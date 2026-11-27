Количество сбитых в Ленобласти БПЛА достигло 30
Силы ПВО успешно сбили уже 30 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Ранее он докладывал об уничтожении четырёх украинских дронов. В 06:14 по московскому времени губернатор уточнил, что количество ликвидированных аппаратов увеличилось до тридцати. Он также предупредил местных жителей, что боевая работа в Ленобласти продолжается.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: