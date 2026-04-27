27 апреля 2026, 13:52

Олег Комаров (Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский)

Актеру, известному зрителям по ролям в хитах «Холоп», «Бригада» и «Сваты», 28 апреля исполняется 64 года. Олег Комаров — мастер эпизода, который стал культовым лицом российского юмора и драмы. За его плечами карьера длиной более 35 лет, работа с Говорухиным и Кончаловским, финалы Высшей лиги КВН и громкие откровения о Зеленском. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Комарова Тайны личной жизни «Кровь на руках» и правда о Зеленском Жизнь артиста сегодня



Биография Олега Комарова

Олег Комаров с родителями (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Идешь утверждаться на главную роль, а тебе дают маленькую. Режиссеры говорят: "Нужно, чтобы было смешно, это никто не сделает, кроме тебя"»

Тайны личной жизни

Олег и Алла Комаровы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Кровь на руках» и правда о Зеленском

«Хоть сейчас многие украинцы про этот фильм написали, что у меня кровь на руках, что я тоже участник. Я был на войне. Не на этой, другой. Поэтому знаю, как всё происходит».

Владимир Зеленский (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я его воспитывал. Когда ему было 16 лет, он приехал в КВН играть. Я уже был режиссером и Володю учил на сцене разговаривать правильно, подавать шутки. Мы с ним дружили. Я с ним последний раз разговаривал за неделю до его президентства. Потом понятно, что сразу "телефон не существует"... Но видите, как все закончилось. Жалко его, жалко. Попал как кур в ощип».

«Послушайте, вот начался Карибский кризис, и мы привезли ракеты на Кубу. Кеннеди что сказал? "Я начинаю третью мировую войну, если вы их не уберете". Потому что восемьдесят километров от Америки. И нам хотели поставить на границу Белгородской области американские базы с ракетами. Мы трижды попросили: "Не надо этого делать". Нам что ответили? Над нами посмеялся Зеленский Вова, которого я воспитывал когда-то и учил быть актером. Я не обвиняю Вову. Понятно, что он там ничего не решает. А что должны были делать мы?»

Жизнь артиста сегодня