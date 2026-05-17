Любовь к женатому Машкову, фиктивный брак и позиция по СВО: звезде сериала «Не родись красивой» Ольге Ломоносовой — 48 лет
Российская актриса театра и кино Ольга Ломоносова 18 мая отмечает свой 48-й день рождения. Она получила широкую известность в 2005 году после выхода на экраны сериала «Не родись красивой», где сыграла Киру Воропаеву. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ольга Ломоносова появилась на свет 18 мая 1978 года в городе Донецке. Еще в детском саду девочка начала заниматься гимнастикой. В 1986 году семья Ломоносовых перебралась в Киев, где Ольга смогла начать заниматься гимнастикой на профессиональном уровне. Её зачислили в Олимпийскую школу Альбины Дерюгиной. В будущем Ольга получит звание кандидата в мастера спорта.
Кроме гимнастики Ольга с 12 лет занималась бальными танцами и успешно училась в балетной школе. После получения аттестата Ломоносова с легкостью поступила в Киевское хореографическое училище, где ее талант заметили и пригласили юную студентку работать в балетную студию в Штутгарт.
Однако судьба распорядилась иначе. Незадолго до отъезда в Германию Ольга познакомилась с актером Владимиром Машковым и артистами «Сатирикона» Надеждой Бережной и Алексеем Якубовым, которые всерьез заинтересовали Ломоносову театром.
В итоге Ольга отказалась от работы в Штутгарте и стала частью коллектива Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Сначала она была в составе кордебалета, а через год уже исполняла небольшую партию в балете «Эсмеральда». Позже Ломоносова и вовсе решила уйти из балета и поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое успешно окончила в 2003 году.
Работа в кино
Еще будучи студенткой театрального, яркая блондинка Ломоносова начала сниматься в кино. Ее дебют случился сразу с главной роли в картине «Кобра. Антитеррор». После были фильмы «Дети Арбата», «Богиня прайм-тайма», «Красная комната», «Одна тень на двоих». Всенародная любовь и популярность пришла к актрисе с выходом на экраны сериала «Не родись красивой», где Ольга сыграла соперницу главной героини Кати Пушкаревой Киру Воропаеву.
Сейчас фильмография Ольги Ломоносовой насчитывает более 70 работ, среди которых картины «Моя Пречистенка», «Любовь на острие ножа», «Дважды в одну реку», «Зверобой», «Одну тебя люблю», «Бабье царство», «Косатка», «Анатомия сердца» и «Пять сыновей Марии».
Личная жизнь
Первой большой любовью Ломоносовой стал актер Владимир Машков. Это чувство зародилось мгновенно, едва Ольга увидела его на сцене. Однако отношения не сложились, потому как артист состоял в браке. Машков и ее отношение к нему в корне перевернуло жизнь балерины и повлияло на ее дальнейшую карьеру.
За год до окончания театрального училища у Ольги встал вопрос со столичной пропиской. Тогда подруга актрисы предложила ей заключить фиктивный брак и даже нашла претендента. Им стал Евгений Ряшенцев, сын популярного поэта Юрия Ряшенцева.
Ольга и Евгений начали общаться ближе, молодой человек согласился помочь девушке и стал её фиктивным супругом. Ряшенцев относился к актрисе с большим теплом, но этот брак так и остался фиктивным и просуществовал порядка полутора лет. После того как Ольга обзавелась своим жильем в столице, пара развелась.
Позже Ломоносова начала отношения с режиссером Павлом Сафоновым. Их знакомство произошло в то время, когда актриса была студенткой Щуки, а он занимался постановкой студенческих спектаклей.
«Я всегда смотрела на него как на товарища. Мы оба были заняты: я была замужем, и Паша был несвободен. Я его не воспринимала как потенциального кавалера, тем более мужа», — делилась актриса на передаче «Судьба человека».Со временем всё изменилось, и молодые люди сблизились. Постепенно вещи Сафонова оказались в квартире Ольги, и пара начала жить вместе. В декабре 2006 года в семье произошло радостное событие — родилась старшая дочь Варвара. А через пять лет, в мае 2011 года, на свет появилась младшая дочь Александра. В апреле 2014 года Ольга стала мамой в третий раз, подарив своему супругу сына Фёдора.
Павел и Ольга не состоят в законном браке, но это не мешает им счастливо проводить время и воспитывать детей. По мнению актрисы, штамп в паспорте ничего не решает.
Позиция актрисы по СВО
Ольга Ломоносова, чье детство прошло на территории Украины, не высказалась в пользу той или иной стороны. С момента начала СВО Ольга Ломоносова выражала недоумение по поводу того, кто же всё-таки прав, а кто виноват в происходящем.
«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева и у нее там осталось много друзей. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — цитирует Ольгу издние news.ru.На Украине у актрисы есть близкие люди. Общаться и видеться с семьёй с начала конфликта стало сложнее, что, несомненно, расстраивает артистку. Сама она покидать Россию не собирается, а об уехавших коллегах говорить без строгого осуждения:
«Это их выбор. У каждого свои обстоятельства. Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-то лучше устроился, кто-то хуже, но все равно им несладко. Мне грустно, что они уехали. Очень хочется, чтобы все вернулись».
Новые проекты и естественная красотаНесмотря на возраст, Ольга Ломоносова выглядит потрясающе, но отказывается от уколов красоты. Причина банально проста: у нее нет времени на реабилитацию.
«Я не гонюсь за молодостью и не хочу в 47 выглядеть на 27, так как понимаю, что это невозможно», — заявила она, чем заслужила уважение многих женщин.Актерская карьера звезды «Не родись красивой» переживает новый виток. 2025 год был урожайным: вышли фильмы «Свои», «Аллигатор», «Оперативная память» и «Северный полюс». Но самое интересное ждет зрителей в 2026 году.
Уже 8 апреля состоялась премьера сериала «Выход», где Ломоносова исполнила роль психотерапевта Софии Дориной, чья авторская методика становится причиной криминальной хроники. Также в апреле зрители увидели драму «Берлин'23». Кроме того, в списке проектов заявлена историческая драма «История его служанки», дата выхода которой также ожидается в этом году.