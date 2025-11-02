Достижения.рф

Масштабный налет БПЛА на российские регионы, расширение зоны контроля ​в Купянске и Покровске: последние новости СВО на 2 ноября

Фото: Минобороны РФ

На фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ уверенно развивают наступление на ключевых направлениях, последовательно расширяя буферную зону и укрепляя безопасность приграничных территорий. Действия российских войск отличаются высокой координацией и эффективной тактикой, что позволяет минимизировать потери и наносить значительный урон живой силе и технике противника. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».




Ночная атака БПЛА

За прошедшие сутки средствами российской противовоздушной обороны был успешно отражен масштабный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в сумме перехвачено и уничтожено 164 украинских дрона в различных регионах страны.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано в южных регионах: над Краснодарским краем сбито 32 беспилотника, над Республикой Крым — 26, над акваторией Черного моря — 39, над Азовским морем — 3. В центральных областях России также зафиксированы массированные атаки: над Брянской областью уничтожено 20 БПЛА, над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями — по 9 в каждой, над Липецкой областью — 6, над Воронежской — 5. Над Белгородской, Курской и Тульской областями перехвачено по 2 беспилотника.

Сумская область

На данном направлении в связи с неблагоприятными погодными условиями отмечается тенденция к снижению интенсивности боевых действий. Несмотря на это, штурмовые группы ВС РФ продолжают методичное продвижение вглубь области, используя в качестве ориентиров и путей подхода лесополосы. Со стороны противника за прошедшие сутки активных наступательных действий не отмечалось.

В ходе выполнения задач боевой работы высокоточным ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-2» был уничтожен пункт временной дислокации латиноамериканских наемников, входящих в состав иностранного легиона ВСУ. В результате удара подтверждена ликвидация трех наемников из Аргентины и одного гражданина Колумбии. На правом фланге наступления подразделения морской пехоты ВС РФ продвинулись вперед по лесному массиву в районе населенного пункта Андреевка, заняв новые позиции.

Харьковская область

На левом берегу реки Волчья в Волчанске, штурмовики ВС РФ в результате ожесточенных боев заняли 20 зданий, продвинувшись вглубь городской застройки на 300 метров. В ходе этого продвижения в плен сдались трое военнослужащих инженерного батальона 57 омпбр ВСУ, которые осуществляли минирование объектов при отходе основных сил.

К западу от Синельниково, в лесном массиве, ВС РФ овладели двумя хорошо укрепленными опорными пунктами противника. На данном участке продвижение составило до 200 метров, в настоящее время личный состав закрепляется на занятых рубежах. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 700 метров. Кроме того, высокоточными ударами российской авиации в районе Двуречанского полностью уничтожены позиции 3-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Покровское направление

В соответствии с данными Министерства обороны РФ, была полностью ликвидирована группа из 11 украинских спецназовцев, высаженная с вертолета в районе Покровска. На восточных окраинах Покровска подразделения ВСУ отступают из района Рог, в то время как российские штурмовые группы завершают зачистку населенного пункта Гнатовка. Кольцо окружения продолжает сжиматься вокруг соседнего Мирнограда, где российские силы расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях города. Со стороны Родинского отмечается продвижение штурмовых групп в направлении хутора Запорожский и вдоль дороги на Гришино.

Угледарское направление

После закрепления в Новоалександровке штурмовые группы продолжили наступление на юг, оказывая давление на позиции ВСУ в районе поселка Сладкое. Одновременно с этим, севернее, продолжается штурм села Гай. Эти действия позволяют сковать резервы противника и не дать ему перебросить значительные силы на угрожаемые участки.

Наиболее значительным тактическим достижением стало вклинивание в оборону ВСУ на восточных окраинах Даниловки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как через него проходит важная рокадная дорога, соединяющая Покровское с Гуляйполем. Установление физического контроля над этим маршрутом позволит серьезно нарушить логистику группировки противника, осложнив переброску подкреплений, вооружения и боеприпасов по всему южному участку фронта.

Купянское направление

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Правобережная (западная) часть Купянска практически полностью находится под контролем российских войск. Организованная оборона ВСУ сохраняется лишь на южной окраине города в районе переулка Речной и улиц Сеньковская и Вербицкого. В левобережной (восточной) части, в районе микрорайона Заосколья, а также в пригородах Куриловка, поселок Силикатный и Купянск-Узловой, подразделения ВС РФ также продолжают наступление и уничтожение окруженных формирований противника.

Елена Генералова

