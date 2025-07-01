01 июля 2025, 14:11

Екатерина Кузнецова (Фото: Instagram*@ katykino) и Артур Смольянинов** (Фото: Instagram*@ chelovek.cilveks.human)

Эти артисты стали популярными в отечественном кинематографе, и именно благодаря высокой оценке российского зрителя они получили статус звезды. Однако, когда страна вошла не в самые лучшие для нее времена и встала на защиту жителей Донбасса, они отвернулись от нее, предпочтя служение Киеву. О некогда любимых актерах, предавших Россию, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов** Звезда фильма «Мы из будущего» Анатолий Пашинин Звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов



Звезда сериала «Кухня» Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова (Фото: Instagram*@ katykino)



Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов**

Артур Смольянинов** (Фото: скриншот к/ф «9-я рота»)



Звезда фильма «Мы из будущего» Анатолий Пашинин

Анатолий Пашинин (Фото: скриншот т/с «Грозовые ворота»)



Звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов

Александр Феклистов (Фото: Instagram*@ feklistovofficial)



«Я не готов идти работать дворником или истопником. А будущее у меня в России только такое», — объяснил он свой выбор.