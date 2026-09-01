Порт Усть-Луга загорелся в Ленинградской области после атаки БПЛА
Дрозденко сообщил о возгорании портовой зоны в Ленобласти после атаки БПЛА
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Под удар беспилотников попал морской порт Усть-Луга.
Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Телеграм-канале, на территории объекта зафиксированы повреждения. Кроме того, часть портовой зоны охватило пламя.
«Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки», — написал Дрозденко.Ранее появились сведения о работе ПВО в Ленинградской области. По словам губернатора, российские военные уничтожили или перехватили 44 беспилотных летательных аппарата.
Недавно ВСУ атаковали Запорожскую область. Жертвой украинской агрессии стал мирный житель, ещё пятеро пострадали.