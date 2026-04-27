«Кровь на руках», откровения о Зеленском и тайна боевого прошлого: как сложилась судьба звезды «Холопа» Олега Комарова?
Актеру, известному зрителям по ролям в хитах «Холоп», «Бригада» и «Сваты», 28 апреля исполняется 64 года. Олег Комаров — мастер эпизода, который стал культовым лицом российского юмора и драмы. За его плечами карьера длиной более 35 лет, работа с Говорухиным и Кончаловским, финалы Высшей лиги КВН и громкие откровения о Зеленском. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Олега КомароваОлег Эдуардович Комаров появился на свет в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военных. Родители пророчили сыну офицерскую карьеру и даже заставили его год отучиться в военном училище, но тяга к лицедейству оказалась сильнее. Будущий актер сменил семь школ и всегда был заводилой, за что получал двойки по поведению. Чтобы угодить семье, он сначала поступил в Уральский политехнический институт, но в итоге все же забрал документы и ушел в Свердловский государственный театральный институт.
Настоящая школа жизни для него началась на сцене КВН. Комаров — легендарная фигура в мире «Весёлых и находчивых». Он играл за команды «Уральские дворники», «Дрим Тим» и «Сборную СНГ» и не раз выходил в финал Высшей лиги. Именно юмор открыл ему двери в Москву. Партнёры по КВН привлекли его к работе в юмористическом проекте «О.С.П.-студия». Когда его внешность запомнили зрители, редакторы доверили ему роль ведущего передачи «Знак качества».
В кино Олег Эдуардович дебютировал в конце 80-х с малозаметных проходных ролей. Но уже в 1990 году вышла картина «Здравия желаю! или Бешеный дембель», а за ней последовал яркий эпизод в культовом «Ворошиловском стрелке» Станислава Говорухина в 1999 году.
Сегодня фильмография артиста насчитывает более 120 работ. Среди значимых ролей: майор Лапшин в сериале «Однажды в милиции», Валентин Подкопаев в «Сватах», а также роли в хитах «Бригада», «33 квадратных метра» и, конечно, образ надменного барина в комедийных блокбастерах «Холоп» и «Холоп 2». Как шутит сам артист:
«Идешь утверждаться на главную роль, а тебе дают маленькую. Режиссеры говорят: "Нужно, чтобы было смешно, это никто не сделает, кроме тебя"»
Тайны личной жизниАмурные дела Комарова долгие годы были скрыты от широкой публики плотным занавесом. Известно, что актер был женат дважды. Первая любовь вспыхнула еще в студенчестве в Уральском политехе. Избранницу звали Наталья, они поженились быстро, и в этом браке родилась старшая дочь Наталья. Однако юношеский порыв прошел так же быстро, как и начался. Брак распался, и, по слухам, причиной стало увлечение КВН. С первой дочерью отношения наладились только спустя годы, сейчас она живет со своей семьей и подарила актеру внуков.
Гораздо более крепким оказался второй союз. Уже будучи известным актером, Олег встретил Аллу. По некоторым данным, именно она вдохновила его на переезд в Москву и карьерный рывок. Пара воспитывает дочь Юлию, которая пошла по стопам отца и стала актрисой. Сейчас Олег Эдуардович с гордостью называет себя дедом (в семье четверо внуков: Коля, Толя, Соня и Маша), который может и книжку почитать, и на сноуборде с молодежью покататься.
«Кровь на руках» и правда о ЗеленскомПосле начала специальной военной операции актер, в отличие от многих коллег, не стал уходить в тень, а занял жесткую патриотическую позицию. Кульминацией стало участие в скандальном фильме Давида Дадунашвили «Свидетель» (2023).
Фильм, где Комаров сыграл украинского олигарха, виноватого в трагедии бельгийского музыканта, вызвал бешеную критику на Украине и у либеральной общественности в России.
«Хоть сейчас многие украинцы про этот фильм написали, что у меня кровь на руках, что я тоже участник. Я был на войне. Не на этой, другой. Поэтому знаю, как всё происходит».Но Комарова эти нападки не сломили. В отличие от паникеров из актерской среды, у него за плечами реальный боевой опыт, который он предпочитает держать за закрытыми дверями.
Не менее важным было и его откровение в интервью myslo.ru о бывшем комике Владимире Зеленском. Комаров лично знает артиста с тех времен, когда тот еще играл на сцене КВН.
«Я его воспитывал. Когда ему было 16 лет, он приехал в КВН играть. Я уже был режиссером и Володю учил на сцене разговаривать правильно, подавать шутки. Мы с ним дружили. Я с ним последний раз разговаривал за неделю до его президентства. Потом понятно, что сразу "телефон не существует"... Но видите, как все закончилось. Жалко его, жалко. Попал как кур в ощип».Комаров доходчиво объяснил читателям, почему сегодня Россия вынуждена защищать свои границы. Он провел историческую параллель, понятную каждому:
«Послушайте, вот начался Карибский кризис, и мы привезли ракеты на Кубу. Кеннеди что сказал? "Я начинаю третью мировую войну, если вы их не уберете". Потому что восемьдесят километров от Америки. И нам хотели поставить на границу Белгородской области американские базы с ракетами. Мы трижды попросили: "Не надо этого делать". Нам что ответили? Над нами посмеялся Зеленский Вова, которого я воспитывал когда-то и учил быть актером. Я не обвиняю Вову. Понятно, что он там ничего не решает. А что должны были делать мы?»
Жизнь артиста сегодняСегодня Олег Комаров продолжает активно работать в кино и на сцене. Актёр живёт и работает в Москве, регулярно участвует в творческих встречах и концертных программах. 17 марта 2026 года он посетил премьеру фильма «Домовёнок Кузя 2» в компании друзей.
График актёра расписан на год вперёд. В 2025 году вышли картины с его участием: драма «Тик‑Так» и сериал «ВИА "Васильки"». Также в 2025 году стартовал новый сезон популярного сериала «Два холма 3». В 2026 году зрители уже смогли оценить несколько работ с участием Олега Комарова: семейное фэнтези «Приключения жёлтого чемоданчика», фэнтези «Сказка о царе Салтане» и комедия «Домовёнок Кузя 2».
Еще в планах на 2026 год остаются несколько громких премьер. Одной из главных станет комедия «Холоп 3» режиссёра Клима Шипенко. Олег Комаров примет участие в проекте в роли Дмитрия Алексеевича Тимофеева. Актёр продолжает радовать зрителей своим талантом, оставаясь востребованным исполнителем как в комедийных, так и в драматических ролях.