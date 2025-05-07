Неприятности из-за роли Лобанова, отношение к СВО и отказ от мяса: как живет звезда «Интернов» Александр Ильин

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)
Александр Ильин младший приобрёл широкую популярность после роли молодого врача Семёна Лобанова в комедийном сериале «Интерны». Проект стал настоящим хитом и помог актёру обрести признание. Однако сам Ильин признаёт: его экранный образ сильно отличается от реальной жизни. Подробнее в материале «Радио 1».
Отношение к роли Лобанова
По словам Ильина, роль Лобанова он вспоминает с теплом. Он отметил, что «Интерны» стали важным этапом в его карьере и задали высокую планку для отечественного телепроизводства. При этом актёр не скрывает, что иногда популярность Лобанова приводит к неприятным ситуациям: некоторые поклонники обращаются к нему на улице в грубоватой манере.
«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — рассказывал мужчина.
Музыкальная деятельность: «План Ломоносова»
Уже 14 лет Александр Ильин остаётся фронтменом панк-группы «План Ломоносова». После окончания съёмок в «Интернах» он кардинально изменил имидж: отпустил бороду, покрыл тело татуировками и стал выходить на сцену в неформальной одежде. Группа исполняет сатирический панк-рок и выпустила шесть студийных альбомов. Их композиции звучат на «Нашем радио», а концерты проходят по всей стране.
Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)
В 2023 году в СМИ появилась информация о том, что «План Ломоносова» попал в неофициальный «чёрный список», якобы ограничивающий выступления определённых артистов по идеологическим причинам. Официальных комментариев по этому поводу группа не давала, а сама достоверность списка остаётся неподтверждённой.
Отношение к СВО
Публичных заявлений о спецоперации на Украине Ильин не делал. В то же время в сети распространялся скриншот, якобы с его страницы, с антивоенным посланием. До начала СВО группа Ильина выступала в Крыму, за что сам артист оказался в базе украинского сайта «Миротворец».
Отказ от мяса
Более десяти лет назад Александр Ильин перешёл на вегетарианство. Он отмечает, что отказ от мяса положительно сказался на самочувствии. По словам актёра, эту тему он изучал с разных сторон — от медицинских до философских трактовок. Чтобы поддерживать форму, Ильин регулярно занимается боксом.
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Личная жизнь
Александр Ильин живёт в гражданском браке с пиар-менеджером Юлией Мартыновой, которую знает с детства. Пара воспитывает двоих сыновей: Александра, родившегося в 2018 году, и Ярослава, появившегося на свет в 2021 году. В последние годы Юлия сосредоточилась на семье и воспитании детей.
Карьера сегодня
Актёр продолжает активно сниматься. В 2022 году он появился в проектах «Чернобыль», «Карамора» и «Закрыть гештальт». В 2024 году ожидается выход сразу пяти картин с его участием: «Бар „Один звонок“», «Дело Германа», «Робинзон», «Рыжий» и «Трасса».
Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)
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