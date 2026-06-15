Ликвидация бронетехники ВСУ, срыв ротации войск и эвакуация краматорских предприятий: последние новости СВО на 15 июня
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили более сотни украинских дронов. На передовой подразделения ВС РФ продолжают теснить противника. Уничтожаются укрепленные районы врага, ведется блокировка логистики, срывы ротации войск Украины. В связи с успешным наступлением российской армии киевский режим приступил к экстренному вывозу промышленных предприятий из Краматорска, что свидетельствует о подготовке к сдаче города и прилегающей агломерации. Подробности в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты ПВО перехватили и ликвидировали над территорией РФ 123 беспилотника самолётного типа. Дроны сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Дроны ВС РФ перекрыли логистику ВСУ в КонстантиновкеСогласно данным Минобороны РФ, ударные беспилотники зенитной ракетной батареи 1465-го полка группировки «Южная» блокируют районы Константиновки, где удерживаются украинские формирования. Противник избегает применять такелажные средства («ноги») для доставки пищи личному составу. Все попытки забросить продовольствие пресекаются — перехват и огневое поражение не оставляют врагу лазеек. Эффективность стратегии войск РФ подтверждает резкое падение активности тяжёлых БПЛА типа «Баба-Яга» в секторе ответственности полка.
«Ураганы» группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУРасчёты 220-мм РСЗО «Ураган» из 236-й артбригады 20-й гвардейской общевойсковой армии несут круглосуточное дежурство в полной готовности. Получив новую задачу, бойцы мгновенно покидают укрытия и разворачивают системы для стрельбы. На Краснолиманском участке минувшим днем один из таких расчётов предотвратил смену передовых подразделений противника и ликвидировал живую силу ВСУ. После воздушной разведки координаты целей ушли на арткомандный пункт.
Следуя целеуказанию, экипаж «Урагана» занял позицию и на дистанции свыше 30 км выполнил точный залп реактивными боеприпасами, поразив все объекты. БПЛА объективного контроля зафиксировали уничтожение целей в реальном времени. По завершении стрельбы артиллеристы немедленно отошли, замаскировали технику и спустились в подземное укрытие, сохранив готовность к дальнейшей работе. Высокая выучка и чёткая координация расчётов наносят врагу серьёзный урон и снижают угрозу для наступающих сил.
«Акации» группировки «Восток» ликвидировали укрепрайоны противникаРазведывательные БПЛА группировки «Восток» засекли долговременные укрепления украинских формирований в лесополосах Запорожской области. Противник оборудовал эти позиции для сдерживания наступающих штурмовых отрядов ВС РФ. Полученные координаты ушли в артиллерийские части. Самоходные гаубицы 2С3 «Акация» произвели налет на вражеские опорные пункты. Огневое поражение уничтожило узлы обороны, огневые средства и живую силу националистов. Ликвидация укрепрайонов позволила штурмовым группам российской армии продолжить уверенное продвижение вперёд.
«Ланцет» остановил прорыв бронетехники у КонстантиновкиПодразделения войск беспилотных систем из 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки планомерно уничтожают военные объекты и бронетехнику украинских сил на Константиновском рубеже. Расчёт ударного БПЛА «Zala-108-Ланцет» совместно со взводной разведкой своевременно обнаружил бронированную машину с живой силой противника. Вражеская колонна пыталась вклиниться в пригороды Константиновки. Операторы нанесли высокоточный удар по цели. Штурмовые отряды ВС РФ продолжили успешное продвижение в черте города.
Киев эвакуирует промзону из КраматорскаПодразделения ВС РФ развивают интенсивное наступление на Константиновском направлении. По информации Минобороны РФ, успех российской армии заставил киевские власти выводить из Краматорска ключевые предприятия и их сотрудников в западные области. Принудительный вывоз семей с детьми (до 17 лет) ведётся с 9 июня 2026 года. К 14 июня западнее Украины перемещены производственные линии Краматорского завода тяжёлого станкостроения вместе с 3,5 тыс. работников.
В срочном порядке готовится эвакуация ещё трёх объектов: Новокраматорского машиностроительного (ремонт бронетехники ВСУ), Старокраматорского машиностроительного (стволы крупнокалиберной артиллерии), а также «Энергомашспецсталь» (оборудование для металлургии, судостроения, насосы, турбины, реакторные установки). Таким образом, несмотря на публичные оптимистичные заявления для Запада, киевский режим де-факто готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска с последующей потерей всей Славянско-Краматорской агломерации.