01 сентября 2026, 09:09

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системное воздействие на оборонную инфраструктуру и резервы ВСУ. За минувшие сутки на нескольких направлениях нанесены точечные удары по объектам энергетики, логистики, пунктам временной дислокации и системам управления беспилотными аппаратами Украины. Активные действия ВС РФ сопровождаются продвижением на тактических рубежах и наращиванием огневого превосходства. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Уничтожение мест размещения ВСУ в Запорожской области «Град» накрыл лесные укрепления ВСУ в Сумской области Успехи подразделения группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Уничтожение мест размещения ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

«Град» накрыл лесные укрепления ВСУ в Сумской области

Успехи подразделения группировки войск «Центр»