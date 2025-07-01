Кузнецова побирается на нужды ВСУ, а Пашинин метёт украинские дворы: Судьба актеров, кому болтовня Киева оказалась важнее
Эти артисты стали популярными в отечественном кинематографе, и именно благодаря высокой оценке российского зрителя они получили статус звезды. Однако, когда страна вошла не в самые лучшие для нее времена и встала на защиту жителей Донбасса, они отвернулись от нее, предпочтя служение Киеву. О некогда любимых актерах, предавших Россию, читайте в материале «Радио 1».
Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова — украинская актриса, прославившаяся ролями в российских сериалах, таких как «Кухня» и «Вампиры средней полосы». Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве в семье известных спортсменов: её отец — футболист Олег Кузнецов (игрок киевского «Динамо» и сборной СССР), мать — легкоатлетка Алла Борисенко. Детство Екатерины прошло частично в Шотландии, где тогда выступал её отец, но позже семья вернулась на Украину.
Актерскую карьеру Кузнецова начала на родине, окончив в 2009 Киевский университет театра и кино и снимаясь в украинских сериалах («Возвращение Мухтара», «Дьявол из Орли»). Однако в 2010 году она переехала в Россию, где карьерные горизонты казались ей более перспективными. Настоящая популярность пришла к ней после роли официантки Саши Бубновой в ситкоме «Кухня» (2012–2014), а позже — капитана Анны Остроумовой в «Вампирах средней полосы» (2021). Также она снималась в фильмах «Королева бандитов», «Анка с Молдаванки» и других проектах.
После начала СВО в 2022 году Кузнецова резко осудила действия РФ и покинула страну. Она открыто поддержала Украину, называла Владимира Зеленского «прекрасным человеком» и начала помогать ВСУ. Также она отказалась от дальнейшего участия в российских проектах, включая продолжение «Вампиров средней полосы». Ранее, с 2014 года, она уже критиковала присоединение Крыма к РФ и отказывалась сниматься на полуострове.
После отъезда из России Кузнецова некоторое время находилась в Польше, а затем перебралась в Испанию. В 2023 году ещё выходили её старые работы (например, сериал «Трейдер»), но к 2025 году она практически не снимается в кино. Вместо этого она занимается благотворительностью в поддержку Украины, выпустила песню на украинском языке и пытается продать оставшуюся в Москве квартиру.
Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов**
Артур Смольянинов**, родившийся в Москве, являлся одним из самых ярких и противоречивых актеров своего поколения. По национальности он наполовину русский (по материнской линии), наполовину еврей (по отцу). Карьера Смольянинова** началась стремительно: уже в 14 лет он дебютировал в фильме «Кто, если не мы» (1998), сразу получив награду как лучший молодой актер. Но настоящая слава пришла к нему после роли рядового Лютого в культовом фильме Федора Бондарчука «9-я рота» (2005). В последующие годы он снимался в таких известных проектах, как сериалы «Самара» (2012-2014) и «Конная полиция» (2018), фильмы «Жара», «Нирвана», а также играл в театре «Современник».
Все изменилось в феврале 2022 года. После начала СВО Смольянинов** занял резкую антивоенную позицию. В своих интервью он не просто критиковал действия российских властей, но и заявлял, что был бы готов воевать на стороне Украины. Это привело к серьезным последствиям: в октябре 2022 года против актера возбудили дело о «дискредитации армии», а в январе 2023 года Минюст РФ включил его в список «иностранных агентов».
В настоящее время Смольянинов** проживает в Латвии (Рига), куда переехал после непродолжительного пребывания в США. Латвийские власти отказали России в его выдаче, несмотря на то, что актер объявлен в международный розыск. Финансовое положение актера значительно ухудшилось: по его собственным словам, доходы сократились примерно втрое по сравнению с периодом работы в России. Однако Смольянинов** подчеркивает, что «свобода важнее денег». Его резкие высказывания (вплоть до заявлений о том, что Россию «не жалко превратить в радиоактивный пепел») продолжают вызывать бурные дискуссии как в эмигрантской среде, так и среди тех, кто остался в России.
Звезда фильма «Мы из будущего» Анатолий Пашинин
Анатолий Пашинин, родившийся в украинском Светловодске, прошёл необычный путь от успешного российского актёра до радикального украинского националиста. Выходец из семьи потомственных военных (его дед служил у легендарного лётчика Кожедуба, а отец был морским офицером), тем не менее выбрал актёрскую стезю, окончив знаменитое Щепкинское училище в Москве.
Его кинокарьера в России складывалась более чем успешно. Зрителям он запомнился по ярким ролям в военных драмах: старший лейтенант Доронин в «Грозовых воротах» (2006), офицер Огнивцев в «Адмирале» (2008), солдат Сердюк в «Мы из будущего» (2008). Участие в популярных телешоу «Форт Боярд» и «Танцы со звёздами» сделало его лицо узнаваемым далеко за пределами киноиндустрии.
Однако политические взгляды актёра всегда отличались радикальностью. Ещё в 2010-х он поддерживал русских национал-демократов и участвовал в антипутинских протестах. Переломным моментом стал 2014 год: присоединение Крыма и начало войны на Донбассе. Пашинин не просто переехал на Украину, но и сделал резкие заявления вроде: «Когда я слышу «Я русский», моя рука тянется за маузером». В 2017 году он и вовсе вступил в украинскую добровольческую армию, воюя против пророссийских сил.
Сегодня, в 2025 году, бывшая звезда российского кино живёт в Запорожье, полностью утратив былую популярность. Его кинокарьера на Украине ограничилась парой пропагандистских ролей (например, в фильме «Лицензия на преступления» 2019 года). По некоторым данным, актёр вынужден работать дворником или жить на случайные заработки. Хотя он продолжает критиковать российские власти, его ультарадикальные взгляды не нашли поддержки даже на Украине.
Звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов
Александр Феклистов, родившийся в Ленинграде, прошел сложный путь от признанного мастера сцены до политического эмигранта. Сын фронтовика и работницы фабрики, детство он провел в Коломне, где впервые увлекся театром. Окончив в 1982 году Школу-студию МХАТ, Феклистов начал многообещающую карьеру, сочетая работу в театре с киноролями.
Настоящая народная любовь пришла к актеру после роли Сан Саныча Берковича в культовом сериале «Сваты». Этот образ сделал его одним из самых узнаваемых и любимых актеров постсоветского пространства. Однако за маской обаятельного тестя скрывался принципиальный человек с твердыми убеждениями.
В 2014 году Феклистов одним из первых в актерской среде подписал письмо против присоединения Крыма. А когда в 2022 году началась СВО, актер записал эмоциональное обращение к украинцам, где выразил «невероятный стыд и позор» за действия России. Этот шаг стал переломным в его судьбе — спектакли с его участием были отменены, а коллеги отвернулись. В 2023 году Феклистов принял решение об эмиграции и переехал в Барселону.
«Я не готов идти работать дворником или истопником. А будущее у меня в России только такое», — объяснил он свой выбор.
В Испании 69-летний актер пытается строить новую жизнь: изредка играет в местных театрах, озвучивает аудиокниги под псевдонимом, но признает, что собирает теперь «крошечные зальчики» вместо былых аншлагов. В 2025 году он продолжает жить в Барселоне с женой Еленой, сохраняя связь с искусством, но без прежней славы и востребованности.