«Хлобал дысыжн»: учитель высмеяла английский язык Залужного

01 сентября 2026, 00:21

Учитель Коваленко высмеяла английский язык Залужного, назвав его ужасным

Валерий Залужный

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный владеет базовым уровнем английского языка и имеет ужасное произношение. Такое мнение выразила учитель английского языка Марина Коваленко.





Ранее Залужный стал объектом насмешек после того, как в Сети появились кадры его интервью, где он неоднократно повторял фразу «Global decision», которая звучала как «Хлобал дысыжн».



В разговоре с Life.ru Коваленко отметила, что Залужный владеет «базовым уровнем английского языка с ужасным произношением».





«Скорее всего, это связано с изначальным уровнем образования. Произношение обычно формируется к пятому классу, но может меняться в любую сторону на протяжении всей жизни. В случае с Залужным, видимо, это тот максимум, который из него смогли вытащить», — высказалась специалист.