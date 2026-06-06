06 июня 2026, 10:08

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ за минувшие сутки нанесли серию точных ударов по инфраструктуре БПЛА и опорным пунктам ВСУ. Ликвидированы командные центры управления дронами в Харьковской и Запорожской областях, разрушены блиндажи и пулемётные гнёзда. На Днепропетровском направлении разведчики 90-й дивизии взяли штурмом укреплённый узел, принудив двоих боевиков к сдаче. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ликвидация пункта ВСУ в Харьковской области Уничтоженипе пунктунктов управления БПЛА в Запорожской области Удары артиллерии на Константиновском направлении БПЛА самолетного типа ВСУ уничтожены в Курском приграничье Уничтожение квадрокоптера ВСУ в Сумской области Захват опорного пункта ВСУ на Днепропетровском направлении



Ликвидация пункта ВСУ в Харьковской области

Уничтоженипе пунктунктов управления БПЛА в Запорожской области

Удары артиллерии на Константиновском направлении

Фото: Минобороны РФ

БПЛА самолетного типа ВСУ уничтожены в Курском приграничье

Уничтожение квадрокоптера ВСУ в Сумской области

Захват опорного пункта ВСУ на Днепропетровском направлении