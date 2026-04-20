«Мне досадно, что я сотрудничала со злом»: что украинская певица Надежда Дорофеева говорила об СВО и где она сейчас?
Украинская певица Надежда Дорофеева 21 апреля отмечает свое 36-летие. Она стала известной благодаря участию в музыкальном проекте «Время и Стекло», но коллектив распался, а певица пропала из поля зрения российской публики. Подробнее о жизни артистки и ее мнении по поводу СВО читайте в материале «Радио 1».
Биография Надежды Дорофеевой: на пути к славеНадежда Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в городе Симферополь. У девочки с раннего детства проявился творческий талант. Она, будучи совсем ребенком, любила разыгрывать сценки перед родственниками, пела и активно пританцовывала. Мама, рассмотрев потенциал дочери, уже в шесть лет отдала ее на занятия по вокалу и в танцевальный кружок.
В 12 лет Дорофеева уже выступала в местном клубе «Альбион» и активно участвовала в песенных конкурсах. В 2002 году юная исполнительница стала обладательницей главного приза на вокальном состязании «Южный экспресс». Кроме того, в том же году она заняла первое место на чемпионате Крыма по бальным танцам.
Надежда Дорофеева начала свой путь к всеобщей популярности с участия в конкурсе «Золотой голос России-2005», который состоялся в Москве. Талантливую конкурсантку заметил продюсер группы «М.Ч.С.» и предложил ей стать солисткой. Надежда проработает с коллективом два года, после чего станет солисткой дуэта «Время и Стекло».
Композиции группы «Время и Стекло» часто звучали на телевидении в России, творчество музыкантов было отмечено музыкальными премиями «Высшая лига» и «Премия RU.TV». В 2019 году музыкальный коллектив удостоился премии YUNA в номинации «Лучшая песня» за исполнение хита «Дым».
Сольная карьераВ 2020 году Надежда Дорофеева объявила о своем выходе из группы «Время и Стекло». Она сообщала публике, что пришло время двигаться дальше, и запустила сольный проект DOROFEEVA.
«Мне кажется, это самая лучшая история, которая может быть для группы. И мы сложились как артисты, и Надя сложилась как певица. У любой девушки-артистки, которая поет в дуэте, есть желание уйти в сольное плавание. И стремление самореализоваться – это всегда правильная вещь, тем более когда есть какие-то рамки у группы. Поэтому у нас был разговор, когда Надя сказала: «Слушай, мы уже тут заигрались, нам нужно идти дальше. И тебе, и мне», — делился в одном из интервью второй участник коллектива Алексей Завгородний.
В 2021 году началось осуществление проекта, который был представлен в виде мини-альбома «dofamin». В качестве своего дебютного сольного сингла был выбран трек «gorit», который получил поддержку на радиостанциях Украины, России и других стран СНГ.
Отношение Дорофеевой к СВОСпустя полгода после начала спецоперации на Донбассе аполитичная Надежда Дорофеева решила оборвать связи с Россией и начала высказывать свое мнение на политические темы.
«Россия – страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд. Искусство не бывает аполитичным. Мне досадно, что я в любой форме когда-либо сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом», – писала Дорофеева в своем Instagram*.После начала специальной военной операции Надежда Дорофеева удалила свои сольные композиции со всех российских музыкальных платформ. Также стали недоступны песни группы «Время и Стекло».
Это вполне объяснимо, ведь раньше можно было без опасений получать значительные доходы от выступлений и продажи музыкальных композиций в России. После СВО политика изменилась: за подобные действия могут последовать санкции на Украине и в странах Запада, где активно пропагандируется русофобия. Дорофеева назвала себя украинской певицей в надежде на любовь и понимание со стороны европейского зрителя.
По информации СМИ, в апреле 2022 года Дорофеевой, как и ряду других украинских исполнителей, был запрещён въезд в Россию на 50 лет.
Надежда Дорофеева сегодняПосле начала СВО исполнительница покинула пределы Украины и перебралась в Европу. Там она посвятила себя благотворительной деятельности.
В июле 2023 года стало известно о свадьбе Надежды Дорофеевой и известного ресторатора Михаила Кацурина. Сейчас пара проживает в Киеве. В настоящее время Надежда Дорофеева активно гастролирует по Европе. По словам певицы, в её репертуаре отсутствуют композиции на русском языке. Она отказывается исполнять их даже по просьбе организаторов.
Надя продолжает выступать с благотворительными концертами в поддержку ВСУ и пострадавших. Однако в начале февраля 2026 года певица сообщила об ухудшении состояния здоровья, из-за чего ей пришлось отменить несколько запланированных выступлений. Певица не раскрыла конкретный диагноз, но поделилась в соцсетях, что её организм начал «сдавать» из-за накопившегося стресса, дикой усталости и недостатка сна.