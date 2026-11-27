27 ноября 2026, 08:29

Фото: iStock/mel-nik

Пока одни охотятся за тяжелыми гексакоптерами в Запорожье, другие стирают опорные пункты на Краснолиманском направлении. Разведка и ударные дроны работают в связке — и противник теряет пункты управления, склады и живую силу. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Морские пехотинцы достают цели в оперативной глубине Удар по пунктам управления и складам боеприпасов «Солнцепек» выжигает опорный пункт на Краснолиманском направлении Артиллерия и дроны «Южной» группировки бьют по Дружковке Танки Т-80БВМ срывают развертывание операторов дронов Охота на гексакоптеры и удар по площадкам запуска Ночной удар по украинскому ВПК

Морские пехотинцы достают цели в оперативной глубине

Фото: iStock/NiseriN

Удар по пунктам управления и складам боеприпасов

«Солнцепек» выжигает опорный пункт на Краснолиманском направлении

Количество сбитых в Ленобласти БПЛА достигло 30

Артиллерия и дроны «Южной» группировки бьют по Дружковке

Фото: iStock/irontrybex

Танки Т-80БВМ срывают развертывание операторов дронов

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Охота на гексакоптеры и удар по площадкам запуска

Ночной удар по украинскому ВПК