Ликвидация бронетехники ВСУ под Славянском и уничтожение узлов управления дронами в Запорожье: последние новости СВО на 19 мая
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях. Средствами разведки вскрыты и уничтожены опорные пункты, командные узлы, БПЛА, бронетехника и скопления живой силы противника. Артиллерия и РСЗО сорвали ротацию и инженерные работы врага. Подробности — в материале «Радио 1».
Уничтожение узла обороны ВСУ в Запорожской областиНа запорожском направлении в районе города Орехов военнослужащие противотанкового дивизиона 58-й гвардейской армии группировки «Днепр» ведут непрерывную работу по ликвидации живой силы и вооружения украинских формирований. Расчёты ПТРК «Фагот» поражают цели ежесуточно.
Согласно информации Минобороны РФ, при одном из вылетов средства аэроразведки выявили в лесной полосе хорошо замаскированный узел обороны с солдатами ВСУ. Огневая позиция находилась на удалении примерно трёх километров. По обнаруженному объекту нанесён высокоточный удар из «Фагота». Данные последующей воздушной разведки зафиксировали полное уничтожение укреплённого пункта вместе с находившимся там личным составом противника.
Кроме того, разведывательный расчёт ВС РФ с помощью беспилотника вскрыл замаскированные узлы управления вражескими дронами. Обнаружить скрытые места дислокации украинских операторов помогли наружные антенны и регулярные точки подъёма БПЛА. Координаты целей переданы в артиллерийские подразделения.
Наводчики гаубицы Д-30 калибра 122-мм поразили указанные районы расположения националистов. Осколочно-фугасными снарядами ликвидированы командные пункты БПЛА противника, уничтожена живая сила ВСУ на этих позициях. Потеря данных объектов снизила возможности неприятеля по ведению разведки, нанесению ударов и снабжению собственных позиций с помощью дронов.
«Ураган» сорвал ротацию украинской стороныНа Краснолиманском участке фронта дежурные силы группировки «Запад» несут круглосуточную вахту. Расчёты реактивных систем «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й армии находятся в постоянной готовности к немедленным действиям. По получению команды боевые машины покидают укрытия и быстро разворачиваются для стрельбы. В ходе очередного боевого выезда один из расчётов сорвал плановую смену позиций украинских подразделений и ликвидировал бронированную технику ВСУ.
Аэроразведка зафиксировала сосредоточение живой силы и вооружений противника. Координаты целей ушли на артиллерийский командный пункт. Наводчик «Урагана» снял систему с маскировки, выдвинулся в заданный квадрат, развернул установку и произвёл прицеливание. Залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами с дистанции свыше 25 километров накрыл все обозначенные объекты. Операторы беспилотных систем в реальном времени корректировали огонь и зафиксировали поражение целей, передав данные на КП.
После завершения стрельбы артиллеристы, соблюдая меры безопасности, незамедлительно покинули позицию. Машину тщательно укрыли, а личный состав ушёл в подземное убежище, сохранив возможность для дальнейших действий. Большая дальность и широкая площадь поражения «Ураганов» делают их эффективным средством контрбатарейной борьбы и ударов по вражеским тылам, нарушая снабжение ВСУ.
Артиллерия ВС РФ ликвидирует позиции врагаРоссийские военные продолжают системную работу по расширению буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Задействованы буксируемые орудия, самоходные установки и реактивные системы залпового огня. Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии во взаимодействии с отрядами беспилотной авиации ликвидируют обнаруженные вражеские артиллерийские позиции, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
В ходе очередной стрельбы расчёт РСЗО «Град» уничтожил замаскированные опорные пункты, позиции и сосредоточение живой силы ВСУ. Средства воздушной разведки засекли неприятеля во время проведения им земляных работ на своей позиции — эти действия привели к демаскировке цели. Координаты незамедлительно ушли командованию, последовало решение о реактивном ударе. Получив приказ, расчёт оперативно вышел в заданный квадрат и в считаные минуты произвёл наведение установки.
Как сообщает Минобороны РФ, залп прошёл под контролем разведывательного БПЛА, что обеспечило точное поражение объекта. Опорный пункт вместе с личным составом уничтожен, инженерно-восстановительные работы противника сорваны. В результате удара нарушены ротационные мероприятия и ремонтная деятельность неприятеля, а его активность на данном участке фронта снижена.
Уничтожение бронетехники ВСУ под СлавянскомВ зоне проведения СВО подразделения войск беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки наносят значительный урон военным объектам и технике ВСУ. Расчёты беспилотной разведки без перерыва отслеживают линию фронта и тыловые зоны противника, используя многоцелевые дроны «Zala».
На Славянском участке экипаж разведывательного БПЛА в ходе планового поиска целей выявил боевую машину пехоты украинских подразделений, скрытно перемещавшуюся к переднему краю в одной из лесополос. При детальном изучении операторы опознали объект как бронированную машину с личным составом, оснащённую дополнительной защитой от дронов. Командование выбрало для гарантированного уничтожения ударные дроны. Цель успешно ликвидирована.