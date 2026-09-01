Массированные удары по энергообъектам и складам в Киеве и Одессе, разгром резервов ВСУ под Зоревкой: последние новости СВО на 1 сентября
Российские войска продолжают системное воздействие на оборонную инфраструктуру и резервы ВСУ. За минувшие сутки на нескольких направлениях нанесены точечные удары по объектам энергетики, логистики, пунктам временной дислокации и системам управления беспилотными аппаратами Украины. Активные действия ВС РФ сопровождаются продвижением на тактических рубежах и наращиванием огневого превосходства. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 516 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 1 сентября ВС РФ реализовали комбинированную огневую операцию с применением высокоточного оружия и ударных беспилотных аппаратов. Целями стали производственные звенья оборонного сектора и энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве и Киевской области поражены мощности, задействованные в выпуске ракетной продукции, БПЛА и сопутствующих узлов, а также узлы снабжения горючим для нужд армии.
На южном направлении ударам подверглись терминалы в Одессе и Черноморске, включая портовые сооружения. Поражены складские хозяйства, принимавшие военные грузы и нефтепродукты, и обеспечивавшие работоспособность морских ворот Украины. Фиксируются нарушения в логистических цепочках поставок. Все назначенные точки поражены в заданных координатах.
Также беспилотники ВС РФ нанесли удары по складам предприятия ООО «Вест Гейт Логистик» в Киеве. На этих складах осуществлялась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, предназначенных для полетов на большие и средние расстояния.
Уничтожение мест размещения ВСУ в Запорожской областиВ ходе мониторинга местности операторы дронов группировки «Восток» зафиксировали подход вражеских подкреплений к населенному пункту Зоревка. Беспилотная авиация отследила траектории движения колонн и определила конкретные постройки, занятые личным составом противника. Полученные ориентировки незамедлительно поступили в артиллерийские подразделения ВС РФ.
Согласно данным Минобороны РФ, орудийные расчёты САУ 2С5 «Гиацинт-С» выполнили незамедлительную стрельбу фугасными снарядами с непрямых позиций. Точные попадания разрушили пункты временной дислокации вражеского резерва. Вместе с инфраструктурой ликвидированы находившиеся там бойцы ВСУ. Попытка нарастить оборонные порядки на передней линии провалилась, манёвр противника сорван. Украинская сторона лишилась возможности оперативно закрыть бреши в обороне на Запорожском направлении.
Кроме того, разведчики ВС РФ засекли в небе региона вражеские дроны, включая тяжёлые октокоптеры типа «Баба-Яга». Отслеживание траекторий полёта позволило выявить районы посадок и командные центры операторов. Координаты целей оперативно переданы на ударные беспилотные комплексы. Следом последовали точечные атаки по наземным элементам системы управления. Поражены пункты наведения, терминалы спутниковой связи и приёмопередающие устройства. Ликвидированы расчёты, обслуживавшие вражескую авиацию. Потеря узлов связи и каналов управления дезорганизовала деятельность украинских подразделений.
«Град» накрыл лесные укрепления ВСУ в Сумской областиАртиллеристы соединения «Север» ведут систематическую работу по ликвидации объектов противника на территории Сумской и Харьковской областей. Прошедшей ночью расчёт РСЗО БМ-21 из состава 30-го полка отработал по вражеским позициям во взаимодействии с отрядом разведывательной авиации. Беспилотники обнаружили вражеские опорные пункты и сосредоточение пехоты в лесных массивах.
Координаты целей переданы на огневую позицию. После сверки данных реактивная установка произвела залповый пуск. Точное попадание ликвидировало укрепрайон целиком: инженерные заграждения, вооружение и живая сила противника уничтожены. Факт поражения зафиксирован объективными средствами контроля.