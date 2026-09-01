Достижения.рф

Порт Усть-Луга загорелся в Ленинградской области после атаки БПЛА

Дрозденко сообщил о возгорании портовой зоны в Ленобласти после атаки БПЛА
Фото: iStock/O_Lypa

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Под удар беспилотников попал морской порт Усть-Луга.



Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Телеграм-канале, на территории объекта зафиксированы повреждения. Кроме того, часть портовой зоны охватило пламя.

«Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки», — написал Дрозденко.
Ранее появились сведения о работе ПВО в Ленинградской области. По словам губернатора, российские военные уничтожили или перехватили 44 беспилотных летательных аппарата.

Недавно ВСУ атаковали Запорожскую область. Жертвой украинской агрессии стал мирный житель, ещё пятеро пострадали.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0