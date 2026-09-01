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«Хлобал дысыжн»: учитель высмеяла английский язык Залужного

Учитель Коваленко высмеяла английский язык Залужного, назвав его ужасным
Валерий Залужный

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный владеет базовым уровнем английского языка и имеет ужасное произношение. Такое мнение выразила учитель английского языка Марина Коваленко.



Ранее Залужный стал объектом насмешек после того, как в Сети появились кадры его интервью, где он неоднократно повторял фразу «Global decision», которая звучала как «Хлобал дысыжн».

В разговоре с Life.ru Коваленко отметила, что Залужный владеет «базовым уровнем английского языка с ужасным произношением».

«Скорее всего, это связано с изначальным уровнем образования. Произношение обычно формируется к пятому классу, но может меняться в любую сторону на протяжении всей жизни. В случае с Залужным, видимо, это тот максимум, который из него смогли вытащить», — высказалась специалист.

По словам педагога, для улучшения произношения необходимо выполнять специальные упражнения и регулярно тренироваться в разговоре с носителями языка. Коваленко добавила, что Залужный производит впечатление человека с очень низким уровнем интеллекта.
Элина Позднякова

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