит».
Но Комарова эти нападки не сломили. В отличие от паникеров из актерской среды, у него за плечами реальный боевой опыт, который он предпочитает держать за закрытыми дверями.

Владимир Зеленский (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)
Не менее важным было и его откровение в интервью myslo.ru о бывшем комике Владимире Зеленском. Комаров лично знает артиста с тех времен, когда тот еще играл на сцене КВН.

«Я его воспитывал. Когда ему было 16 лет, он приехал в КВН играть. Я уже был режиссером и Володю учил на сцене разговаривать правильно, подавать шутки. Мы с ним дружили. Я с ним последний раз разговаривал за неделю до его президентства. Потом понятно, что сразу "телефон не существует"... Но видите, как все закончилось. Жалко его, жалко. Попал как кур в ощип».
Комаров доходчиво объяснил читателям, почему сегодня Россия вынуждена защищать свои границы. Он провел историческую параллель, понятную каждому:
«Послушайте, вот начался Карибский кризис, и мы привезли ракеты на Кубу. Кеннеди что сказал? "Я начинаю третью мировую войну, если вы их не уберете". Потому что восемьдесят километров от Америки. И нам хотели поставить на границу Белгородской области американские базы с ракетами. Мы трижды попросили: "Не надо этого делать". Нам что ответили? Над нами посмеялся Зеленский Вова, которого я воспитывал когда-то и учил быть актером. Я не обвиняю Вову. Понятно, что он там ничего не решает. А что должны были делать мы?»

Жизнь артиста сегодня

Олег Комаров (Фото: скриншот к/ф «Домовёнок Кузя 2»)
Сегодня Олег Комаров продолжает активно работать в кино и на сцене. Актёр живёт и работает в Москве, регулярно участвует в творческих встречах и концертных программах. 17 марта 2026 года он посетил премьеру фильма «Домовёнок Кузя 2» в компании друзей.

График актёра расписан на год вперёд. В 2025 году вышли картины с его участием: драма «Тик‑Так» и сериал «ВИА "Васильки"». Также в 2025 году стартовал новый сезон популярного сериала «Два холма 3». В 2026 году зрители уже смогли оценить несколько работ с участием Олега Комарова: семейное фэнтези «Приключения жёлтого чемоданчика», фэнтези «Сказка о царе Салтане» и комедия «Домовёнок Кузя 2».

Еще в планах на 2026 год остаются несколько громких премьер. Одной из главных станет комедия «Холоп 3» режиссёра Клима Шипенко. Олег Комаров примет участие в проекте в роли Дмитрия Алексеевича Тимофеева. Актёр продолжает радовать зрителей своим талантом, оставаясь востребованным исполнителем как в комедийных, так и в драматических ролях.
Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0