В сторону Московского региона с вечера 5 октября летели 650 беспилотников ВСУ
В период с 20:30 (мск) 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, большинство украинских БПЛА уничтожили ещё на дальних рубежах, при этом 105 дронов средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к Москве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что украинские бойцы на Запорожском направлении нередко сами раскрывают свои позиции из-за неосторожного поведения: шума, музыки и костров. Подробности читайте здесь.
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