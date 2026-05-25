Измены первому мужу, шашни Агутина на «Новой волне» и отъезд в США после критики СВО: что привело Анжелику Варум обратно в Россию?
Певица, знакомая миллионам по хитам «Зимняя вишня», «Городок» и «Ля-ля-фа», 26 мая отмечает своё 57-летие. Эта заслуженная артистка России прошла долгий путь: от неудачницы, провалившей экзамены в театральный, до звезды первой величины, чьи песни стали саундтреком целой эпохи. Её карьера была насыщена не только оглушительными триумфами, но и громкими скандалами, бурными романами и драматическими поворотами, которые она долгие годы скрывала за маской интеллигентной скромницы. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годыАнжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
Мария Варум родилась 26 мая 1969 года во Львове. Её отец, Юрий Варум, был известным композитором, а мать, Галина Михайловна Шаповалова, — театральным режиссёром. По национальности Мария украинка, но в её родословной есть также есть еврейские корни.
Певица рассказывала, что ее прадедушка по отцовской линии был родом из Варшавы и носил фамилию Робак. Перед бегством из оккупированной нацистами Польши фамилия была поменяна на Варум и с тех пор закрепилась за семьей.
Марию рано начали приобщать к искусству. Уже в пять лет она умела играть на фортепьяно, в школе освоила гитару и активно участвовала в театральных постановках. После получения аттестата Варум решила поступать в московский Театральный институт имени Бориса Щукина, но экзамены провалила.
Музыкальная карьераАнжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
Певица «Анжелика Варум» появилась на студии звукозаписи ее отца. Девушка сначала работала там в качестве бэк-вокалистки, а после и самостоятельно запела. В качестве псевдонима Варум взяла себе имя Анжелика.
Первый хит «Полуночный ковбой» был написан специально для Анжелики ее отцом и поэтом Кириллом Крастошевским. В 1990-м году песня вышла в свет и получила большую популярность.
В арсенале Крастошевского были еще перспективные тексты песен: «Городок», «Осенний джаз» и «Художник, что рисует дождь». Юрий Варум предложил изменить гитарную мелодию этих композиций, сделать аранжировку и предложить их А. Пугачёвой. Однако Примадонне новые версии не пришлись по вкусу.
Тогда авторы решили отдать их Анжелике, и в ее исполнении песни стали безусловными хитами. С тех пор Юрий и Кирилл писали музыку только для неё. Отец много вложил сил для становления дочери как серьезной певицы, занимался с ней вокалом, записывал треки, договаривался о выступлениях.
Стоит отметить, что старания Юрия Варум не прошли даром, публика полюбила Анжелику, и ее песни навсегда вошли в музыкальную историю страны как неизменные хиты.
Личная жизньАнжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Instagram*@avarum)
Анжелика Варум дважды была замужем. Первым ее супругом стал бывший ее одноклассник, фотограф Максим Никитин. Влюбленные поженились после окончания школы. Максим был рядом в начале карьеры Варум, всячески помогал в работе, носил за ней чемоданы на гастролях и работал осветителем в команде. Их брак продлился порядка восьми лет, пока на пути Анжелики не встретился Леонид Агутин.
В 1997 году Анжелика Варум была уже состоявшейся звездой, в то время как Агутин только делал первые шаги на сцену. В тот год пара впервые выступила дуэтом, и популярность Агутина начала расти. Да и отношения между коллегами по сцене начали выходить за рамки рабочих. В середине 1998 года стало известно о беременности Анжелики от Агутина, супруг Максим тихо исчез из жизни певицы, а сама она стала все больше в творчестве прислушиваться к Агутину, нежели к отцу.
В феврале 1999 года у Агутина и Варум родилась дочь Елизавета-Мария, а через год пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу в Венеции. Дальнейшая карьера певицы Варум неразрывно связана с творчеством ее супруга.
Союз с певцом не обошелся и без скандалов. В 2011 году их отношения чуть не закончились из-за измены музыканта. На фестивале «Новая волна» артист был замечен за поцелуями с незнакомой девушкой. Однако Анжелика нашла в себе силы простить супруга и сохранить брак.
«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — говорила певица в одном из интервью.
Актриса Наталья Бочкарёва впервые за долгое время опубликовала фото с мужем
Переезд в США и позиция по СВОАнжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
В отличие от других артистов, Анжелика Варум довольно давно жила на две страны. Ее отец Юрий Варум эмигрировал с новой семьей в Штаты в 2000 году. После того как дочка Анжелики немного подросла, девочку отправили в Америку, где Юрий со своей супругой занимались ее воспитанием.
Семья Варум уже много лет устраивает жизнь в США и обзаводится недвижимостью. У Анжелики в собственности имеются в Лос-Анджелесе шикарные апартаменты на берегу Тихого океана площадью 300 квадратных метров, недвижимость во Флориде, дом в Помпано-Бич у Атлантического океана, таунхаус в Авентуре, а также квартира в Tramp Towers в Майами.
После начала СВО Варум высказала свою позицию в социальной сети:
«Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о её предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Всё, оказывается, возможно! Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…».Пост был продублирован на украинском языке, чем артистка подчеркнула свое равное отношение к гражданам обеих стран. После этого Варум с мужем уехала в США. Долгое время певица не давала концертов, не выпускала альбомы и не появлялась в телепроектах. Её страницы в соцсетях замерли. Позже артисты вернулись в Россию.
Как сейчас живет звездная параСегодня певица преимущественно находится в России, где вместе с Леонидом Агутиным проводит время за городом — на даче в Подмосковье. Постепенно артисты вернулись к концертной деятельности. В августе 2025 года Анжелика Варум вместе с Леонидом Агутиным приняли участие в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025». Артисты исполнили песни «Королева» (дуэт), «Всё в твоих руках» (Анжелика Варум) и «Голос высокой травы» (Леонид Агутин). На закрытии фестиваля прозвучали композиции «Осенний джаз» в новой аранжировке (Анжелика Варум), «Я не тот, ты не та» (дуэт) и «Пойдём домой» (Леонид Агутин). В 2026 году концерты дуэта запланированы в Барнауле, Новосибирске и Омске.
Стоит отметить, что у артистов нет большой необходимости в большом количестве концертов. Пара неплохо зарабатывает и на закрытых мероприятиях. Так, гонорар Агутина за концерт в 2025 году составлял от 1,5 до 4 млн рублей в зависимости от мероприятия. А корпоративное мероприятие с Варум (не в праздник) стоило от 4 млн рублей.