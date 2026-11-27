Массированный удар по объектам ВПК Украины, атака на склады ВСУ и срыв работы операторов БПЛА: последние новости СВО на 27 ноября
Пока одни охотятся за тяжелыми гексакоптерами в Запорожье, другие стирают опорные пункты на Краснолиманском направлении. Разведка и ударные дроны работают в связке — и противник теряет пункты управления, склады и живую силу. Подробности — в материале «Радио 1».
Морские пехотинцы достают цели в оперативной глубине
Расчет ударно-барражирующего боеприпаса «Ланцет» 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в Сумской области обнаружил и уничтожил объекты противника, включая живую силу и технику. Расчет разведывательного дрона «Zala» в режиме реального времени произвел объективный контроль успешного выполнения боевой задачи.
Как отмечается в сводке Минобороны РФ, работа на большом удалении требует высокой выучки и стабильной связи с разведывательными подразделениями. «Ланцет» позволяет уверенно поражать цели в оперативной глубине обороны противника, не входя в зону действия его ближних средств ПВО. Применение ударно-разведывательных комплексов ZALA «Ланцет» в сочетании с профессиональной подготовкой морских пехотинцев обеспечивает высокую эффективность поражения объектов ВСУ и способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.
Удар по пунктам управления и складам боеприпасов
В результате разведывательно-ударных мероприятий в Сумской области расчеты ударных БПЛА подразделений беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» вскрыли и уничтожили пункты управления БПЛА, опорные пункты, склады боеприпасов и дроны коптерного типа противника.
Огневое воздействие осуществлялось с применением разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов различных типов. Координаты целей в режиме реального времени передавались разведывательными подразделениями и операторами БпС. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение всех выявленных объектов противника.
Уничтожение ключевых элементов инфраструктуры и живой силы ВСУ существенно снизило боевой потенциал противника на этом участке фронта и создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в рамках расширения буферной зоны безопасности.
«Солнцепек» выжигает опорный пункт на Краснолиманском направлении
В результате воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов было вскрыто скопление живой силы ВСУ в фортификационных сооружениях. После получения координат цели экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отряда РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» совершил марш в район выполнения огневой задачи.
Количество сбитых в Ленобласти БПЛА достигло 30
Прибыв на огневой рубеж, военнослужащие произвели пристрелочный выстрел. Корректировка огня осуществлялась расчетами БПЛА в режиме реального времени. После внесения минимальных поправок экипаж нанес мощный удар термобарическими боеприпасами по заданной цели. В результате прямого попадания цель была полностью уничтожена.
Выполнив стрельбу, личный состав осуществил смену огневой позиции в целях недопущения ответного удара артиллерии противника. Ликвидация вражеского опорного пункта позволила создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения наших штурмовых подразделений на стратегически важном участке.
Артиллерия и дроны «Южной» группировки бьют по Дружковке
Расчеты артиллерии и ударных БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и укрытия с живой силой противника в Дружковке на Славянско-Краматорском направлении.
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в Славянско‑Краматорской агломерации, расчеты беспилотных систем «Южной» группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА и места размещения личного состава в многоэтажной застройке города Дружковка. Точными попаданиями снарядов и ударных БПЛА все обнаруженные цели были уничтожены.
В ходе боевой работы операторы БПЛА и артиллерийские расчеты использовали штатные средства связи и управления отечественного производства. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в тылу противника, уничтожая антенны спутниковой связи, склады с военным имуществом и вооружением.
Танки Т-80БВМ срывают развертывание операторов дронов
Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» выявили перемещение групп военнослужащих ВСУ, которые пытались приблизиться к передовым позициям в Запорожской области. Противник намеревался развернуть пункты управления беспилотниками ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы увеличить дальность применения ударных дронов и расширить зону контроля.
В ходе дальнейшего наблюдения были установлены места сосредоточения украинских операторов БПЛА, которые приступили к оборудованию новых позиций в лесополосах и полуразрушенных строениях.
Для уничтожения выявленных целей были задействованы экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток». Танкисты нанесли огневое поражение по обнаруженным позициям противника, уничтожив группы операторов беспилотников вместе с находившимся там оборудованием.
Применение танкового вооружения позволило поразить укрытия, которые военнослужащие ВСУ планировали использовать для управления ударными дронами. В результате огневого поражения сорваны попытки противника приблизить пункты управления БПЛА к передовым позициям. Уничтожение операторов беспилотников ограничило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов на этом участке.
Охота на гексакоптеры и удар по площадкам запуска
Проследив маршруты возвращения тяжелых гексакоптеров ВСУ после выполнения боевых задач, операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» обнаружили несколько площадок их запуска и посадки в Запорожской области. Дальнейшее наблюдение позволило выявить расположенные поблизости пункты управления беспилотниками, а также замаскированные антенны, обеспечивавшие связь операторов с дронами. Для уничтожения обнаруженных объектов были задействованы расчеты ударных БПЛА группировки «Восток».
Первые удары FPV-дронами пришлись по антеннам управления и оборудованию связи противника. Затем беспилотниками «Молния-2» было нанесено поражение по выявленным пунктам управления, размещенным в оборудованных укрытиях. Одновременно операторы квадрокоптеров со сбросами боеприпасов атаковали тяжелые гексакоптеры ВСУ, находившиеся на земле в местах подготовки к вылетам.
Последовательные удары позволили уничтожить беспилотную технику противника до ее повторного применения. В результате ударов все выявленные цели были уничтожены. Поражение наземной инфраструктуры беспилотной авиации нарушило работу украинских операторов и ограничило возможности противника по применению ударных дронов в Запорожской области.
Ночной удар по украинскому ВПК
Этой ночью ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
В результате ударов поражено промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве ударных БПЛА, а также завод «Мпка-Украина» в городе Запорожье — производитель и поставщик электротехнической продукции для ВСУ.
Кроме того, поражены электроподстанция 330 кВ в городе Кривой Рог Днепропетровской области и электроподстанция 330 кВ в городе Житомире, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины. Удар нанесен и по логистическому центру в населенном пункте Белая Церковь Киевской области, на площадях которого осуществлялось хранение компонентов для изготовления твердого ракетного топлива, а также по объекту транспортной инфраструктуры в городе Запорожье.
Поражены четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину грузы военного назначения.