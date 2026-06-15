15 июня 2026, 09:09

Фото: Минобороны РФ

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили более сотни украинских дронов. На передовой подразделения ВС РФ продолжают теснить противника. Уничтожаются укрепленные районы врага, ведется блокировка логистики, срывы ротации войск Украины. В связи с успешным наступлением российской армии киевский режим приступил к экстренному вывозу промышленных предприятий из Краматорска, что свидетельствует о подготовке к сдаче города и прилегающей агломерации. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Дроны ВС РФ перекрыли логистику ВСУ в Константиновке «Ураганы» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ «Акации» группировки «Восток» ликвидировали укрепрайоны противника «Ланцет» остановил прорыв бронетехники у Константиновки Киев эвакуирует промзону из Краматорска



Ночная работа ПВО

Дроны ВС РФ перекрыли логистику ВСУ в Константиновке

«Ураганы» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ

«Акации» группировки «Восток» ликвидировали укрепрайоны противника

Фото: Минобороны РФ

«Ланцет» остановил прорыв бронетехники у Константиновки

Киев эвакуирует промзону из Краматорска