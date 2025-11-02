Масштабный налет БПЛА на российские регионы, расширение зоны контроля в Купянске и Покровске: последние новости СВО на 2 ноября
На фоне продолжающейся специальной военной операции ВС РФ уверенно развивают наступление на ключевых направлениях, последовательно расширяя буферную зону и укрепляя безопасность приграничных территорий. Действия российских войск отличаются высокой координацией и эффективной тактикой, что позволяет минимизировать потери и наносить значительный урон живой силе и технике противника. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночная атака БПЛАЗа прошедшие сутки средствами российской противовоздушной обороны был успешно отражен масштабный налет беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в сумме перехвачено и уничтожено 164 украинских дрона в различных регионах страны.
Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовано в южных регионах: над Краснодарским краем сбито 32 беспилотника, над Республикой Крым — 26, над акваторией Черного моря — 39, над Азовским морем — 3. В центральных областях России также зафиксированы массированные атаки: над Брянской областью уничтожено 20 БПЛА, над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями — по 9 в каждой, над Липецкой областью — 6, над Воронежской — 5. Над Белгородской, Курской и Тульской областями перехвачено по 2 беспилотника.
Сумская областьНа данном направлении в связи с неблагоприятными погодными условиями отмечается тенденция к снижению интенсивности боевых действий. Несмотря на это, штурмовые группы ВС РФ продолжают методичное продвижение вглубь области, используя в качестве ориентиров и путей подхода лесополосы. Со стороны противника за прошедшие сутки активных наступательных действий не отмечалось.
В ходе выполнения задач боевой работы высокоточным ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-2» был уничтожен пункт временной дислокации латиноамериканских наемников, входящих в состав иностранного легиона ВСУ. В результате удара подтверждена ликвидация трех наемников из Аргентины и одного гражданина Колумбии. На правом фланге наступления подразделения морской пехоты ВС РФ продвинулись вперед по лесному массиву в районе населенного пункта Андреевка, заняв новые позиции.
Харьковская областьНа левом берегу реки Волчья в Волчанске, штурмовики ВС РФ в результате ожесточенных боев заняли 20 зданий, продвинувшись вглубь городской застройки на 300 метров. В ходе этого продвижения в плен сдались трое военнослужащих инженерного батальона 57 омпбр ВСУ, которые осуществляли минирование объектов при отходе основных сил.
К западу от Синельниково, в лесном массиве, ВС РФ овладели двумя хорошо укрепленными опорными пунктами противника. На данном участке продвижение составило до 200 метров, в настоящее время личный состав закрепляется на занятых рубежах. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 700 метров. Кроме того, высокоточными ударами российской авиации в районе Двуречанского полностью уничтожены позиции 3-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Покровское направлениеВ соответствии с данными Министерства обороны РФ, была полностью ликвидирована группа из 11 украинских спецназовцев, высаженная с вертолета в районе Покровска. На восточных окраинах Покровска подразделения ВСУ отступают из района Рог, в то время как российские штурмовые группы завершают зачистку населенного пункта Гнатовка. Кольцо окружения продолжает сжиматься вокруг соседнего Мирнограда, где российские силы расширили зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях города. Со стороны Родинского отмечается продвижение штурмовых групп в направлении хутора Запорожский и вдоль дороги на Гришино.
Угледарское направлениеПосле закрепления в Новоалександровке штурмовые группы продолжили наступление на юг, оказывая давление на позиции ВСУ в районе поселка Сладкое. Одновременно с этим, севернее, продолжается штурм села Гай. Эти действия позволяют сковать резервы противника и не дать ему перебросить значительные силы на угрожаемые участки.
Наиболее значительным тактическим достижением стало вклинивание в оборону ВСУ на восточных окраинах Даниловки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как через него проходит важная рокадная дорога, соединяющая Покровское с Гуляйполем. Установление физического контроля над этим маршрутом позволит серьезно нарушить логистику группировки противника, осложнив переброску подкреплений, вооружения и боеприпасов по всему южному участку фронта.