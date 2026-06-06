Ликвидация пункта управления БПЛА под Харьковом, зачистка лесополос в Запорожье и под Днепропетровском: последние новости СВО на 6 июня
ВС РФ за минувшие сутки нанесли серию точных ударов по инфраструктуре БПЛА и опорным пунктам ВСУ. Ликвидированы командные центры управления дронами в Харьковской и Запорожской областях, разрушены блиндажи и пулемётные гнёзда. На Днепропетровском направлении разведчики 90-й дивизии взяли штурмом укреплённый узел, принудив двоих боевиков к сдаче. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ликвидация пункта ВСУ в Харьковской областиВ небе над зоной СВО круглосуточно работают операторы ударных БПЛА из состава соединений группировки «Север». Военнослужащие 6-й общевойсковой армии ведут непрерывное наблюдение, вскрывая и поражая командные узлы вражеских дронов, укрытия, технику и личный состав противника. Согласно данным Минобороны РФ, в ходе очередного вылета над Харьковщиной разведка зафиксировала украинских боевиков, обеспечивавших взлёт и посадку беспилотников различных типов.
После дополнительного поиска и уточнения позиций, где укрывались расчёты ВСУ, последовал точечный удар. Экипажи FPV-дронов ликвидировали пункт управления БПЛА и живую силу неприятельского подразделения. Противник приспосабливает для своих нужд уцелевшие строения и подвалы разрушенных зданий: там размещаются временные базы расчётов дронов, узлы связи, убежища и склады с запчастями. Подобные цели регулярно вычисляются российскими разведчиками и в дальнейшем ликвидируются ударными беспилотниками.
Уничтоженипе пунктунктов управления БПЛА в Запорожской областиВ Запорожской области разведчики группировки «Восток» с помощью беспилотников вскрыли вражеские объекты. В лесных полосах и у опорных пунктов противника оборудованы замаскированные командные центры для управления дронами. Их выдала работа операторов ВСУ, присутствие спутниковых терминалов «Старлинк» и наземных пультов. Добытые координаты легли в основу целеуказания для ударных расчётов. Операторы применили разные типы беспилотников, поразив все обнаруженные позиции. Уничтожены техника, средства связи и оборудование украинских сил. Результат боевой работы — серьёзное затруднение для противника в применении ударных БПЛА на этом направлении.
Кроме того, на Запорожском направлении ВС РФ минувшей ночью вскрыты вражеские укрытия: замаскированные убежища, оборудованные землянки и пулемётные гнёзда. Координаты целей ушли экипажам Т-80БВМ. Танкисты вышли на позиции для стрельбы и поразили объекты противника осколочно-фугасными боеприпасами. Навесы блиндажей рухнули, огневые точки подавлены, личный состав уничтожен.
Удары артиллерии на Константиновском направленииПо информации Минобороны РФ, на Константиновском участке расчёты квадрокоптеров зафиксировали передвижение пехоты противника к месту временной дислокации. Пункт размещался в одном из зданий частного сектора. Координаты цели оперативно ушли артиллеристам 103-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Южная». Орудия накрыли строение точным залпом. Здание разрушено, личный состав и военное имущество ВСУ ликвидированы. Тесная связь между огневыми подразделениями и специалистами по дронам обеспечивает результативное решение задач на данном направлении.
БПЛА самолетного типа ВСУ уничтожены в Курском приграничьеВ приграничье Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» ежедневно ведут мониторинг воздушного пространства. Благодаря зениткам ЗУ-23, пулемётам и дронам-перехватчикам пресекаются попытки прорыва вражеских разведчиков и ударных БПЛА на территорию РФ. Пик сложности приходится на тёмное время суток. Противник сначала запускает малогабаритные разведывательные аппараты, а следом отправляет скоростные беспилотники большой дальности. Минувшей ночью, выявив цель, огневая группа «Барс-Курск» задействовала установку ЗУ-23 и ликвидировала летательный аппарат ВСУ.
Уничтожение квадрокоптера ВСУ в Сумской областиНа Сумщине группировка «Север» ведёт круглосуточную охоту за целями противника. Расчёты ударных беспилотных систем ежедневно выявляют и поражают вражеские коптеры, командные узлы БПЛА, укрытия, вооружение и пехоту ВСУ. Высокая результативность подразделений подтверждена на практике. Разведка ведётся с помощью тепловизоров и ночных камер, установленных на дроны. Тепловизионное оборудование позволяет легко находить объекты неприятеля в любых условиях.
Согласно данным Минобороны РФ, военнослужащий 34-й гвардейской мотострелковой бригады уничтожил квадрокоптер на оптоволокне, который принадлежал украинской стороне. Эти дроны, обладающие большой дальностью полёта и грузоподъёмностью, применяются ВСУ для транспортировки грузов и дистанционного минирования территории.
Захват опорного пункта ВСУ на Днепропетровском направленииРазведчики 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» провели успешную операцию на Днепропетровском направлении. С помощью беспилотников вскрыт укреплённый узел противника в лесополосе. После уточнения координат расчёты дронов нанесли удар по объекту. Под прикрытием огня группа скрытно переместилась в соседнюю полосу леса и подготовилась к штурму. Использовав момент, бойцы рывком пересекли открытую зону и ворвались на вражеские позиции.
Внезапность принесла результат. Украинские формирования не сумели организовать сопротивление и были уничтожены стрелковым оружием. Часть личного состава ВСУ укрылась в блиндаже. Разведчики блокировали убежище и предложили противнику сдаться. Двое военных сложили оружие, их вывели в тыл. Остальные отказались и были ликвидированы. Взятие опорника показало чёткое взаимодействие ударных дронов и штурмовых групп, а также подтвердило действенность огневых налётов при зачистке укрепрайонов на данном участке фронта.